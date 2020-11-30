***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
30.11.2020 16:38
***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
PAY TOPLAM 11.243.390,352 41.147.338,72 100 49,31
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
KOZAL 15.000 1.151.250 2,8 1,38
TOPLAM 15.000 1.151.250 2,8 1,38
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
PETKM 0,322 1,36 0 0
BAYRK 299 2.589,34 0,01 0
TOPLAM 299,322 2.590,7 0,01 0
Taş ve Toprağa Dayalı
OYAKC 0,9 7,44 0 0
TOPLAM 0,9 7,44 0 0
Metal Ana Sanayi
EREGL 0,61 7,2 0 0
KRDMD 0,44 2,27 0 0
TOPLAM 1,05 9,47 0 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
SISE 3,04 20,89 0 0
TOASO 0,33 9,62 0 0
TOPLAM 3,37 30,51 0 0
ELEKTRİK GAZ VE SU
AKENR 0,78 1,74 0 0
ESEN 105 1.842,75 0 0
TOPLAM 105,78 1.844,49 0 0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
SELEC 0,8 9,12 0 0
Perakende Ticaret
MGROS 0,01 0,37 0 0
Lokanta ve Oteller
AVTUR 1.200.000 3.876.000 9,42 4,64
TOPLAM 1.200.000,81 3.876.009,49 9,42 7.500 89.475 0,23 0,11
Haberleşme
TCELL 6.000,05 94.320,79 0,22 0,11
TOPLAM 13.500,05 183.795,79 0,45 0,22
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
AKBNK 500.000,72 3.190.004,59 7,75 3,82
QNBFB 1,16 101,39 0 0
GARAN 250.000 2.295.000 5,58 2,75
ISCTR 225.000,85 1.530.005,78 3,72 1,83
SKBNK 0,03 0,05 0 0
TSKB 0,34 0,82 0 0
YKBNK 0,43 1,28 0 0
HALKB 500.000 2.710.000 6,59 3,25
VKBNK 500.000,3 2.380.001,43 5,78 2,85
TOPLAM 1.975.003,83 12.105.115,34 29,42 14,5
Sigorta Şirketleri
AKGRT 0 0,02 0 0
ANHYT 0,86 7,01 0 0
TOPLAM 0,86 7,03 0 0
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
ISFIN 0,65 2,44 0 0
VAKFN 0,54 2,11 0 0
TOPLAM 1,19 4,55 0 0
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
ALARK 0,81 5,18 0 0
DOHOL 0,54 1,32 0 0
GLYHO 200.000 960.000 2,34 1,16
KCHOL 0,48 8,97 0 0
SAHOL 0,5 5 0 0
METRO 3.314.100 7.158.456 17,4 8,58
ENKAI 0,55 3,87 0 0
ITTFH 180.000 424.800 1,03 0,51
TOPLAM 3.694.102,88 8.543.280,34 20,77 10,25
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
AVGYO 1.125.000 4.387.500 10,66 5,26
ISGYO 0,35 0,75 0 0
OZGYO 0,56 1,26 0 0
VKGYO 0,4 1,55 0 0
EKGYO 2.050.000 4.448.500 10,81 5,33
PAGYO 670.000 4.549.300 11,06 5,45
TRGYO 500.000 1.885.000 4,58 2,26
TOPLAM 4.345.001,31 15.270.303,56 37,11 18,3
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
ARDYZ 368 13.078,72 0,03 0,02
FONET 1 11,29 0 0
TOPLAM 369 13.090,01 0,03 0,02
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
OSTK 26.07.2021 TRSDOGH72112 4,4681 4 1.000.000 1 08.05.2018 119,9753 0 0 0,7 696.911,56 100 0,83
TOPLAM 1.000.000 696.911,56 100 0,83
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
REPO 30.11.2020 TRT030523T13 15,1 0 10.012.410,96 2,08 27.11.2020 16,2888 735953168840448074 4.815.215 2,08 10.012.410,96 24,07 12
REPO 30.11.2020 TRT030523T13 15,1 0 10.012.410,96 2,08 27.11.2020 16,2888 735953168840448092 4.815.215 2,08 10.012.410,96 24,07 12
REPO 30.11.2020 TRT080530T19 15,05 0 20.024.739,73 0,85 27.11.2020 16,2307 735953168840419530 23.515.360 0,85 20.024.739,73 48,12 24
REPO 30.11.2020 TRT120128T11 15,05 0 1.501.855,48 1,53 27.11.2020 16,2307 735953168840362649 977.400 1,54 1.501.855,48 3,61 1,8
REPO 30.11.2020 TRT230222T13 11,5009 0 53.050,1 2,33 27.11.2020 12,1813 735953168840378803 22.735 2,33 53.050,1 0,13 0,06
TOPLAM 41.604.467,23 34.145.925 41.604.467,23 100 49,86
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAM 53.847.857,582 83.448.717,51 100
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
83.448.717,99 % 0 % 99,91
B. HAZIR DEĞERLER
1.388,5 % 100 % 0
a) Kasa
0 % 0 % 0
b) Bankalar
1.388,5 % 100 % 0
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
13.959.932,77 % 100 % 16,71
a) Takastan Alacaklar
13.954.417,14 % 99,96 % 16,71
b) Diğer Alacaklar
5.515,63 % 0,04 % 0,01
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
27.993,43 % 100 % 0,03
D. BORÇLAR (-)
-13.916.672,61 % 100 -% 16,66
a) Takasa Borçlar
-11.106.176,74 % 79,8 -% 13,3
b) Yönetim Ücreti
0 % 0 % 0
c) Ödenecek Vergi
0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar
0 % 0 % 0
d) Krediler
0 % 0 % 0
e) Diğer Borçlar
-2.810.495,87 % 20,2 -% 3,37
NET VARLIK DEĞERİ
83.521.360,08 % 0 % 100
Pay Sayısı
42.000.000 % 0 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
1,99
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
27.11.2020 tarihli portföy değer tablosu.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890572
BIST