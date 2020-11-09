***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYPAY TOPLAM 8.654.682,29 28.461.853,67 32,86TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKTOPLAM 120.000 2.798.000 3,23İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıTOPLAM 0 0 0Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTOPLAM 299,27 2.438 0Taş ve Toprağa DayalıTOPLAM 0,9 6,92 0Metal Ana SanayiTOPLAM 1,05 7,98 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiTOPLAM 3,37 29,35 0ELEKTRİK GAZ VE SUTOPLAM 105,78 1.954,83 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretTOPLAM 0,8 7,83 0Perakende TicaretTOPLAM 0,01 0,35 0Lokanta ve OtellerTOPLAM 1.122.292 4.073.919,96 4,7TOPLAM 1.122.292,81 4.073.928,14 4,7ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaTOPLAM 7.500 72.825 0,08HaberleşmeTOPLAM 0,05 0,81 0DepolamaTOPLAM 7.500,05 72.825,81 0,08MALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıTOPLAM 1.240.003,82 5.765.689,94 6,66Sigorta ŞirketleriTOPLAM 0,86 7,22 0Finansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriTOPLAM 1,19 4,42 0Holdingler ve Yatırım ŞirketleriTOPLAM 3.494.102,88 8.131.534,52 9,39Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıTOPLAM 2.670.001,31 7.602.203,37 8,78Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporTOPLAMEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişim- 369 13.223,17 0,02SavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilOSTK 26/07/2021 TRSDOGH72112 4,47 4 1.000.000 1 08/05/2018 119,98 0,66 666.008 100 0,77Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMIARA GRUP TOPLAMI 1.000.000 666.008 100 0,77B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BYF TRYFNBK00030 0 0 20.000 43,2 0 0 0 45,4 908.000 1,58 1,05BYF TRYFNBK00055 0 0 45.000 45,82 0 0 0 47,18 2.123.100 3,69 2,45REPO 09/11/2020 TRT080530T19 14,75 0 12.515.154,11 0,84 06/11/2020 15,88 735121113416023186 14.813.815 0,84 12.515.154,11 21,77 14,45REPO 09/11/2020 TRT080530T19 14,75 0 12.515.154,11 0,84 06/11/2020 15,88 735121113416144792 14.813.815 0,84 12.515.154,11 21,77 14,45REPO 09/11/2020 TRT080530T19 14,75 0 13.516.366,44 0,84 06/11/2020 15,88 735121113416144426 15.998.920 0,84 13.516.366,44 23,51 15,6REPO 09/11/2020 TRT201021T25 14,75 0 1.501.818,49 0,96 06/11/2020 15,88 735121113416023185 1.556.470 0,96 1.501.818,49 2,61 1,73REPO 09/11/2020 TRT210623T10 14,75 0 7.509.092,47 0,97 06/11/2020 15,88 735121113416144791 7.675.815 0,97 7.509.092,47 13,06 8,67REPO 09/11/2020 TRT210623T10 14,75 0 6.507.880,14 0,97 06/11/2020 15,88 735121113416144427 6.652.370 0,97 6.507.880,14 11,32 7,51REPO 09/11/2020 TRT230222T13 12 0 390.384,66 2,31 06/11/2020 12,74 735121113415898202 168.660 2,31 390.384,66 0,68 0,46REPO 09/11/2020 TRT230222T13 12 0 3.002,96 2,3 06/11/2020 12,74 735121113415898469 1.300 2,3 3.002,96 0,01 0GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 54.523.853,38 57.489.953,38 66,37ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 64.178.535,67 86.617.815,05 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ86.617.815,55 % 0 % 105,97B. HAZIR DEĞERLER1.712,26 % 100 % 0a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar1.712,26 % 100 % 0c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)6.796.415,94 % 100 % 8,32a) Takastan Alacaklar6.791.480,03 % 99,93 % 8,31b) Diğer Alacaklar4.935,91 % 0,07 % 0,01Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)35.302,26 % 0 % 0,04D. BORÇLAR (-)-11.715.034,13 % 100 -% 14,33a) Takasa Borçlar-8.950.214,9 % 76,4 -% 10,95b) Yönetim Ücreti0 % 0 % 0c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-2.764.819,23 % 23,6 -% 3,38NET VARLIK DEĞERİ81.736.197,58 % 0 % 100Pay Sayısı42.000.000 % 100Pay Başına Net Aktif Değer1,95İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama06/11/2020 Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887518BIST