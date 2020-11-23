***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYPAY TOPLAM 10.318.390,34 37.330.566,76 42,56TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKTOPLAM 20.000 1.595.000 1,82İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıTOPLAM 0 0 0Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTOPLAM 299,32 2.459,08 0Taş ve Toprağa DayalıTOPLAM 0,9 7,29 0Metal Ana SanayiTOPLAM 1,05 9,05 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiTOPLAM 3,37 30,95 0ELEKTRİK GAZ VE SUTOPLAM 105,78 1.895,95 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretTOPLAM 0,8 7,58 0Perakende TicaretTOPLAM 0,01 0,37 0Lokanta ve OtellerTOPLAM 1.200.000 3.960.000 4,51TOPLAM 1.200.000,81 3.960.007,95 4,51ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaTOPLAM 7.500 89.100 0,1HaberleşmeTOPLAM 6.000,05 96.600,81 0,11DepolamaTOPLAM 13.500,05 185.700,81 0,21MALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıTOPLAM 1.975.003,82 12.287.093,58 14,01Sigorta ŞirketleriTOPLAM 0,86 7,24 0Finansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriTOPLAM 1,19 4,66 0Holdingler ve Yatırım ŞirketleriTOPLAM 3.314.102,88 7.191.622,49 8,2Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıTOPLAM 3.795.001,31 12.093.453,55 13,79Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporTOPLAMEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişim- 369 13.274,16 0,02SavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilOSTK 26/07/2021 TRSDOGH72112 4,47 4 1.000.000 1 08/05/2018 119,98 0,69 686.454,25 100 0,78Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMIARA GRUP TOPLAMI 1.000.000 686.454,25 100 0,78B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BYF TRYFNBK00030 0 0 10.000 43,15 0 0 0 39,68 396.800 0,8 0,45BYF TRYFNBK00055 0 0 10.000 41,44 0 0 0 41,03 410.300 0,83 0,47REPO 23/11/2020 TRT160425T33 14,85 0 5.006.102,74 0,97 20/11/2020 15,99 735675267276719739 5.116.310 0,97 5.006.102,74 10,07 5,71REPO 23/11/2020 TRT201021T25 14,95 0 8.510.444,52 0,97 20/11/2020 16,11 735675267276453522 8.691.670 0,97 8.510.444,52 17,13 9,7REPO 23/11/2020 TRT230222T13 11 0 268.242,3 2,32 20/11/2020 11,62 735675267276691265 115.265 2,32 268.242,3 0,54 0,31REPO 23/11/2020 TRT230222T13 11 0 37.033,45 2,32 20/11/2020 11,62 735675267276691241 15.915 2,32 37.033,45 0,07 0,04REPO 23/11/2020 TRT230222T13 14,85 0 15.018.308,22 2,32 20/11/2020 15,99 735675267276719738 6.453.190 2,32 15.018.308,22 30,22 17,12REPO 23/11/2020 TRT230222T13 11 0 23.020,79 2,32 20/11/2020 11,62 735675267276691464 9.895 2,32 23.020,79 0,05 0,03REPO 23/11/2020 TRT270923T11 14,93 0 20.024.542,47 0,89 20/11/2020 16,09 735675267276729373 22.258.650 0,89 20.024.542,47 40,3 22,83GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 48.907.694,49 49.694.794,49 56,66ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 60.226.084,83 87.711.815,5 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ87.711.815,98 % 0 % 105,78B. HAZIR DEĞERLER1.406,43 % 100 % 0a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar1.406,43 % 100 % 0c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)9.976.879,67 % 100 % 12,03a) Takastan Alacaklar9.971.999,96 % 99,95 % 12,03b) Diğer Alacaklar4.879,71 % 0,05 % 0,01Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)35.302,26 % 0 % 0,04D. BORÇLAR (-)-14.807.723,33 % 100 -% 17,86a) Takasa Borçlar-12.012.914,89 % 81,13 -% 14,49b) Yönetim Ücreti0 % 0 % 0c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-2.794.808,44 % 18,87 -% 3,37NET VARLIK DEĞERİ82.917.681,01 % 0 % 100Pay Sayısı42.000.000 % 100Pay Başına Net Aktif Değer1,97İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama20.11.2020 tarihli portföy değer tablosu.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889540BIST