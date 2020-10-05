***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYPAY TOPLAM 8.474.182,29 27.604.366,15 33,81TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKTOPLAM 40.000 476.800 0,58İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıTOPLAM 0 0 0Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTOPLAM 27.299,27 488.118,06 0,6Taş ve Toprağa DayalıTOPLAM 0,9 7,19 0Metal Ana SanayiTOPLAM 150.001,05 1.444.507,38 1,77Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiTOPLAM 3,37 29,68 0ELEKTRİK GAZ VE SUTOPLAM 105,78 894,09 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretTOPLAM 0,8 6,9 0Perakende TicaretTOPLAM 0,01 0,38 0Lokanta ve OtellerTOPLAM 1.122.292 4.489.168 5,5TOPLAM 197.129,53 0,37 0,24GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 51.251.183,65 53.287.558,65 65,27ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 60.725.365,94 81.642.928,34 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ81.642.928,95 % 0 % 100,56B. HAZIR DEĞERLER1.494,74 % 100 % 0a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar1.494,74 % 100 % 0c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)9.644.361,71 % 100 % 11,88a) Takastan Alacaklar9.638.865,18 % 99,94 % 11,87b) Diğer Alacaklar5.496,53 % 0,06 % 0,01Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)42.611,09 % 0 % 0,05D. BORÇLAR (-)-10.140.367,68 % 100 -% 12,49a) Takasa Borçlar-7.318.329,49 % 72,17 -% 9,01b) Yönetim Ücreti0 % 0 % 0c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-2.822.038,19 % 27,83 -% 3,48NET VARLIK DEĞERİ81.191.028,81 % 0 % 100Pay Sayısı42.000.000 % 100Pay Başına Net Aktif Değer1,93İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama02.10.2020 tarihli portföy değer tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878224BIST