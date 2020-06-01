***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









0,59 1,89 0 0TOPLAM 1,49 7,4 0 0İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriPETKM 0,27 0,95 0 0SODA 0,63 3,57 0 0TOPLAM 0,9 4,52 0 0Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiEREGL 0,61 4,91 0 0KRDMD 0,44 1,1 0 0TOPLAM 1,05 6,01 0 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiANACM 1,31 5,54 0 0SISE 0,75 3,63 0 0TOASO 0,33 7,34 0 0BAYRK 299 980,72 0,01 0TOPLAM 301,39 997,23 0,01 0ELEKTRİK GAZ VE SUAKENR 0,78 0,88 0 0TOPLAM 0,78 0,88 0 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretSELEC 0,8 6,53 0 0Perakende TicaretMGROS 0,01 0,3 0 0MEPET 1.000.000 2.050.000 13,35 2,85Lokanta ve OtellerAVTUR 1.000.000 2.140.000 13,94 2,97TOPLAM 2.000.000,81 4.190.006,83 27,29 5,82ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeTCELL 0,05 0,71 0 0TOPLAM 0,05 0,71 0 0DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıAKBNK 0,72 4,1 0 0QNBFB 1,16 55,82 0 0ISCTR 0,85 4,21 0 0SKBNK 0,02 0,02 0 0TSKB 0,34 0,37 0 0YKBNK 0,43 0,99 0 0VAKBN 0,3 1,4 0 0TOPLAM 3,82 66,91 0 0Sigorta ŞirketleriAKGRT 0 0,01 0 0ANHYT 0,86 5,5 0 0TOPLAM 0,86 5,51 0 0Finansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriISFIN 0,65 2,52 0 0VAKFN 0,54 1,25 0 0TOPLAM 1,19 3,77 0 0Holdingler ve Yatırım ŞirketleriALARK 0,81 4,11 0 0DOHOL 0,54 1,03 0 0KCHOL 0,48 7,75 0 0SAHOL 0,5 4,15 0 0METRO 1.000.000 1.330.000 8,66 1,85ENKAI 0,55 3,01 0 0TOPLAM 1.000.002,88 1.330.020,05 8,66 1,85Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıAVGYO 2.000.000 4.520.000 29,44 6,28ISGYO 0,35 0,58 0 0OZGYO 0,56 0,93 0 0VKGYO 0,4 0,94 0 0EKGYO 2.000.000 2.940.000 19,15 4,09PAGYO 200.000 1.080.000 7,03 1,5TRGYO 500.000 1.280.000 8,34 1,78TOPLAM 4.700.001,31 9.820.002,45 63,96 13,65Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimARDYZ 368 10.900,16 0,07 0,02FONET 1 10,32 0 0TOPLAM 369 10.910,48 0,07 0,02SavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilOSTK 26/07/2021 TRSDOGH72112 3,3 4 1.000.000 1 08/05/2018 15,34 0 1 998.919 100 1,39TOPLAM 1.000.000 998.919 100 1,39Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BYF TRYFNBK00055 0 0 46.500 34,69 29/05/2020 0 0 33,94 1.578.210 2,84 2,19REPO 01/06/2020 TRT090621T18 8,61 0 8.005.654,79 0,89 29/05/2020 8,9773 728748069143595612 8.974.850 0,89 8.005.654,79 14,39 11,12REPO 01/06/2020 TRT110226T13 8,61 0 12.008.482,19 0,95 29/05/2020 8,9773 728748069143595235 12.696.375 0,95 12.008.482,19 21,59 16,69REPO 01/06/2020 TRT111120T18 8,61 0 10.007.076,71 0,98 29/05/2020 8,9882 728748069143596129 10.170.830 0,98 10.007.076,71 17,99 13,9REPO 01/06/2020 TRT120325T12 8,61 0 8.005.654,79 0,86 29/05/2020 8,9773 728748069143595234 9.352.620 0,86 8.005.654,79 14,39 11,12REPO 01/06/2020 TRT201021T25 8,61 0 12.008.482,19 1,05 29/05/2020 8,9773 728748069143595613 11.462.855 1,05 12.008.482,19 21,59 16,69REPO 01/06/2020 TRT210721T11 8,61 0 4.002.830,68 2,36 29/05/2020 8,9882 728748069143596130 1.696.620 2,36 4.002.830,68 7,21 5,56REPO 01/06/2020 TRT230222T13 8,61 0 2.000,66 2,22 29/05/2020 4,0802 728748069143601780 900 2,22 2.000,66 0 0TOPLAM 54.086.682,01 54.355.050 55.618.392,01 100 77,27GRUP TOPLAMIORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAM 71.969.343,76 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ71.969.344,31 % 0 % 94,93B. HAZIR DEĞERLER1.762,4 % 100 % 0a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar1.762,4 % 100 % 0c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)3.914.601,27 % 100 % 5,16a) Takastan Alacaklar3.905.692,64 % 99,77 % 5,15b) Diğer Alacaklar8.908,63 % 0,23 % 0,01Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)64.128,18 % 0 % 0,08D. BORÇLAR (-)-137.234,32 % 100 -% 0,18a) Takasa Borçlar-980,72 % 0,71 % 0b) Yönetim Ücreti0 % 0 % 0c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-136.253,6 % 99,29 -% 0,18NET VARLIK DEĞERİ75.812.601,84 % 100Pay Sayısı41.828.978,69 % 100Pay Başına Net Aktif Değer1,81İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama29.05.2020 tarihli portföy değer tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848176BIST