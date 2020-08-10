***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYPAY TOPLAM 11.225.146,53 29.235.244,61 36,04TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKTOPLAM 0,59 2,29 0İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıTOPLAM 0 0 0Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTOPLAM 299,9 1.844,05 0Taş ve Toprağa DayalıTOPLAM 0,9 6,92 0Metal Ana SanayiTOPLAM 300.001,05 2.454.006,16 3,03Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiTOPLAM 2,39 18,67 0ELEKTRİK GAZ VE SUTOPLAM 0,78 1,28 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretTOPLAM 0,8 6,56 0Perakende TicaretTOPLAM 0,01 0,35 0Lokanta ve OtellerTOPLAM 2.122.292 5.732.340,68 7,07TOPLAM 2.122.292,81 5.732.347,59 7,07ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeTOPLAM 0,05 0,75 0DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıTOPLAM 1.000.003,82 4.530.077,74 5,58Sigorta ŞirketleriTOPLAM 0,86 6,46 0Finansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriTOPLAM 1,19 4,81 0Holdingler ve Yatırım ŞirketleriTOPLAM 3.794.413,88 6.905.847,71 8,51Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıTOPLAM 4.007.759,31 9.600.751,86 11,84Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporTOPLAMEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişim- 369 10.328,32 0,01SavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilOSTK 26/07/2021 TRSDOGH72112 3,09 4 1.000.000 1 08/05/2018 25,64 0,91 911.693,6 100 1,12Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMIARA GRUP TOPLAMI 1.000.000 911.693,6 100 1,12B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BYF TRYFNBK00055 0 0 18.000 34,38 0 0 0 41,6 748.800 1,47 0,92BYF TRYFNBK00089 0 0 745 670,66 0 0 0 688 512.560 1,01 0,63BYF TRYFNBK00089 0 0 790 700,95 07/08/2020 0 0 688 543.520 1,07 0,67REPO 10/08/2020 TRT020823T11 9,74 0 2.001.601,1 2,14 07/08/2020 10,2258 731518838445660618 932.940 2,15 2.001.601,1 3,93 2,47REPO 10/08/2020 TRT060825T15 9,74 0 19.515.610,68 1,01 07/08/2020 10,2258 731518838445663274 19.253.570 1,01 19.515.610,68 38,29 24,06REPO 10/08/2020 TRT080524T17 9,74 0 500.400,27 1,97 07/08/2020 10,2258 731518838445663273 254.045 1,97 500.400,27 0,98 0,62REPO 10/08/2020 TRT140126T11 9,74 0 16.513.209,04 1,75 07/08/2020 10,2258 731518838445661751 9.409.400 1,75 16.513.209,04 32,4 20,36REPO 10/08/2020 TRT160425T17 9,74 0 7.005.603,84 1,82 07/08/2020 10,2258 731518838445660617 3.852.260 1,82 7.005.603,84 13,74 8,64REPO 10/08/2020 TRT170221T12 6,5 0 71.037,93 0,89 07/08/2020 6,714 731518838445664782 80.000 0,89 71.037,93 0,14 0,09REPO 10/08/2020 TRT170221T12 6,5 0 57.030,45 0,88 07/08/2020 6,7141 731518838445664783 65.000 0,88 57.030,45 0,11 0,07REPO 10/08/2020 TRT240724T15 9,74 0 3.502.801,92 0,85 07/08/2020 10,2258 731518838445661752 4.126.335 0,85 3.502.801,92 6,87 4,31GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 49.186.830,23 50.972.175,23 62,84ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 61.411.976,76 81.119.113,44 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ81.119.114 % 0 % 105,82B. HAZIR DEĞERLER1.399,82 % 100 % 0a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar1.399,82 % 100 % 0c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)584.967,99 % 100 % 0,76a) Takastan Alacaklar580.068,23 % 99,16 % 0,76b) Diğer Alacaklar4.899,76 % 0,84 % 0,01Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)64.537,92 % 0 % 0,08D. BORÇLAR (-)-5.109.137,14 % 100 -% 6,66a) Takasa Borçlar-2.343.747,1 % 45,87 -% 3,06b) Yönetim Ücreti0 % 0 % 0c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-2.765.390,04 % 54,13 -% 3,61NET VARLIK DEĞERİ76.660.882,59 % 0 % 100Pay Sayısı42.000.000 % 100Pay Başına Net Aktif Değer1,83İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama07.08.2020 tarihli portföy değer tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867261BIST