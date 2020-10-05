***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
05.10.2020 15:37
***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
PAY TOPLAM 8.474.182,29 27.604.366,15 33,81
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
TOPLAM 40.000 476.800 0,58
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
TOPLAM 0 0 0
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TOPLAM 27.299,27 488.118,06 0,6
Taş ve Toprağa Dayalı
TOPLAM 0,9 7,19 0
Metal Ana Sanayi
TOPLAM 150.001,05 1.444.507,38 1,77
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
TOPLAM 3,37 29,68 0
ELEKTRİK GAZ VE SU
TOPLAM 105,78 894,09 0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
TOPLAM 0,8 6,9 0
Perakende Ticaret
TOPLAM 0,01 0,38 0
Lokanta ve Oteller
TOPLAM 1.122.292 4.489.168 5,5
TOPLAM 197.129,53 0,37 0,24
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 51.251.183,65 53.287.558,65 65,27
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 60.725.365,94 81.642.928,34 100
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
81.642.928,95 % 0 % 100,56
B. HAZIR DEĞERLER
1.494,74 % 100 % 0
a) Kasa
0 % 0 % 0
b) Bankalar
1.494,74 % 100 % 0
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
9.644.361,71 % 100 % 11,88
a) Takastan Alacaklar
9.638.865,18 % 99,94 % 11,87
b) Diğer Alacaklar
5.496,53 % 0,06 % 0,01
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
42.611,09 % 0 % 0,05
D. BORÇLAR (-)
-10.140.367,68 % 100 -% 12,49
a) Takasa Borçlar
-7.318.329,49 % 72,17 -% 9,01
b) Yönetim Ücreti
0 % 0 % 0
c) Ödenecek Vergi
0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar
0 % 0 % 0
d) Krediler
0 % 0 % 0
e) Diğer Borçlar
-2.822.038,19 % 27,83 -% 3,48
NET VARLIK DEĞERİ
81.191.028,81 % 0 % 100
Pay Sayısı
42.000.000 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
1,93
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
02.10.2020 tarihli portföy değer tablosu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878224
BIST