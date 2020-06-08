***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYPAY TOPLAM 8.495.096,53 16.234.105,01 21,3TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKTOPLAM 0,59 1,96 0İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıTOPLAM 0 0 0Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTOPLAM 0,9 4,67 0Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiTOPLAM 1,05 6,44 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiTOPLAM 301,39 1.201,35 0ELEKTRİK GAZ VE SUTOPLAM 0,78 0,98 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretTOPLAM 0,8 6,64 0Perakende TicaretTOPLAM 0,01 0,3 0Lokanta ve OtellerTOPLAM 2.000.000 4.120.000 5,41TOPLAM 2.000.000,81 4.120.006,94 5,41ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeTOPLAM 0,05 0,73 0DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıTOPLAM 4,72 72,14 0Sigorta ŞirketleriTOPLAM 0,86 5,81 0Finansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriTOPLAM 1,19 3,82 0Holdingler ve Yatırım ŞirketleriTOPLAM 3.794.413,88 5.388.085,17 7,07Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıTOPLAM 2.700.001,31 6.714.002,5 8,81Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporTOPLAMEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişim- 369 10.712,5 0,01SavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilOSTK 26/07/2021 TRSDOGH72112 3,3 4 1.000.000 1 08/05/2018 15,34 1 1.001.656,39 100 1,31Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMIARA GRUP TOPLAMI 1.000.000 1.001.656,39 100 1,31B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BYF TRYFNBK00055 0 0 46.500 34,68 0 0 0 32,72 1.521.480 2,58 2REPO 08/06/2020 TRT060121T16 8,2 0 15.510.446,58 2,45 05/06/2020 8,5426 729025146073695104 6.319.810 2,45 15.510.446,58 26,3 20,35REPO 08/06/2020 TRT080323T10 8,2 0 5.003.369,86 0,92 05/06/2020 8,5426 729025146073695572 5.406.480 0,92 5.003.369,86 8,48 6,56REPO 08/06/2020 TRT080530T19 8,2 0 12.008.087,67 0,79 05/06/2020 8,5426 729025146073695571 15.041.700 0,79 12.008.087,67 20,36 15,75REPO 08/06/2020 TRT140623T19 8,2 0 4.503.032,88 1,2 05/06/2020 8,5426 729025146073695103 3.749.030 1,2 4.503.032,88 7,63 5,91REPO 08/06/2020 TRT220921T18 8,2 0 1.501.010,96 0,99 05/06/2020 8,5426 729025146073695272 1.508.405 0,99 1.501.010,96 2,54 1,97REPO 08/06/2020 TRT220921T18 8,2 0 18.512.468,49 0,99 05/06/2020 8,5426 729025146073695273 18.603.630 0,99 18.512.468,49 31,38 24,29REPO 08/06/2020 TRT230222T13 8,2 426.148,81 2,27 05/06/2020 4,3408 729025146073696675 187.365 2,27 426.148,81 0,72 0,56GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 57.511.065,25 58.986.045,25 77,39ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 67.006.161,78 76.221.806,65 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ76.221.807,2 % 0 % 100B. HAZIR DEĞERLER1.538,52 % 100 % 0a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar1.538,52 % 100 % 0c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)10.887,48 % 100 % 0,01a) Takastan Alacaklar0 % 0 % 0b) Diğer Alacaklar10.887,48 % 100 % 0,01Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)64.128,18 % 0 % 0,08D. BORÇLAR (-)-76.464,14 % 100 -% 0,1a) Takasa Borçlar0 % 0 % 0b) Yönetim Ücreti0 % 0 % 0c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-76.464,14 % 100 -% 0,1NET VARLIK DEĞERİ76.221.897,24 % 0 % 100Pay Sayısı42.000.000 % 100Pay Başına Net Aktif Değer1,81İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama05.06.2020 tarihli portföy değer tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849933BIST