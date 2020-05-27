***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
27.05.2020 13:58
***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
PAY TOPLAM 10.627.582,47 18.518.717,11 23,57
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
TOPLAM 1,49 7,05 0
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
TOPLAM 0 0 0
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TOPLAM 0,9 4,67 0
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
TOPLAM 1,05 6 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
TOPLAM 2,39 16,46 0
ELEKTRİK GAZ VE SU
TOPLAM 0,78 0,88 0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
TOPLAM 0,8 7,27 0
Perakende Ticaret
TOPLAM 0,01 0,31 0
Lokanta ve Oteller
TOPLAM 2.000.000 4.520.000 5,75
TOPLAM 2.000.000,81 4.520.007,58 5,75
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
TOPLAM 0,05 0,71 0
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
TOPLAM 500.003,82 1.095.067,54 1,39
Sigorta Şirketleri
TOPLAM 0,86 5,74 0
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
TOPLAM 1,19 3,8 0
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
TOPLAM 3.927.198,82 5.301.734,39 6,75
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
TOPLAM 4.200.001,31 7.590.002,3 9,66
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
TOPLAM
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
- 369 11.859,99 0,02
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
OSTK 26/07/2021 TRSDOGH72112 3,3 4 1.000.000 1 08/05/2018 15,34 1 996.968,3 100 1,27
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
ARA GRUP TOPLAMI 1.000.000 996.968,3 100 1,27
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BYF TRYFNBK00055 0 0 46.500 34,69 0 0 0 33,87 1.574.955 2,67 2
REPO 27/05/2020 TRT020322T17 8,1 0 19.021.238,36 1,02 22/05/2020 8,4972 728470992213304247 18.658.155 1,02 19.021.238,36 32,2 24,2
REPO 27/05/2020 TRT071020T23 8,1 0 3.002,47 0,6 22/05/2020 6,1812 728470992213247835 5.000 0,6 3.002,47 0,01 0
REPO 27/05/2020 TRT071020T23 8,1 0 400.328,77 0,86 22/05/2020 6,181 728470992213252947 465.000 0,86 400.328,77 0,68 0,51
REPO 27/05/2020 TRT071020T23 8,1 0 23.018,9 0,77 22/05/2020 6,181 728470992213254946 30.000 0,77 23.018,9 0,04 0,03
REPO 27/05/2020 TRT090621T18 8,1 0 16.017.819,18 0,89 22/05/2020 8,4647 728470992213307219 17.970.090 0,89 16.017.819,18 27,11 20,38
REPO 27/05/2020 TRT111120T18 8,1 0 7.508.291,1 0,98 22/05/2020 8,3997 728470992213296702 7.643.195 0,98 7.508.291,1 12,71 9,55
REPO 27/05/2020 TRT160920T25 8,1 12.009,86 0,95 22/05/2020 6,181 728470992213252575 12.685 0,95 12.009,86 0,02 0,02
REPO 27/05/2020 TRT210623T10 8,1 9.510.515,07 0,98 22/05/2020 8,4106 728470992213296701 9.681.590 0,98 9.510.515,07 16,1 12,1
REPO 27/05/2020 TRT220921T18 8,1 4.004.454,79 0,99 22/05/2020 8,4647 728470992213307218 4.040.660 0,99 4.004.454,79 6,78 5,1
REPO 27/05/2020 TRT230222T13 8,1 1.001.117,81 2,22 22/05/2020 8,4972 728470992213304246 449.840 2,23 1.001.117,81 1,69 1,27
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 57.548.296,31 59.076.751,31 75,16
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 69.175.878,78 78.592.436,72 100
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
78.592.437,26 % 0 % 104,38
B. HAZIR DEĞERLER
1.919,4 % 100 % 0
a) Kasa
0 % 0 % 0
b) Bankalar
1.919,4 % 100 % 0
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
566.571,16 % 100 % 0,75
a) Takastan Alacaklar
561.000 % 99,02 % 0,75
b) Diğer Alacaklar
5.571,16 % 0,98 % 0,01
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
70.164,28 % 0 % 0,09
D. BORÇLAR (-)
-3.935.978,51 % 100 -% 5,23
a) Takasa Borçlar
-3.833.170,68 % 97,39 -% 5,09
b) Yönetim Ücreti
0 % 0 % 0
c) Ödenecek Vergi
0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar
0 % 0 % 0
d) Krediler
0 % 0 % 0
e) Diğer Borçlar
-102.807,83 % 2,61 -% 0,14
NET VARLIK DEĞERİ
75.295.113,59 % 0 % 100
Pay Sayısı
41.828.982,1 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
1,8
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
22.05.2020 tarihli portföy değer tablosu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846879
BIST