***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
02.11.2020 17:57
***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
PAY TOPLAM 8.419.682,29 25.382.450,4 32,15
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
IPEKE 20.000 216.000 0,85 0,27
KOZAL 25.000 1.840.000 7,25 2,33
TOPLAM 45.000 2.056.000 8,1 2,6
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
PETKM 0,27 1,1 0 0
BAYRK 299 2.400,97 0,01 0
TOPLAM 299,27 2.402,07 0,01 0
Taş ve Toprağa Dayalı
OYAKC 0,9 6,64 0 0
TOPLAM 0,9 6,64 0 0
Metal Ana Sanayi
EREGL 0,61 5,81 0 0
KRDMD 0,44 1,36 0 0
TOPLAM 1,05 7,17 0 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
SISE 20.000 323.800 1,28 0,41
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
OSTK 26/07/2021 TRSDOGH72112 4,47 4 1.000.000 1 08/05/2018 119,98 0 0,65 656.014,4 100 0,83
TOPLAM 1.000.000 656.014,4 0 0,83
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BYF TRYFNBK00030 0 0 37.552 41,17 0 41,67 1.564.791,84 2,96 1,98
BYF TRYFNBK00030 0 0 2.448 41,93 30/10/2020 0 41,67 102.008,16 0,19 0,13
REPO 02/11/2020 TRT080323T10 14,75 0 12.515.154,11 0,86 30/10/2020 15,88 734843486730341619 14.766.625 0,84 12.515.154,11 23,65 15,85
REPO 02/11/2020 TRT190521T17 14,75 0 11.013.335,62 1 30/10/2020 15,88 734843486730339823 10.922.140 1 11.013.335,62 20,82 13,95
REPO 02/11/2020 TRT190521T17 14,75 0 11.013.335,62 1 30/10/2020 15,88 734843486730342728 10.922.140 1 11.013.335,62 20,82 13,95
REPO 02/11/2020 TRT201021T25 14,75 0 7.509.092,47 0,97 30/10/2020 15,88 734843486730341618 7.712.000 0,97 7.509.092,47 14,19 9,51
REPO 02/11/2020 TRT210623T10 14,75 0 9.010.910,96 0,97 30/10/2020 15,88 734843486730339822 9.217.005 0,97 9.010.910,96 17,03 11,41
REPO 02/11/2020 TRT230222T13 9,95 0 180.147,21 2,32 30/10/2020 10,45 734843486730344021 77.280 2,33 180.147,21 0,34 0,24
TOPLAM 51.281.975,99 53.617.190 52.908.775,99 67,02
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAM 60.701.658,28 78.947.240,79 100
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
78.947.241,33 % 0 % 99,99
B. HAZIR DEĞERLER
2.799,05 % 100 % 0
a) Kasa
0 % 0 % 0
b) Bankalar
2.799,05 % 100 % 0
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
10.982.044,04 % 100 % 13,91
a) Takastan Alacaklar
10.973.672,92 % 99,92 % 13,9
b) Diğer Alacaklar
8.371,12 % 0,08 % 0,01
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
35.302,26 % 0 % 0,04
D. BORÇLAR (-)
-11.012.650,68 % 100 -% 13,95
a) Takasa Borçlar
-8.199.831,52 % 74,46 -% 10,39
b) Yönetim Ücreti
0 % 0 % 0
c) Ödenecek Vergi
0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar
0 % 0 % 0
d) Krediler
0 % 0 % 0
e) Diğer Borçlar
-2.812.819,16 % 25,54 -% 3,56
NET VARLIK DEĞERİ
78.954.736 % 100
Pay Sayısı
42.000.000 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
1,88
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Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklama
30/10/2020 tarihli portföy değer tablosu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885459
BIST