***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYPAY TOPLAM 8.419.682,29 25.382.450,4 32,15TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKIPEKE 20.000 216.000 0,85 0,27KOZAL 25.000 1.840.000 7,25 2,33TOPLAM 45.000 2.056.000 8,1 2,6İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriPETKM 0,27 1,1 0 0BAYRK 299 2.400,97 0,01 0TOPLAM 299,27 2.402,07 0,01 0Taş ve Toprağa DayalıOYAKC 0,9 6,64 0 0TOPLAM 0,9 6,64 0 0Metal Ana SanayiEREGL 0,61 5,81 0 0KRDMD 0,44 1,36 0 0TOPLAM 1,05 7,17 0 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiSISE 20.000 323.800 1,28 0,41İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilOSTK 26/07/2021 TRSDOGH72112 4,47 4 1.000.000 1 08/05/2018 119,98 0 0,65 656.014,4 100 0,83TOPLAM 1.000.000 656.014,4 0 0,83Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BYF TRYFNBK00030 0 0 37.552 41,17 0 41,67 1.564.791,84 2,96 1,98BYF TRYFNBK00030 0 0 2.448 41,93 30/10/2020 0 41,67 102.008,16 0,19 0,13REPO 02/11/2020 TRT080323T10 14,75 0 12.515.154,11 0,86 30/10/2020 15,88 734843486730341619 14.766.625 0,84 12.515.154,11 23,65 15,85REPO 02/11/2020 TRT190521T17 14,75 0 11.013.335,62 1 30/10/2020 15,88 734843486730339823 10.922.140 1 11.013.335,62 20,82 13,95REPO 02/11/2020 TRT190521T17 14,75 0 11.013.335,62 1 30/10/2020 15,88 734843486730342728 10.922.140 1 11.013.335,62 20,82 13,95REPO 02/11/2020 TRT201021T25 14,75 0 7.509.092,47 0,97 30/10/2020 15,88 734843486730341618 7.712.000 0,97 7.509.092,47 14,19 9,51REPO 02/11/2020 TRT210623T10 14,75 0 9.010.910,96 0,97 30/10/2020 15,88 734843486730339822 9.217.005 0,97 9.010.910,96 17,03 11,41REPO 02/11/2020 TRT230222T13 9,95 0 180.147,21 2,32 30/10/2020 10,45 734843486730344021 77.280 2,33 180.147,21 0,34 0,24TOPLAM 51.281.975,99 53.617.190 52.908.775,99 67,02GRUP TOPLAMIORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAM 60.701.658,28 78.947.240,79 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ78.947.241,33 % 0 % 99,99B. HAZIR DEĞERLER2.799,05 % 100 % 0a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar2.799,05 % 100 % 0c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)10.982.044,04 % 100 % 13,91a) Takastan Alacaklar10.973.672,92 % 99,92 % 13,9b) Diğer Alacaklar8.371,12 % 0,08 % 0,01Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)35.302,26 % 0 % 0,04D. BORÇLAR (-)-11.012.650,68 % 100 -% 13,95a) Takasa Borçlar-8.199.831,52 % 74,46 -% 10,39b) Yönetim Ücreti0 % 0 % 0c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-2.812.819,16 % 25,54 -% 3,56NET VARLIK DEĞERİ78.954.736 % 100Pay Sayısı42.000.000 % 100Pay Başına Net Aktif Değer1,88İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama30/10/2020 tarihli portföy değer tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885459BIST