***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYPAY TOPLAM 8.753.682,29 32.267.751,9 38,76TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKTOPLAM 174.000 3.888.900 4,67İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıTOPLAM 0 0 0Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTOPLAM 299,27 2.668,32 0Taş ve Toprağa DayalıTOPLAM 0,9 7,63 0Metal Ana SanayiTOPLAM 150.001,05 1.456.507,54 1,75Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiTOPLAM 3,37 29,52 0ELEKTRİK GAZ VE SUTOPLAM 105,78 1.580,19 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretTOPLAM 0,8 7,86 0Perakende TicaretTOPLAM 0,01 0,39 0Lokanta ve OtellerTOPLAM 1.122.292 4.489.168 5,39TOPLAM 1.122.292,81 4.489.176,25 5,39ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaTOPLAM 7.500 79.125 0,1HaberleşmeTOPLAM 0,05 0,84 0DepolamaTOPLAM 7.500,05 79.125,84 0,1MALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıTOPLAM 1.315.003,82 6.348.143,46 7,63Sigorta ŞirketleriTOPLAM 0,86 7,29 0Finansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriTOPLAM 1,19 4,92 0Holdingler ve Yatırım ŞirketleriTOPLAM 3.314.102,88 8.185.848,76 9,83Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıTOPLAM 2.670.001,31 7.800.503,67 9,37Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporTOPLAMEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişim- 369 15.248,51 0,02SavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilOSTK 26/07/2021 TRSDOGH72112 3,09 4 1.000.000 1 08/05/2018 81,25 0,73 732.773,01 100 0,88Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMIARA GRUP TOPLAMI 1.000.000 732.773,01 100 0,88B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BYF TRYFNBK00089 0 0 750 755,43 0 0 0 756 567.000 1,13 0,68REPO 19/10/2020 TRB091220T11 13,25 0 3.503.811,64 0,95 16/10/2020 14,16 734289882625558805 3.668.340 0,96 3.503.811,64 6,97 4,21REPO 19/10/2020 TRT050527T17 13,25 0 10.511.434,93 1 16/10/2020 14,16 734289882625566448 10.508.705 1 10.511.434,93 20,92 12,63REPO 19/10/2020 TRT080530T19 13,25 0 16.517.969,18 0,84 16/10/2020 14,16 734289882625558806 19.693.090 0,84 16.517.969,18 32,87 19,84REPO 19/10/2020 TRT120325T12 13,25 0 9.510.345,89 0,81 16/10/2020 14,16 734289882625566449 11.743.345 0,81 9.510.345,89 18,93 11,42REPO 19/10/2020 TRT170724T14 13,25 0 4.504.900,68 0,99 16/10/2020 14,16 734289882625558133 4.552.475 0,99 4.504.900,68 8,97 5,41REPO 19/10/2020 TRT210421T14 13,25 0 5.005.445,21 1,11 16/10/2020 14,16 734289882625558132 4.512.545 1,11 5.005.445,21 9,96 6,01REPO 19/10/2020 TRT260122T11 9,5 0 126.098,38 0,99 16/10/2020 9,96 734289882625557792 127.255 0,99 126.098,38 0,25 0,16GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 49.680.755,91 50.247.005,91 60,36ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 59.434.438,2 83.247.530,82 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ83.247.531,38 % 0 % 101,16B. HAZIR DEĞERLER1.910,11 % 100 % 0a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar1.910,11 % 100 % 0c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)10.611.379,83 % 100 % 12,89a) Takastan Alacaklar10.609.683,57 % 99,98 % 12,89b) Diğer Alacaklar1.696,26 % 0,02 % 0Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)42.611,09 % 0 % 0,05D. BORÇLAR (-)-11.607.662,81 % 100 -% 14,1a) Takasa Borçlar-8.823.068,91 % 76,01 -% 10,72b) Yönetim Ücreti0 % 0 % 0c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-2.784.593,9 % 23,99 -% 3,38NET VARLIK DEĞERİ82.295.769,6 % 0 % 100Pay Sayısı42.000.000 % 100Pay Başına Net Aktif Değer1,96İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama16.10.2020 tarihli portföy değer tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882379BIST