***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









0 0 0Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTOPLAM 299,9 1.949,03 0Taş ve Toprağa DayalıTOPLAM 0,9 6,93 0Metal Ana SanayiTOPLAM 300.001,05 2.682.006,79 3,3Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiTOPLAM 2,39 18,87 0ELEKTRİK GAZ VE SUTOPLAM 0,78 1,5 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretTOPLAM 0,8 6,29 0Perakende TicaretTOPLAM 0,01 0,35 0Lokanta ve OtellerTOPLAM 2.122.292 6.714.926,24 8,25TOPLAM 2.122.292,81 6.714.932,88 8,25ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeTOPLAM 0,05 0,75 0DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıTOPLAM 1.000.003,82 4.755.095,21 5,84Sigorta ŞirketleriTOPLAM 0,86 6,37 0Finansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriTOPLAM 1,19 5,08 0Holdingler ve Yatırım ŞirketleriTOPLAM 3.090.002,88 6.118.220,32 7,52Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıTOPLAM 4.007.759,31 9.706.372,44 11,93Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporTOPLAMEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişim- 369 10.350,96 0,01SavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilOSTK 26/07/2021 TRSDOGH72112 3,09 4 1.000.000 1 08/05/2018 68,74 0,71 711.533,28 100 0,87Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMIARA GRUP TOPLAMI 1.000.000 711.533,28 100 0,87B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BYF TRYFNBK00055 0 0 27.000 39,75 0 0 0 0 40,76 1.100.520 2,17 1,35BYF TRYFNBK00089 0 0 1.000 706,17 0 0 0 0 702,4 702.400 1,39 0,86REPO 24/08/2020 TRT040522T13 9,74 0 4.003.202,19 0,93 21/08/2020 10,2258 732074091817451246 4.283.290 0,93 4.003.202,19 7,9 4,92REPO 24/08/2020 TRT040522T13 9,74 0 4.503.602,47 0,93 21/08/2020 10,2258 732074091817451247 4.818.700 0,93 4.503.602,47 8,89 5,54REPO 24/08/2020 TRT071020T23 8,5 0 13.009,08 0,65 21/08/2020 8,8685 732074091817688777 20.000 0,65 13.009,08 0,03 0,02REPO 24/08/2020 TRT100124T17 9,74 0 5.504.403,01 1,23 21/08/2020 10,2258 732074091817858065 4.457.115 1,23 5.504.403,01 10,87 6,77REPO 24/08/2020 TRT100124T17 9,74 0 5.504.403,01 1,23 21/08/2020 10,2258 732074091817858352 4.457.115 1,23 5.504.403,01 10,87 6,77REPO 24/08/2020 TRT140126T11 9,74 0 14.511.607,95 1,76 21/08/2020 10,2258 732074091817858066 8.221.455 1,77 14.511.607,95 28,65 17,84REPO 24/08/2020 TRT140126T11 9,74 0 14.511.607,95 1,76 21/08/2020 10,2258 732074091817858353 8.221.455 1,77 14.511.607,95 28,65 17,84REPO 24/08/2020 TRT160920T25 8,5 0 164.114,58 0,86 21/08/2020 8,8685 732074091817443068 190.000 0,86 164.114,58 0,32 0,2REPO 24/08/2020 TRT160920T25 8,5 0 135.094,32 0,84 21/08/2020 8,8685 732074091817445067 160.000 0,84 135.094,32 0,27 0,17GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 48.879.044,56 50.653.964,56 62,28ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 60.399.780,09 81.354.467,33 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ81.354.467,87 % 0 % 103,34B. HAZIR DEĞERLER1.407,97 % 100 % 0a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar1.407,97 % 100 % 0c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)107.139,67 % 100 % 0,14a) Takastan Alacaklar101.051,23 % 94,32 % 0,13b) Diğer Alacaklar6.088,44 % 5,68 % 0,01Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)49.919,92 % 0 % 0,06D. BORÇLAR (-)-2.789.390,09 % 100 -% 3,54a) Takasa Borçlar0 % 0 % 0b) Yönetim Ücreti0 % 0 % 0c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-2.789.390,09 % 100 -% 3,54NET VARLIK DEĞERİ78.723.545,34 % 0 % 100Pay Sayısı42.000.000 % 100Pay Başına Net Aktif Değer1,87İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Açıklama21.08.2020 tarihli portföy değer tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870864BIST