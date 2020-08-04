***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYPAY TOPLAM 9.125.146,52 26.844.959,07 32,87TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKTRKCM 0,59 2,22 0 0TOPLAM 0,59 2,22 0 0İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriBAYRK 299 2.051,14 0,01 0,01PETKM 0,27 1,05 0 0SODA 0,63 4,13 0 0TOPLAM 299,9 2.056,32 0,01 0,01Taş ve Toprağa DayalıOYAKC 0,9 7,51 0 0TOPLAM 0,9 7,51 0 0Metal Ana SanayiEREGL 200.000,61 1.528.004,66 5,69 1,87KRDMD 0,44 1,32 0 0TOPLAM 200.001,05 1.528.005,98 5,69 1,87Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiANACM 1,31 6,37 0 0SISE 0,75 4,33 0 0TOASO 0,33 8,39 0 0TOPLAM 2,39 19,09 0 0ELEKTRİK GAZ VE SUAKENR 0,78 1,4 0 0TOPLAM 0,78 1,4 0 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretSELEC 0,8 6,79 0 0Perakende TicaretMGROS 0,01 0,4 0 0MEPET 1.122.292 4.152.480,4 15,47 5,08Lokanta ve OtellerAVTUR 1.000.000 2.240.000 8,34 2,74TOPLAM 2.122.292,8 6.392.487,59 23,81 7,82ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeTCELL 0,05 0,74 0 0TOPLAM 0,05 0,74 0 0DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıAKBNK 0,72 3,77 0 0HALKB 500.000 2.760.000 10,28 3,38ISCTR 0,85 4,08 0 0QNBFB 1,16 103,19 0 0SKBNK 0,02 0,03 0 0TSKB 0,34 0,38 0 0VAKBN 500.000,3 2.250.001,35 8,38 2,76YKBNK 0,43 0,91 0 0TOPLAM 1.000.003,82 5.010.113,71 18,66 6,14Sigorta ŞirketleriANHYT 0,86 6,98 0 0AKGRT 0 0,02 0 0TOPLAM 0,86 7 0 0Finansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriISFIN 0,65 2,61 0 0VAKFN 0,54 2,57 0 0TOPLAM 1,19 5,18 0 0Holdingler ve Yatırım ŞirketleriALARK 0,81 4,4 0 0SAHOL 0,5 4,19 0 0METRO 3.794.411 7.512.933,78 27,99 9,2KCHOL 0,48 7,76 0 0DOHOL 0,54 1,14 0 0ENKAI 0,55 3,56 0 0TOPLAM 3.794.413,88 7.512.954,83 27,99 9,2Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıAVGYO 1.507.758 3.618.619,2 13,48 4,43ISGYO 0,35 0,71 0 0OZGYO 0,56 1,33 0 0PAGYO 500.000 2.770.000 10,32 3,39VKGYO 0,4 1,36 0 0TOPLAM 2.007.759,31 6.388.622,6 23,8 7,82Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimARDYZ 368 10.664,64 0,04 0,01FONET 1 10,26 0 0TOPLAM 369 10.674,9 0,04 0,01SavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilOSTK 26.07.2021 TRSDOGH72112 3,0872 4 1.000.000 1 08.05.2018 25,6408 0 0 0,91 908.279,18 100 1,11TOPLAM 1.000.000 908.279,18 100 1,11Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BYF TRYFNBK00055 0 0 36.500 34,63 0 0 0 38,9 1.419.850 2,63 1,74BYF TRYFNBK00089 0 0 465 666,1 0 0 0 680,1 316.246,5 0,59 0,39REPO 04.08.2020 TRT120820T12 7,0101 0 102.117,54 0,93 29.07.2020 7,2572 0 110.000 0,93 102.117,54 0,19 0,13REPO 04.08.2020 TRT180123T10 8,75 0 5.007.191,78 0,99 29.07.2020 9,1374 0 5.043.455 0,99 5.007.191,78 9,29 6,13REPO 04.08.2020 TRT180123T10 8,75 0 4.005.753,42 0,99 29.07.2020 9,1374 0 4.034.765 0,99 4.005.753,42 7,43 4,91REPO 04.08.2020 TRT180123T10 8,7 0 4.005.720,55 0,99 29.07.2020 9,0829 0 4.034.735 0,99 4.005.720,55 7,43 4,9REPO 04.08.2020 TRT220921T18 8,75 0 7.010.068,49 0,99 29.07.2020 9,1374 0 7.073.165 0,99 7.010.068,49 13 8,58REPO 04.08.2020 TRT240227T17 8,75 0 16.023.013,7 0,97 29.07.2020 9,1374 0 16.574.620 0,97 16.023.013,7 29,72 19,62REPO 04.08.2020 TRT240227T17 8,7 0 16.022.882,19 0,97 29.07.2020 9,0829 0 16.574.485 0,97 16.022.882,19 29,72 19,62TOPLAM 52.213.712,67 53.445.225 53.912.844,17 100 66,02GRUP TOPLAMIORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAM 62.338.859,19 81.666.082,42 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ81.666.082,96 % 0 % 103,67B. HAZIR DEĞERLER5.747,1 % 100 % 0,01a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar5.747,1 % 100 % 0,01c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)4.944,97 % 100 % 0,01a) Takastan Alacaklar0 % 0 % 0b) Diğer Alacaklar4.944,97 % 100 % 0,01Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)64.537,92 % 100 % 0,08D. BORÇLAR (-)-2.967.503,22 % 100 -% 3,77a) Takasa Borçlar-143.892,5 % 4,85 -% 0,18b) Yönetim Ücreti0 % 0 % 0c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-2.823.610,72 % 95,15 -% 3,58NET VARLIK DEĞERİ78.773.809,73 % 0 % 100Pay Sayısı42.000.000 % 0 % 100Pay Başına Net Aktif Değer1,88İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama30.07.2020 Tarihli Portföy Değer Tablosu.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864644BIST