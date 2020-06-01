***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
01.06.2020 18:05
0,59 1,89 0 0
TOPLAM 1,49 7,4 0 0
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
PETKM 0,27 0,95 0 0
SODA 0,63 3,57 0 0
TOPLAM 0,9 4,52 0 0
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
EREGL 0,61 4,91 0 0
KRDMD 0,44 1,1 0 0
TOPLAM 1,05 6,01 0 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ANACM 1,31 5,54 0 0
SISE 0,75 3,63 0 0
TOASO 0,33 7,34 0 0
BAYRK 299 980,72 0,01 0
TOPLAM 301,39 997,23 0,01 0
ELEKTRİK GAZ VE SU
AKENR 0,78 0,88 0 0
TOPLAM 0,78 0,88 0 0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
SELEC 0,8 6,53 0 0
Perakende Ticaret
MGROS 0,01 0,3 0 0
MEPET 1.000.000 2.050.000 13,35 2,85
Lokanta ve Oteller
AVTUR 1.000.000 2.140.000 13,94 2,97
TOPLAM 2.000.000,81 4.190.006,83 27,29 5,82
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
TCELL 0,05 0,71 0 0
TOPLAM 0,05 0,71 0 0
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
AKBNK 0,72 4,1 0 0
QNBFB 1,16 55,82 0 0
ISCTR 0,85 4,21 0 0
SKBNK 0,02 0,02 0 0
TSKB 0,34 0,37 0 0
YKBNK 0,43 0,99 0 0
VAKBN 0,3 1,4 0 0
TOPLAM 3,82 66,91 0 0
Sigorta Şirketleri
AKGRT 0 0,01 0 0
ANHYT 0,86 5,5 0 0
TOPLAM 0,86 5,51 0 0
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
ISFIN 0,65 2,52 0 0
VAKFN 0,54 1,25 0 0
TOPLAM 1,19 3,77 0 0
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
ALARK 0,81 4,11 0 0
DOHOL 0,54 1,03 0 0
KCHOL 0,48 7,75 0 0
SAHOL 0,5 4,15 0 0
METRO 1.000.000 1.330.000 8,66 1,85
ENKAI 0,55 3,01 0 0
TOPLAM 1.000.002,88 1.330.020,05 8,66 1,85
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
AVGYO 2.000.000 4.520.000 29,44 6,28
ISGYO 0,35 0,58 0 0
OZGYO 0,56 0,93 0 0
VKGYO 0,4 0,94 0 0
EKGYO 2.000.000 2.940.000 19,15 4,09
PAGYO 200.000 1.080.000 7,03 1,5
TRGYO 500.000 1.280.000 8,34 1,78
TOPLAM 4.700.001,31 9.820.002,45 63,96 13,65
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
ARDYZ 368 10.900,16 0,07 0,02
FONET 1 10,32 0 0
TOPLAM 369 10.910,48 0,07 0,02
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
OSTK 26/07/2021 TRSDOGH72112 3,3 4 1.000.000 1 08/05/2018 15,34 0 1 998.919 100 1,39
TOPLAM 1.000.000 998.919 100 1,39
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BYF TRYFNBK00055 0 0 46.500 34,69 29/05/2020 0 0 33,94 1.578.210 2,84 2,19
REPO 01/06/2020 TRT090621T18 8,61 0 8.005.654,79 0,89 29/05/2020 8,9773 728748069143595612 8.974.850 0,89 8.005.654,79 14,39 11,12
REPO 01/06/2020 TRT110226T13 8,61 0 12.008.482,19 0,95 29/05/2020 8,9773 728748069143595235 12.696.375 0,95 12.008.482,19 21,59 16,69
REPO 01/06/2020 TRT111120T18 8,61 0 10.007.076,71 0,98 29/05/2020 8,9882 728748069143596129 10.170.830 0,98 10.007.076,71 17,99 13,9
REPO 01/06/2020 TRT120325T12 8,61 0 8.005.654,79 0,86 29/05/2020 8,9773 728748069143595234 9.352.620 0,86 8.005.654,79 14,39 11,12
REPO 01/06/2020 TRT201021T25 8,61 0 12.008.482,19 1,05 29/05/2020 8,9773 728748069143595613 11.462.855 1,05 12.008.482,19 21,59 16,69
REPO 01/06/2020 TRT210721T11 8,61 0 4.002.830,68 2,36 29/05/2020 8,9882 728748069143596130 1.696.620 2,36 4.002.830,68 7,21 5,56
REPO 01/06/2020 TRT230222T13 8,61 0 2.000,66 2,22 29/05/2020 4,0802 728748069143601780 900 2,22 2.000,66 0 0
TOPLAM 54.086.682,01 54.355.050 55.618.392,01 100 77,27
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAM 71.969.343,76 100
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
71.969.344,31 % 0 % 94,93
B. HAZIR DEĞERLER
1.762,4 % 100 % 0
a) Kasa
0 % 0 % 0
b) Bankalar
1.762,4 % 100 % 0
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
3.914.601,27 % 100 % 5,16
a) Takastan Alacaklar
3.905.692,64 % 99,77 % 5,15
b) Diğer Alacaklar
8.908,63 % 0,23 % 0,01
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
64.128,18 % 0 % 0,08
D. BORÇLAR (-)
-137.234,32 % 100 -% 0,18
a) Takasa Borçlar
-980,72 % 0,71 % 0
b) Yönetim Ücreti
0 % 0 % 0
c) Ödenecek Vergi
0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar
0 % 0 % 0
d) Krediler
0 % 0 % 0
e) Diğer Borçlar
-136.253,6 % 99,29 -% 0,18
NET VARLIK DEĞERİ
75.812.601,84 % 100
Pay Sayısı
41.828.978,69 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
1,81
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
29.05.2020 tarihli portföy değer tablosu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848176
BIST