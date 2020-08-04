***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
04.08.2020 15:44
***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
PAY TOPLAM 9.125.146,52 26.844.959,07 32,87
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
TRKCM 0,59 2,22 0 0
TOPLAM 0,59 2,22 0 0
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
BAYRK 299 2.051,14 0,01 0,01
PETKM 0,27 1,05 0 0
SODA 0,63 4,13 0 0
TOPLAM 299,9 2.056,32 0,01 0,01
Taş ve Toprağa Dayalı
OYAKC 0,9 7,51 0 0
TOPLAM 0,9 7,51 0 0
Metal Ana Sanayi
EREGL 200.000,61 1.528.004,66 5,69 1,87
KRDMD 0,44 1,32 0 0
TOPLAM 200.001,05 1.528.005,98 5,69 1,87
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ANACM 1,31 6,37 0 0
SISE 0,75 4,33 0 0
TOASO 0,33 8,39 0 0
TOPLAM 2,39 19,09 0 0
ELEKTRİK GAZ VE SU
AKENR 0,78 1,4 0 0
TOPLAM 0,78 1,4 0 0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
SELEC 0,8 6,79 0 0
Perakende Ticaret
MGROS 0,01 0,4 0 0
MEPET 1.122.292 4.152.480,4 15,47 5,08
Lokanta ve Oteller
AVTUR 1.000.000 2.240.000 8,34 2,74
TOPLAM 2.122.292,8 6.392.487,59 23,81 7,82
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
TCELL 0,05 0,74 0 0
TOPLAM 0,05 0,74 0 0
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
AKBNK 0,72 3,77 0 0
HALKB 500.000 2.760.000 10,28 3,38
ISCTR 0,85 4,08 0 0
QNBFB 1,16 103,19 0 0
SKBNK 0,02 0,03 0 0
TSKB 0,34 0,38 0 0
VAKBN 500.000,3 2.250.001,35 8,38 2,76
YKBNK 0,43 0,91 0 0
TOPLAM 1.000.003,82 5.010.113,71 18,66 6,14
Sigorta Şirketleri
ANHYT 0,86 6,98 0 0
AKGRT 0 0,02 0 0
TOPLAM 0,86 7 0 0
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
ISFIN 0,65 2,61 0 0
VAKFN 0,54 2,57 0 0
TOPLAM 1,19 5,18 0 0
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
ALARK 0,81 4,4 0 0
SAHOL 0,5 4,19 0 0
METRO 3.794.411 7.512.933,78 27,99 9,2
KCHOL 0,48 7,76 0 0
DOHOL 0,54 1,14 0 0
ENKAI 0,55 3,56 0 0
TOPLAM 3.794.413,88 7.512.954,83 27,99 9,2
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
AVGYO 1.507.758 3.618.619,2 13,48 4,43
ISGYO 0,35 0,71 0 0
OZGYO 0,56 1,33 0 0
PAGYO 500.000 2.770.000 10,32 3,39
VKGYO 0,4 1,36 0 0
TOPLAM 2.007.759,31 6.388.622,6 23,8 7,82
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
ARDYZ 368 10.664,64 0,04 0,01
FONET 1 10,26 0 0
TOPLAM 369 10.674,9 0,04 0,01
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
OSTK 26.07.2021 TRSDOGH72112 3,0872 4 1.000.000 1 08.05.2018 25,6408 0 0 0,91 908.279,18 100 1,11
TOPLAM 1.000.000 908.279,18 100 1,11
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BYF TRYFNBK00055 0 0 36.500 34,63 0 0 0 38,9 1.419.850 2,63 1,74
BYF TRYFNBK00089 0 0 465 666,1 0 0 0 680,1 316.246,5 0,59 0,39
REPO 04.08.2020 TRT120820T12 7,0101 0 102.117,54 0,93 29.07.2020 7,2572 0 110.000 0,93 102.117,54 0,19 0,13
REPO 04.08.2020 TRT180123T10 8,75 0 5.007.191,78 0,99 29.07.2020 9,1374 0 5.043.455 0,99 5.007.191,78 9,29 6,13
REPO 04.08.2020 TRT180123T10 8,75 0 4.005.753,42 0,99 29.07.2020 9,1374 0 4.034.765 0,99 4.005.753,42 7,43 4,91
REPO 04.08.2020 TRT180123T10 8,7 0 4.005.720,55 0,99 29.07.2020 9,0829 0 4.034.735 0,99 4.005.720,55 7,43 4,9
REPO 04.08.2020 TRT220921T18 8,75 0 7.010.068,49 0,99 29.07.2020 9,1374 0 7.073.165 0,99 7.010.068,49 13 8,58
REPO 04.08.2020 TRT240227T17 8,75 0 16.023.013,7 0,97 29.07.2020 9,1374 0 16.574.620 0,97 16.023.013,7 29,72 19,62
REPO 04.08.2020 TRT240227T17 8,7 0 16.022.882,19 0,97 29.07.2020 9,0829 0 16.574.485 0,97 16.022.882,19 29,72 19,62
TOPLAM 52.213.712,67 53.445.225 53.912.844,17 100 66,02
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAM 62.338.859,19 81.666.082,42 100
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
81.666.082,96 % 0 % 103,67
B. HAZIR DEĞERLER
5.747,1 % 100 % 0,01
a) Kasa
0 % 0 % 0
b) Bankalar
5.747,1 % 100 % 0,01
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
4.944,97 % 100 % 0,01
a) Takastan Alacaklar
0 % 0 % 0
b) Diğer Alacaklar
4.944,97 % 100 % 0,01
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
64.537,92 % 100 % 0,08
D. BORÇLAR (-)
-2.967.503,22 % 100 -% 3,77
a) Takasa Borçlar
-143.892,5 % 4,85 -% 0,18
b) Yönetim Ücreti
0 % 0 % 0
c) Ödenecek Vergi
0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar
0 % 0 % 0
d) Krediler
0 % 0 % 0
e) Diğer Borçlar
-2.823.610,72 % 95,15 -% 3,58
NET VARLIK DEĞERİ
78.773.809,73 % 0 % 100
Pay Sayısı
42.000.000 % 0 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
1,88
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
30.07.2020 Tarihli Portföy Değer Tablosu.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864644
BIST