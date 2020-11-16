***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYPAY TOPLAM 9.615.682,29 33.246.741,51 37,98TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKTOPLAM 20.000 1.512.000 1,73İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıTOPLAM 0 0 0Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTOPLAM 299,27 2.408,22 0Taş ve Toprağa DayalıTOPLAM 0,9 7,25 0Metal Ana SanayiTOPLAM 1,05 8,69 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiTOPLAM 3,37 29,52 0ELEKTRİK GAZ VE SUTOPLAM 105,78 2.034,56 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretTOPLAM 0,8 7,44 0Perakende TicaretTOPLAM 0,01 0,35 0Lokanta ve OtellerTOPLAM 1.122.292 3.838.238,64 4,39TOPLAM 1.122.292,81 3.838.246,43 4,39ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaTOPLAM 7.500 86.250 0,1HaberleşmeTOPLAM 6.000,05 97.140,81 0,11DepolamaTOPLAM 13.500,05 183.390,81 0,21MALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıTOPLAM 1.975.003,82 12.009.343,54 13,72Sigorta ŞirketleriTOPLAM 0,86 7,16 0Finansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriTOPLAM 1,19 4,56 0Holdingler ve Yatırım ŞirketleriTOPLAM 3.814.102,88 7.829.507,21 8,94Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıTOPLAM 2.670.001,31 7.856.803,47 8,98Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporTOPLAMEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişim- 369 12.950,09 0,01SavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilOSTK 26/07/2021 TRSDOGH72112 4,47 4 1.000.000 1 08/05/2018 119,98 0,68 676.153,84 100 0,77Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMIARA GRUP TOPLAMI 1.000.000 676.153,84 100 0,77B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BYF TRYFNBK00030 0 0 10.000 43,15 0 0 0 40,01 400.100 0,75 0,46BYF TRYFNBK00055 0 0 10.000 41,44 0 0 0 41,35 413.500 0,77 0,47HAZİNE BONOSU 16/11/2020 TRB091220T11 11,9 0 237.231,81 0,89 13/11/2020 12,63 735398465224260592 265.000 0,89 237.231,81 0,44 0,27REPO 16/11/2020 TRT030523T13 14,76 0 9.010.918,36 2,06 13/11/2020 15,89 735398465224058995 4.352.035 2,07 9.010.918,36 16,81 10,29REPO 16/11/2020 TRT030523T13 14,76 0 3.504.246,03 2,06 13/11/2020 15,89 735398465224074592 1.692.465 2,07 3.504.246,03 6,54 4REPO 16/11/2020 TRT090621T18 14,75 0 5.506.667,81 0,89 13/11/2020 15,88 735398465223741865 6.125.805 0,89 5.506.667,81 10,27 6,29REPO 16/11/2020 TRT100124T17 14,75 0 14.517.578,77 1,26 13/11/2020 15,88 735398465223741864 11.456.515 1,26 14.517.578,77 27,08 16,58REPO 16/11/2020 TRT140126T11 14,76 0 1.001.213,15 1,8 13/11/2020 15,89 735398465224263661 552.570 1,81 1.001.213,15 1,87 1,15REPO 16/11/2020 TRT140126T11 14,76 0 19.023.049,86 1,8 13/11/2020 15,89 735398465224263710 10.498.670 1,81 19.023.049,86 35,48 21,74GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 52.820.905,79 53.614.505,79 61,25ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 63.436.588,08 87.537.401,14 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ87.537.401,69 % 0 % 107,44B. HAZIR DEĞERLER1.890,4 % 100 % 0a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar1.890,4 % 100 % 0c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)14.867.439,77 % 100 % 18,25a) Takastan Alacaklar14.862.560,06 % 99,97 % 18,24b) Diğer Alacaklar4.879,71 % 0,03 % 0,01Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)35.302,26 % 0 % 0,04D. BORÇLAR (-)-20.967.059,55 % 100 -% 25,73a) Takasa Borçlar-18.186.795,05 % 86,74 -% 22,32b) Yönetim Ücreti0 % 0 % 0c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-2.780.264,5 % 13,26 % 3,41NET VARLIK DEĞERİ81.474.974,57 % 0 % 100Pay Sayısı42.000.000 % 100Pay Başına Net Aktif Değer1,94İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama13.11.2020 tarihli portföy değer tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888663BIST