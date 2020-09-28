***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYPAY TOPLAM 8.364.077,52 27.367.135,94 33,27TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKTRKCM 0,58 2,73 0 0TOPLAM 0,58 2,73 0 0İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriPETKM 0,27 1,13 0 0SODA 0,63 5,06 0 0BAYRK 299 2.149,81 0,01 0TOPLAM 299,9 2.156 0,01 0Taş ve Toprağa DayalıOYAKC 0,9 7 0 0TOPLAM 0,9 7 0 0Metal Ana SanayiEREGL 300.000,61 2.742.005,58 10,02 3,33KRDMD 0,44 1,45 0 0ERBOS 7.000 170.800 0,62 0,21TOPLAM 307.001,05 2.912.807,03 10,64 3,54Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiANACM 1,31 7,98 0 0SISE 0,75 5,3 0 0TOASO 0,33 7,68 0 0TOPLAM 2,39 20,96 0 0ELEKTRİK GAZ VE SUAKENR 0,78 1,61 0 0TOPLAM 0,78 1,61 0 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretSELEC 0,8 6,62 0 0Perakende TicaretMGROS 0,01 0,37 0 0MEPET 1.122.292 4.208.595 15,38 5,12Lokanta ve OtellerAVTUR 0 0 0 0TOPLAM 1.122.292,81 4.208.601,99 15,38 5,12ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeTCELL 0,05 0,76 0 0TOPLAM 0,05 0,76 0 0DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıAKBNK 0,72 3,67 0 0QNBFB 1,16 80,21 0 0ISCTR 0,85 4,45 0 0SKBNK 0,02 0,03 0 0TSKB 0,34 0,38 0 0YKBNK 0,43 0,9 0 0HALKB 500.000 2.580.000 9,43 3,14VAKBN 500.000,3 2.090.001,25 7,64 2,54TOPLAM 1.000.003,82 4.670.090,89 17,07 5,68Sigorta ŞirketleriAKGRT 0 0,01 0 0ANHYT 0,86 6,45 0 0TOPLAM 0,86 6,46 0 0Finansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriISFIN 0,65 2,44 0 0VAKFN 0,54 2,08 0 0TOPLAM 1,19 4,52 0 0Holdingler ve Yatırım ŞirketleriALARK 0,81 4,78 0 0DOHOL 0,54 1,26 0 0KCHOL 0,48 6,98 0 0SAHOL 0,5 3,98 0 0METRO 3.314.100 8.185.827 29,91 9,95ENKAI 0,55 3,71 0 0TOPLAM 3.314.102,88 8.185.847,71 29,91 9,95Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıISGYO 0,35 0,61 0 0OZGYO 0,56 1,19 0 0VKGYO 0,4 1,4 0 0EKGYO 2.000.000 3.520.000 12,86 4,28PAGYO 620.000 3.856.400 14,09 4,69TOPLAM 2.620.001,31 7.376.403,2 8,97Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimARDYZ 368 11.172,48 0,04 0,01FONET 1 12,6 0 0TOPLAM 369 11.185,08 0,04 0,01SavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilOSTK 26/07/2021 TRSDOGH72112 3,09 4 1.000.000 1 08/05/2018 68,41 0 0,75 749.287,76 100 0,91TOPLAM 1.000.000 749.287,76 100 0,91Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BYF TRYFNBK00055 0 0 32.000 40,68 25/09/2020 0 40,58 1.298.560 2,4 1,58BYF TRYFNBK00055 0 0 16.000 40,31 25/09/2020 0 40,58 649.280 1,2 0,79REPO 28/09/2020 TRT041126T11 11,25 0 4.504.160,96 0,99 25/09/2020 11,9014 733458926712974299 4.511.790 0,99 4.504.160,96 8,32 5,48REPO 28/09/2020 TRT050527T17 11,25 0 1.501.386,99 0,99 25/09/2020 11,9014 733458926712968009 1.514.870 0,99 1.501.386,99 2,77 1,83REPO 28/09/2020 TRT071020T23 8 0 124.081,53 0,85 25/09/2020 8,3259 733458926712878433 145.000 0,85 124.081,53 0,23 0,15REPO 28/09/2020 TRT071020T23 8 0 20.013,15 0,66 25/09/2020 8,3259 733458926712878532 30.000 0,66 20.013,15 0,04 0,02REPO 28/09/2020 TRT080323T10 11,25 0 7.506.934,93 0,84 25/09/2020 11,9014 733458926712972536 8.875.230 0,84 7.506.934,93 13,87 9,13REPO 28/09/2020 TRT080530T19 11,25 0 15.514.332,19 0,83 25/09/2020 11,9014 733458926712974300 18.616.605 0,83 15.514.332,19 28,66 18,86REPO 28/09/2020 TRT201021T25 11,25 0 10.509.708,9 1,03 25/09/2020 11,9014 733458926712968010 10.142.260 1,03 10.509.708,9 19,41 12,78REPO 28/09/2020 TRT210623T10 11,25 0 12.511.558,22 0,96 25/09/2020 11,9014 733458926712972535 12.892.800 0,97 12.511.558,22 23,1 15,2TOPLAM 56.728.555 54.140.016,87 100 65,82GRUP TOPLAMIORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAM 61.604.254,39 82.256.440,57 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ82.256.441,15 % 0 % 101,35B. HAZIR DEĞERLER2.034,41 % 100 % 0a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar2.034,41 % 100 % 0c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)3.481.823,85 % 100 % 4,29a) Takastan Alacaklar3.476.298,9 % 99,84 % 4,28b) Diğer Alacaklar5.524,95 % 0,16 % 0,01Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)42.611,09 % 0 % 0,05D. BORÇLAR (-)-4.622.399,18 % 100 -% 5,7a) Takasa Borçlar-1.821.021,88 % 39,4 -% 2,24b) Yönetim Ücreti0 % 0 % 0c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-2.801.377,3 % 60,6 -% 3,46NET VARLIK DEĞERİ81.160.511,32 % 100Pay Sayısı42.000.000 % 100Pay Başına Net Aktif Değer1,93İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama25.09.2020 Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877056BIST