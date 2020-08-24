***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
24.08.2020 15:12
0 0 0
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TOPLAM 299,9 1.949,03 0
Taş ve Toprağa Dayalı
TOPLAM 0,9 6,93 0
Metal Ana Sanayi
TOPLAM 300.001,05 2.682.006,79 3,3
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
TOPLAM 2,39 18,87 0
ELEKTRİK GAZ VE SU
TOPLAM 0,78 1,5 0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
TOPLAM 0,8 6,29 0
Perakende Ticaret
TOPLAM 0,01 0,35 0
Lokanta ve Oteller
TOPLAM 2.122.292 6.714.926,24 8,25
TOPLAM 2.122.292,81 6.714.932,88 8,25
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
TOPLAM 0,05 0,75 0
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
TOPLAM 1.000.003,82 4.755.095,21 5,84
Sigorta Şirketleri
TOPLAM 0,86 6,37 0
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
TOPLAM 1,19 5,08 0
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
TOPLAM 3.090.002,88 6.118.220,32 7,52
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
TOPLAM 4.007.759,31 9.706.372,44 11,93
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
TOPLAM
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
- 369 10.350,96 0,01
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
OSTK 26/07/2021 TRSDOGH72112 3,09 4 1.000.000 1 08/05/2018 68,74 0,71 711.533,28 100 0,87
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
ARA GRUP TOPLAMI 1.000.000 711.533,28 100 0,87
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BYF TRYFNBK00055 0 0 27.000 39,75 0 0 0 0 40,76 1.100.520 2,17 1,35
BYF TRYFNBK00089 0 0 1.000 706,17 0 0 0 0 702,4 702.400 1,39 0,86
REPO 24/08/2020 TRT040522T13 9,74 0 4.003.202,19 0,93 21/08/2020 10,2258 732074091817451246 4.283.290 0,93 4.003.202,19 7,9 4,92
REPO 24/08/2020 TRT040522T13 9,74 0 4.503.602,47 0,93 21/08/2020 10,2258 732074091817451247 4.818.700 0,93 4.503.602,47 8,89 5,54
REPO 24/08/2020 TRT071020T23 8,5 0 13.009,08 0,65 21/08/2020 8,8685 732074091817688777 20.000 0,65 13.009,08 0,03 0,02
REPO 24/08/2020 TRT100124T17 9,74 0 5.504.403,01 1,23 21/08/2020 10,2258 732074091817858065 4.457.115 1,23 5.504.403,01 10,87 6,77
REPO 24/08/2020 TRT100124T17 9,74 0 5.504.403,01 1,23 21/08/2020 10,2258 732074091817858352 4.457.115 1,23 5.504.403,01 10,87 6,77
REPO 24/08/2020 TRT140126T11 9,74 0 14.511.607,95 1,76 21/08/2020 10,2258 732074091817858066 8.221.455 1,77 14.511.607,95 28,65 17,84
REPO 24/08/2020 TRT140126T11 9,74 0 14.511.607,95 1,76 21/08/2020 10,2258 732074091817858353 8.221.455 1,77 14.511.607,95 28,65 17,84
REPO 24/08/2020 TRT160920T25 8,5 0 164.114,58 0,86 21/08/2020 8,8685 732074091817443068 190.000 0,86 164.114,58 0,32 0,2
REPO 24/08/2020 TRT160920T25 8,5 0 135.094,32 0,84 21/08/2020 8,8685 732074091817445067 160.000 0,84 135.094,32 0,27 0,17
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 48.879.044,56 50.653.964,56 62,28
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 60.399.780,09 81.354.467,33 100
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
81.354.467,87 % 0 % 103,34
B. HAZIR DEĞERLER
1.407,97 % 100 % 0
a) Kasa
0 % 0 % 0
b) Bankalar
1.407,97 % 100 % 0
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
107.139,67 % 100 % 0,14
a) Takastan Alacaklar
101.051,23 % 94,32 % 0,13
b) Diğer Alacaklar
6.088,44 % 5,68 % 0,01
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
49.919,92 % 0 % 0,06
D. BORÇLAR (-)
-2.789.390,09 % 100 -% 3,54
a) Takasa Borçlar
0 % 0 % 0
b) Yönetim Ücreti
0 % 0 % 0
c) Ödenecek Vergi
0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar
0 % 0 % 0
d) Krediler
0 % 0 % 0
e) Diğer Borçlar
-2.789.390,09 % 100 -% 3,54
NET VARLIK DEĞERİ
78.723.545,34 % 0 % 100
Pay Sayısı
42.000.000 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
1,87
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Açıklama
21.08.2020 tarihli portföy değer tablosu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870864
BIST