***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYPAY TOPLAM 8.579.682,29 30.416.665,09 36,14TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKTOPLAM 225.000 4.617.250 5,49İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıTOPLAM 0 0 0Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTOPLAM 299,27 2.677,18 0Taş ve Toprağa DayalıTOPLAM 0,9 7,63 0Metal Ana SanayiTOPLAM 1,05 7,68 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiTOPLAM 3,37 29,95 0ELEKTRİK GAZ VE SUTOPLAM 105,78 1.925,43 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretTOPLAM 0,8 7,62 0Perakende TicaretTOPLAM 0,01 0,39 0Lokanta ve OtellerTOPLAM 1.122.292 4.410.607,56 5,24TOPLAM 1.122.292,81 4.410.615,57 5,24ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaTOPLAM 7.500 77.775 0,09HaberleşmeTOPLAM 0,05 0,82 0DepolamaTOPLAM 7.500,05 77.775,82 0,09MALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıTOPLAM 1.240.003,82 5.823.693,81 6,92Sigorta ŞirketleriTOPLAM 0,86 7,55 0Finansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriTOPLAM 1,19 4,8 0Holdingler ve Yatırım ŞirketleriTOPLAM 3.314.102,88 7.887.579,71 9,37Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıTOPLAM 2.670.001,31 7.581.203,74 9,01Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporTOPLAMEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişim- 369 13.886,22 0,02SavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilOSTK 26/07/2021 TRSDOGH72112 3,09 4 1.000.000 1 08/05/2018 106,84 0,67 676.700,24 100 0,8Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMIARA GRUP TOPLAMI 1.000.000 676.700,24 100 0,8B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BYF TRYFNBK00055 0 0 20.000 42,85 0 0 0 42,98 859.600 1,62 1,02BYF TRYFNBK00089 0 0 1.000 762,59 23/10/2020 0 0 0 762,5 762.500 1,44 0,91REPO 26/10/2020 TRT201021T25 13,75 0 11.012.431,51 0,97 23/10/2020 14,73 734567234433704046 11.274.220 0,97 11.012.431,51 20,74 13,08REPO 26/10/2020 TRT210623T10 13,75 0 11.012.431,51 0,97 23/10/2020 14,73 734567234433475401 11.283.695 0,97 11.012.431,51 20,74 13,08REPO 26/10/2020 TRT210623T10 13,75 0 14.015.821,92 0,97 23/10/2020 14,73