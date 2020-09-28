***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
28.09.2020 17:46
***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
PAY TOPLAM 8.364.077,52 27.367.135,94 33,27
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
TRKCM 0,58 2,73 0 0
TOPLAM 0,58 2,73 0 0
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
PETKM 0,27 1,13 0 0
SODA 0,63 5,06 0 0
BAYRK 299 2.149,81 0,01 0
TOPLAM 299,9 2.156 0,01 0
Taş ve Toprağa Dayalı
OYAKC 0,9 7 0 0
TOPLAM 0,9 7 0 0
Metal Ana Sanayi
EREGL 300.000,61 2.742.005,58 10,02 3,33
KRDMD 0,44 1,45 0 0
ERBOS 7.000 170.800 0,62 0,21
TOPLAM 307.001,05 2.912.807,03 10,64 3,54
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ANACM 1,31 7,98 0 0
SISE 0,75 5,3 0 0
TOASO 0,33 7,68 0 0
TOPLAM 2,39 20,96 0 0
ELEKTRİK GAZ VE SU
AKENR 0,78 1,61 0 0
TOPLAM 0,78 1,61 0 0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
SELEC 0,8 6,62 0 0
Perakende Ticaret
MGROS 0,01 0,37 0 0
MEPET 1.122.292 4.208.595 15,38 5,12
Lokanta ve Oteller
AVTUR 0 0 0 0
TOPLAM 1.122.292,81 4.208.601,99 15,38 5,12
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
TCELL 0,05 0,76 0 0
TOPLAM 0,05 0,76 0 0
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
AKBNK 0,72 3,67 0 0
QNBFB 1,16 80,21 0 0
ISCTR 0,85 4,45 0 0
SKBNK 0,02 0,03 0 0
TSKB 0,34 0,38 0 0
YKBNK 0,43 0,9 0 0
HALKB 500.000 2.580.000 9,43 3,14
VAKBN 500.000,3 2.090.001,25 7,64 2,54
TOPLAM 1.000.003,82 4.670.090,89 17,07 5,68
Sigorta Şirketleri
AKGRT 0 0,01 0 0
ANHYT 0,86 6,45 0 0
TOPLAM 0,86 6,46 0 0
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
ISFIN 0,65 2,44 0 0
VAKFN 0,54 2,08 0 0
TOPLAM 1,19 4,52 0 0
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
ALARK 0,81 4,78 0 0
DOHOL 0,54 1,26 0 0
KCHOL 0,48 6,98 0 0
SAHOL 0,5 3,98 0 0
METRO 3.314.100 8.185.827 29,91 9,95
ENKAI 0,55 3,71 0 0
TOPLAM 3.314.102,88 8.185.847,71 29,91 9,95
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
ISGYO 0,35 0,61 0 0
OZGYO 0,56 1,19 0 0
VKGYO 0,4 1,4 0 0
EKGYO 2.000.000 3.520.000 12,86 4,28
PAGYO 620.000 3.856.400 14,09 4,69
TOPLAM 2.620.001,31 7.376.403,2 8,97
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
ARDYZ 368 11.172,48 0,04 0,01
FONET 1 12,6 0 0
TOPLAM 369 11.185,08 0,04 0,01
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
OSTK 26/07/2021 TRSDOGH72112 3,09 4 1.000.000 1 08/05/2018 68,41 0 0,75 749.287,76 100 0,91
TOPLAM 1.000.000 749.287,76 100 0,91
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BYF TRYFNBK00055 0 0 32.000 40,68 25/09/2020 0 40,58 1.298.560 2,4 1,58
BYF TRYFNBK00055 0 0 16.000 40,31 25/09/2020 0 40,58 649.280 1,2 0,79
REPO 28/09/2020 TRT041126T11 11,25 0 4.504.160,96 0,99 25/09/2020 11,9014 733458926712974299 4.511.790 0,99 4.504.160,96 8,32 5,48
REPO 28/09/2020 TRT050527T17 11,25 0 1.501.386,99 0,99 25/09/2020 11,9014 733458926712968009 1.514.870 0,99 1.501.386,99 2,77 1,83
REPO 28/09/2020 TRT071020T23 8 0 124.081,53 0,85 25/09/2020 8,3259 733458926712878433 145.000 0,85 124.081,53 0,23 0,15
REPO 28/09/2020 TRT071020T23 8 0 20.013,15 0,66 25/09/2020 8,3259 733458926712878532 30.000 0,66 20.013,15 0,04 0,02
REPO 28/09/2020 TRT080323T10 11,25 0 7.506.934,93 0,84 25/09/2020 11,9014 733458926712972536 8.875.230 0,84 7.506.934,93 13,87 9,13
REPO 28/09/2020 TRT080530T19 11,25 0 15.514.332,19 0,83 25/09/2020 11,9014 733458926712974300 18.616.605 0,83 15.514.332,19 28,66 18,86
REPO 28/09/2020 TRT201021T25 11,25 0 10.509.708,9 1,03 25/09/2020 11,9014 733458926712968010 10.142.260 1,03 10.509.708,9 19,41 12,78
REPO 28/09/2020 TRT210623T10 11,25 0 12.511.558,22 0,96 25/09/2020 11,9014 733458926712972535 12.892.800 0,97 12.511.558,22 23,1 15,2
TOPLAM 56.728.555 54.140.016,87 100 65,82
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAM 61.604.254,39 82.256.440,57 100
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
82.256.441,15 % 0 % 101,35
B. HAZIR DEĞERLER
2.034,41 % 100 % 0
a) Kasa
0 % 0 % 0
b) Bankalar
2.034,41 % 100 % 0
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
3.481.823,85 % 100 % 4,29
a) Takastan Alacaklar
3.476.298,9 % 99,84 % 4,28
b) Diğer Alacaklar
5.524,95 % 0,16 % 0,01
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
42.611,09 % 0 % 0,05
D. BORÇLAR (-)
-4.622.399,18 % 100 -% 5,7
a) Takasa Borçlar
-1.821.021,88 % 39,4 -% 2,24
b) Yönetim Ücreti
0 % 0 % 0
c) Ödenecek Vergi
0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar
0 % 0 % 0
d) Krediler
0 % 0 % 0
e) Diğer Borçlar
-2.801.377,3 % 60,6 -% 3,46
NET VARLIK DEĞERİ
81.160.511,32 % 100
Pay Sayısı
42.000.000 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
1,93
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
25.09.2020 Tarihli Portföy Değer Tablosu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877056
BIST