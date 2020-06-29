***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYPAY TOPLAM 9.417.388,52 23.264.777,91 28,92TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKTRKCM 0,58 2,09 0 0TOPLAM 0,58 2,09 0 0İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriPETKM 0,27 1,14 0 0SODA 0,63 3,88 0 0BAYRK 299 2.535,52 0,01 0TOPLAM 299,9 2.540,54 0,01 0Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiEREGL 0,61 5,17 0 0KRDMD 0,44 1,34 0 0TOPLAM 1,05 6,51 0 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiANACM 1,31 6,1 0 0SISE 0,75 4,08 0 0TOASO 0,33 8,32 0 0TOPLAM 2,39 18,5 0 0ELEKTRİK GAZ VE SUAKENR 0,78 1,14 0 0TOPLAM 0,78 1,14 0 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretSELEC 0,8 7 0 0Perakende TicaretMGROS 0,01 0,34 0 0MEPET 1.122.292 3.355.653,08 14,42 4,17Lokanta ve OtellerAVTUR 1.000.000 1.930.000 8,3 2,4TOPLAM 2.122.292,81 5.285.660,42 22,72 6,57ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeTCELL 0,05 0,83 0 0TOPLAM 0,05 0,83 0 0DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıAKBNK 0,72 4,24 0 0QNBFB 1,16 53,32 0 0ISCTR 0,85 4,58 0 0OYAKC 0,9 6,02 0 0SKBNK 0,02 0,03 0 0TSKB 0,34 0,43 0 0YKBNK 0,43 1,02 0 0HALKB 500.000 3.150.000 13,54 3,92VAKBN 300.000,3 1.539.001,54 6,62 1,91TOPLAM 800.004,72 4.689.071,18 20,16 5,83Sigorta ŞirketleriAKGRT 0 0,01 0 0ANHYT 0,86 6,28 0 0TOPLAM 0,86 6,29 0 0Finansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriISFIN 0,65 2,69 0 0VAKFN 0,54 1,63 0 0TOPLAM 1,19 4,32 0 0Holdingler ve Yatırım ŞirketleriALARK 0,81 4,5 0 0DOHOL 0,54 1,08 0 0KCHOL 0,48 8,36 0 0SAHOL 0,5 4,56 0 0METRO 3.794.411 6.488.442,81 27,89 8,07ENKAI 0,55 3,37 0 0TOPLAM 3.794.413,88 6.488.464,68 27,89 8,07Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıAVGYO 2.000.000 4.160.000 17,88 5,17ISGYO 0,35 0,65 0 0OZGYO 0,56 1,05 0 0VKGYO 0,4 1,02 0 0PAGYO 200.000 1.068.000 4,59 1,33TRGYO 500.000 1.560.000 6,71 1,94TOPLAM 2.700.001,31 6.788.002,72 29,18 8,44Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimARDYZ 368 10.988,48 0,05 0,01FONET 1 10,21 0 0TOPLAM 369 10.998,69 0,05 0,01SavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilOSTK 26/07/2021 TRSDOGH72112 3,3 4 1.000.000 1 08/05/2018 15,34 0 1,01 1.009.913,65 100 1,26TOPLAM 1.000.000 1.009.913,65 100 1,26Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BYF TRYFNBK00055 0 0 46.500 34,69 0 0 0 34,37 1.598.205 2,85 1,99REPO 29/06/2020 TRT060825T15 7,91 0 20.013.939,73 1 26/06/2020 8,8467 729856376864241698 19.934.605 1 20.013.939,73 35,65 24,89REPO 29/06/2020 TRT060825T15 7,91 0 20.013.939,73 1 26/06/2020 8,8467 729856376864242001 19.934.605 1 20.013.939,73 35,65 24,89REPO 29/06/2020 TRT071020T23 7,91 0 7.003,45 0,7 26/06/2020 6,1822 729856376864244437 10.000 0,7 7.003,45 0,01 0,01REPO 29/06/2020 TRT071020T23 7,91 0 484.234,71 0,87 26/06/2020 6,076 729856376864244552 555.000 0,87 484.234,71 0,86 0,6REPO 29/06/2020 TRT080328T15 7,91 0 10.006.969,86 1,04 26/06/2020 8,8467 729856376864242294 9.574.675 1,05 10.006.969,86 17,83 12,45REPO 29/06/2020 TRT230222T13 7,91 0 4.002.787,95 2,29 26/06/2020 8,8467 729856376864242610 1.748.610 2,29 4.002.787,95 7,13 4,98REPO 29/06/2020 TRT230222T13 7,91 0 6.002,96 2,29 26/06/2020 6,1821 729856376864244436 2.625 2,29 6.002,96 0,02 0,01TOPLAM 54.581.378,39 51.760.120 56.133.083,39 100 69,82GRUP TOPLAMIORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAM 64.998.766,91 80.407.774,95 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ80.407.775,51 % 0 % 102B. HAZIR DEĞERLER2.920,96 % 100 % 0a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar2.920,96 % 100 % 0c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)16.737,67 % 100 % 0,02a) Takastan Alacaklar0 % 0 % 0b) Diğer Alacaklar16.737,67 % 100 % 0,02Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)69.798,18 % 0 % 0,09D. BORÇLAR (-)-1.662.397,85 % 100 -% 2,11a) Takasa Borçlar-1.555.000 % 93,54 -% 1,97b) Yönetim Ücreti0 % 0 % 0c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-107.397,85 % 6,46 -% 0,14NET VARLIK DEĞERİ78.834.834,47 % 100Pay Sayısı42.000.000 % 100Pay Başına Net Aktif Değer1,88İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama26.06.2020 Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853318BIST