***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYPAY TOPLAM 11.243.390,352 41.147.338,72 100 49,31TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKKOZAL 15.000 1.151.250 2,8 1,38TOPLAM 15.000 1.151.250 2,8 1,38İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriPETKM 0,322 1,36 0 0BAYRK 299 2.589,34 0,01 0TOPLAM 299,322 2.590,7 0,01 0Taş ve Toprağa DayalıOYAKC 0,9 7,44 0 0TOPLAM 0,9 7,44 0 0Metal Ana SanayiEREGL 0,61 7,2 0 0KRDMD 0,44 2,27 0 0TOPLAM 1,05 9,47 0 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiSISE 3,04 20,89 0 0TOASO 0,33 9,62 0 0TOPLAM 3,37 30,51 0 0ELEKTRİK GAZ VE SUAKENR 0,78 1,74 0 0ESEN 105 1.842,75 0 0TOPLAM 105,78 1.844,49 0 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretSELEC 0,8 9,12 0 0Perakende TicaretMGROS 0,01 0,37 0 0Lokanta ve OtellerAVTUR 1.200.000 3.876.000 9,42 4,64TOPLAM 1.200.000,81 3.876.009,49 9,42 7.500 89.475 0,23 0,11HaberleşmeTCELL 6.000,05 94.320,79 0,22 0,11TOPLAM 13.500,05 183.795,79 0,45 0,22DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıAKBNK 500.000,72 3.190.004,59 7,75 3,82QNBFB 1,16 101,39 0 0GARAN 250.000 2.295.000 5,58 2,75ISCTR 225.000,85 1.530.005,78 3,72 1,83SKBNK 0,03 0,05 0 0TSKB 0,34 0,82 0 0YKBNK 0,43 1,28 0 0HALKB 500.000 2.710.000 6,59 3,25VKBNK 500.000,3 2.380.001,43 5,78 2,85TOPLAM 1.975.003,83 12.105.115,34 29,42 14,5Sigorta ŞirketleriAKGRT 0 0,02 0 0ANHYT 0,86 7,01 0 0TOPLAM 0,86 7,03 0 0Finansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriISFIN 0,65 2,44 0 0VAKFN 0,54 2,11 0 0TOPLAM 1,19 4,55 0 0Holdingler ve Yatırım ŞirketleriALARK 0,81 5,18 0 0DOHOL 0,54 1,32 0 0GLYHO 200.000 960.000 2,34 1,16KCHOL 0,48 8,97 0 0SAHOL 0,5 5 0 0METRO 3.314.100 7.158.456 17,4 8,58ENKAI 0,55 3,87 0 0ITTFH 180.000 424.800 1,03 0,51TOPLAM 3.694.102,88 8.543.280,34 20,77 10,25Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıAVGYO 1.125.000 4.387.500 10,66 5,26ISGYO 0,35 0,75 0 0OZGYO 0,56 1,26 0 0VKGYO 0,4 1,55 0 0EKGYO 2.050.000 4.448.500 10,81 5,33PAGYO 670.000 4.549.300 11,06 5,45TRGYO 500.000 1.885.000 4,58 2,26TOPLAM 4.345.001,31 15.270.303,56 37,11 18,3Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimARDYZ 368 13.078,72 0,03 0,02FONET 1 11,29 0 0TOPLAM 369 13.090,01 0,03 0,02SavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilOSTK 26.07.2021 TRSDOGH72112 4,4681 4 1.000.000 1 08.05.2018 119,9753 0 0 0,7 696.911,56 100 0,83TOPLAM 1.000.000 696.911,56 100 0,83Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)REPO 30.11.2020 TRT030523T13 15,1 0 10.012.410,96 2,08 27.11.2020 16,2888 735953168840448074 4.815.215 2,08 10.012.410,96 24,07 12REPO 30.11.2020 TRT030523T13 15,1 0 10.012.410,96 2,08 27.11.2020 16,2888 735953168840448092 4.815.215 2,08 10.012.410,96 24,07 12REPO 30.11.2020 TRT080530T19 15,05 0 20.024.739,73 0,85 27.11.2020 16,2307 735953168840419530 23.515.360 0,85 20.024.739,73 48,12 24REPO 30.11.2020 TRT120128T11 15,05 0 1.501.855,48 1,53 27.11.2020 16,2307 735953168840362649 977.400 1,54 1.501.855,48 3,61 1,8REPO 30.11.2020 TRT230222T13 11,5009 0 53.050,1 2,33 27.11.2020 12,1813 735953168840378803 22.735 2,33 53.050,1 0,13 0,06TOPLAM 41.604.467,23 34.145.925 41.604.467,23 100 49,86GRUP TOPLAMIORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAM 53.847.857,582 83.448.717,51 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ83.448.717,99 % 0 % 99,91B. HAZIR DEĞERLER1.388,5 % 100 % 0a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar1.388,5 % 100 % 0c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)13.959.932,77 % 100 % 16,71a) Takastan Alacaklar13.954.417,14 % 99,96 % 16,71b) Diğer Alacaklar5.515,63 % 0,04 % 0,01Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)27.993,43 % 100 % 0,03D. BORÇLAR (-)-13.916.672,61 % 100 -% 16,66a) Takasa Borçlar-11.106.176,74 % 79,8 -% 13,3b) Yönetim Ücreti0 % 0 % 0c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-2.810.495,87 % 20,2 -% 3,37NET VARLIK DEĞERİ83.521.360,08 % 0 % 100Pay Sayısı42.000.000 % 0 % 100Pay Başına Net Aktif Değer1,99İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama27.11.2020 tarihli portföy değer tablosu.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890572BIST