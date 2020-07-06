***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYPAY TOPLAM 10.725.146,53 28.354.996,88 35,01TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKTOPLAM 0,59 2,19 0İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıTOPLAM 0 0 0Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTOPLAM 299,9 2.304,52 0Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiTOPLAM 1,05 6,59 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiTOPLAM 2,39 19,34 0ELEKTRİK GAZ VE SUTOPLAM 0,78 1,37 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretTOPLAM 0,8 7,32 0Perakende TicaretTOPLAM 0,01 0,36 0Lokanta ve OtellerTOPLAM 2.122.292 6.048.022 7,46TOPLAM 2.122.292,81 6.048.029,68 7,46ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeTOPLAM 0,05 0,85 0DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıTOPLAM 1.000.004,72 5.610.071,53 6,93Sigorta ŞirketleriTOPLAM 0,86 6,59 0Finansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriTOPLAM 1,19 4,46 0Holdingler ve Yatırım ŞirketleriTOPLAM 3.794.413,88 7.361.179,4 9,09Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıTOPLAM 3.807.759,31 9.321.157,06 11,51Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporTOPLAMEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişim- 369 12.213,3 0,02SavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilOSTK 26/07/2021 TRSDOGH72112 3,3 4 1.000.000 1 08/05/2018 15,34 1,01 1.012.681,17 100 1,25Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMIARA GRUP TOPLAMI 1.000.000 1.012.681,17 100 1,25B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BYF TRYFNBK00055 0 0 46.500 34,69 0 0 0 0 34,85 1.620.525 3,14 2REPO 06/07/2020 TRT071020T23 7,64 0 466.225,98 0,88 03/07/2020 8,5968 729579299934380459 530.000 0,88 466.225,98 0,9 0,58REPO 06/07/2020 TRT080720T19 7,64 0 500.316,85 1,01 03/07/2020 8,5426 729579299934407410 493.165 1,01 500.316,85 0,97 0,62REPO 06/07/2020 TRT080720T19 7,64 0 19.512.357,12 1,01 03/07/2020 8,5968 729579299934380458 19.233.285 1,01 19.512.357,12 37,8 24,09REPO 06/07/2020 TRT120820T12 7,64 0 500.316,85 1,07 03/07/2020 8,5426 729579299934407364 466.665 1,07 500.316,85 0,97 0,62REPO 06/07/2020 TRT160920T25 7,64 0 9.506.020,14 0,95 03/07/2020 6,1821 729579299934381990 9.965.740 0,95 9.506.020,14 18,42 11,74REPO 06/07/2020 TRT240227T17 7,64 0 19.512.421,23 0,99 03/07/2020 8,5426 729579299934407372 19.754.815 0,99 19.512.421,23 37,8 24,09GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 50.044.158,17 51.618.183,17 63,74ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 61.769.304,7 80.985.861,22 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ80.985.861,68 % 0 % 100,09B. HAZIR DEĞERLER3.998,18 % 100 % 0a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar3.998,18 % 100 % 0c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)1.827,82 % 100 % 0a) Takastan Alacaklar0 % 0 % 0b) Diğer Alacaklar1.827,82 % 100 % 0Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)64.537,92 % 0 % 0,08D. BORÇLAR (-)-145.810,32 % 100 -% 0,18a) Takasa Borçlar0 % 0 % 0b) Yönetim Ücreti0 % 0 % 0c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-145.810,32 % 100 -% 0,18NET VARLIK DEĞERİ80.910.415,28 % 0 % 100Pay Sayısı42.000.000 % 100Pay Başına Net Aktif Değer1,93İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama03.07.2020 Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855062BIST