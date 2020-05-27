***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYPAY TOPLAM 10.627.582,47 18.518.717,11 23,57TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKTOPLAM 1,49 7,05 0İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıTOPLAM 0 0 0Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTOPLAM 0,9 4,67 0Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiTOPLAM 1,05 6 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiTOPLAM 2,39 16,46 0ELEKTRİK GAZ VE SUTOPLAM 0,78 0,88 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretTOPLAM 0,8 7,27 0Perakende TicaretTOPLAM 0,01 0,31 0Lokanta ve OtellerTOPLAM 2.000.000 4.520.000 5,75TOPLAM 2.000.000,81 4.520.007,58 5,75ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeTOPLAM 0,05 0,71 0DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıTOPLAM 500.003,82 1.095.067,54 1,39Sigorta ŞirketleriTOPLAM 0,86 5,74 0Finansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriTOPLAM 1,19 3,8 0Holdingler ve Yatırım ŞirketleriTOPLAM 3.927.198,82 5.301.734,39 6,75Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıTOPLAM 4.200.001,31 7.590.002,3 9,66Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporTOPLAMEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişim- 369 11.859,99 0,02SavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilOSTK 26/07/2021 TRSDOGH72112 3,3 4 1.000.000 1 08/05/2018 15,34 1 996.968,3 100 1,27Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMIARA GRUP TOPLAMI 1.000.000 996.968,3 100 1,27B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BYF TRYFNBK00055 0 0 46.500 34,69 0 0 0 33,87 1.574.955 2,67 2REPO 27/05/2020 TRT020322T17 8,1 0 19.021.238,36 1,02 22/05/2020 8,4972 728470992213304247 18.658.155 1,02 19.021.238,36 32,2 24,2REPO 27/05/2020 TRT071020T23 8,1 0 3.002,47 0,6 22/05/2020 6,1812 728470992213247835 5.000 0,6 3.002,47 0,01 0REPO 27/05/2020 TRT071020T23 8,1 0 400.328,77 0,86 22/05/2020 6,181 728470992213252947 465.000 0,86 400.328,77 0,68 0,51REPO 27/05/2020 TRT071020T23 8,1 0 23.018,9 0,77 22/05/2020 6,181 728470992213254946 30.000 0,77 23.018,9 0,04 0,03REPO 27/05/2020 TRT090621T18 8,1 0 16.017.819,18 0,89 22/05/2020 8,4647 728470992213307219 17.970.090 0,89 16.017.819,18 27,11 20,38REPO 27/05/2020 TRT111120T18 8,1 0 7.508.291,1 0,98 22/05/2020 8,3997 728470992213296702 7.643.195 0,98 7.508.291,1 12,71 9,55REPO 27/05/2020 TRT160920T25 8,1 12.009,86 0,95 22/05/2020 6,181 728470992213252575 12.685 0,95 12.009,86 0,02 0,02REPO 27/05/2020 TRT210623T10 8,1 9.510.515,07 0,98 22/05/2020 8,4106 728470992213296701 9.681.590 0,98 9.510.515,07 16,1 12,1REPO 27/05/2020 TRT220921T18 8,1 4.004.454,79 0,99 22/05/2020 8,4647 728470992213307218 4.040.660 0,99 4.004.454,79 6,78 5,1REPO 27/05/2020 TRT230222T13 8,1 1.001.117,81 2,22 22/05/2020 8,4972 728470992213304246 449.840 2,23 1.001.117,81 1,69 1,27GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 57.548.296,31 59.076.751,31 75,16ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 69.175.878,78 78.592.436,72 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ78.592.437,26 % 0 % 104,38B. HAZIR DEĞERLER1.919,4 % 100 % 0a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar1.919,4 % 100 % 0c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)566.571,16 % 100 % 0,75a) Takastan Alacaklar561.000 % 99,02 % 0,75b) Diğer Alacaklar5.571,16 % 0,98 % 0,01Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)70.164,28 % 0 % 0,09D. BORÇLAR (-)-3.935.978,51 % 100 -% 5,23a) Takasa Borçlar-3.833.170,68 % 97,39 -% 5,09b) Yönetim Ücreti0 % 0 % 0c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-102.807,83 % 2,61 -% 0,14NET VARLIK DEĞERİ75.295.113,59 % 0 % 100Pay Sayısı41.828.982,1 % 100Pay Başına Net Aktif Değer1,8İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama22.05.2020 tarihli portföy değer tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846879BIST