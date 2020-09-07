***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYPAY TOPLAM 10.663.329,53 30.060.240,07 36,91TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKTOPLAM 0,59 2,38 0İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıTOPLAM 0 0 0Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTOPLAM 9.299,9 69.283,02 0,09Taş ve Toprağa DayalıTOPLAM 0,9 7,01 0Metal Ana SanayiTOPLAM 300.001,05 2.634.006,69 3,23Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiTOPLAM 2,39 19,15 0ELEKTRİK GAZ VE SUTOPLAM 0,78 1,44 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretTOPLAM 0,8 6,32 0Perakende TicaretTOPLAM 0,01 0,34 0Lokanta ve OtellerTOPLAM 2.122.292 6.417.588,72 7,88TOPLAM 2.122.292,81 6.417.595,38 7,88ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeTOPLAM 0,05 0,74 0DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıTOPLAM 1.000.003,82 4.595.092,7 5,64Sigorta ŞirketleriTOPLAM 0,86 6,32 0Finansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriTOPLAM 1,19 4,8 0Holdingler ve Yatırım ŞirketleriTOPLAM 3.090.002,88 6.241.819,87 7,67Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıTOPLAM 4.141.353,31 10.092.402,7 12,39Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporTOPLAMEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişim- 369 9.997,87 0,01SavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilOSTK 26/07/2021 TRSDOGH72112 3,0872 4 1.000.000 1 08/05/2018 71,26 0,71 717.105,83 100 0,88Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMIARA GRUP TOPLAMI 1.000.000 717.105,83 100 0,88B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BYF TRYFNBK00055 0 0 10.000 41,08 04/09/2020 0 0 0 41,14 411.400 0,81 0,51BYF TRYFNBK00089 0 0 100 710,41 0 0 0 0 711,6 71.160 0,14 0,09BYF TRYFNBK00089 0 0 150 712,07 04/09/2020 0 0 0 711,6 106.740 0,21 0,13REPO 07/09/2020 TRT071020T23 857 0 5.003,29 0,5 04/09/2020 8,3259 732627421044186805 10.000 0,5 5.003,29 0,01 0,01REPO 07/09/2020 TRT071020T23 7,6042 0 14.008,75 0,56 04/09/2020 7,8937 732627421044193880 25.000 0,56 14.008,75 0,03 0,02REPO 07/09/2020 TRT090621T18 10,3 0 19.016.084,93 0,88 04/09/2020 10,8443 732627421044184755 21.488.325 0,88 19.016.084,93 37,54 23,35REPO 07/09/2020 TRT090621T18 10,3001 0 1.000.846,58 0,88 04/09/2020 10,8443 732627421044184756 1.130.970 0,88 1.000.846,58 1,98 1,23REPO 07/09/2020 TRT180625T13 10,3 0 13.011.005,48 0,98 04/09/2020 10,8443 732627421044184985 13.254.365 0,98 13.011.005,48 25,69 15,98REPO 07/09/2020 TRT180625T13 10,3 0 7.005.926,03 0,98 04/09/2020 10,8443 732627421044184986 7.136.970 0,98 7.005.926,03 13,83 8,6REPO 07/09/2020 TRT180625T13 10,3 0 10.008.465,75 0,98 04/09/2020 10,8443 732627421044185500 10.195.665 0,98 10.008.465,75 19,76 12,29GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 50.071.590,81 50.650.640,81 62,21ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 61.734.920,34 81.427.986,71 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ81.427.987,24 % 0 % 104,19B. HAZIR DEĞERLER1.581,49 % 100 % 0a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar1.581,49 % 100 % 0c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)488.542,82 % 100 % 0,63a) Takastan Alacaklar483.111,25 % 98,89 % 0,62b) Diğer Alacaklar5.431,57 % 1,11 % 0,01Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)49.919,92 % 0 % 0,06D. BORÇLAR (-)-3.817.121,49 % 100 -% 4,88a) Takasa Borçlar-1.070.920 % 28,06 -% 1,37b) Yönetim Ücreti0 % 0 % 0c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-2.746.201,49 % 71,94 -% 3,51NET VARLIK DEĞERİ78.150.909,98 % 0 % 100Pay Sayısı42.000.000 % 100Pay Başına Net Aktif Değer1,86İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama04.09.2020 tarihli portföy değer tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873588BIST