***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYPAY TOPLAM 10.870.612,34 38.391.236,81 46,6TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKTOPLAM 0 0 0İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıTOPLAM 22.222 219.997,8 0,27Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTOPLAM 299,32 3.027,37 0Taş ve Toprağa DayalıTOPLAM 0,9 7,3 0Metal Ana SanayiTOPLAM 1,05 9,25 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiTOPLAM 3,37 31,01 0ELEKTRİK GAZ VE SUTOPLAM 105,78 1.925,43 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretTOPLAM 0,8 12,01 0Perakende TicaretTOPLAM 0,01 0,37 0Lokanta ve OtellerTOPLAM 1.200.000 3.840.000 4,66TOPLAM 1.200.000,81 3.840.012,38 4,66ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaTOPLAM 7.500 91.275 0,11HaberleşmeTOPLAM 6.000,05 93.900,78 0,11DepolamaTOPLAM 13.500,05 185.175,78 0,22MALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıTOPLAM 1.975.003,82 11.854.849,25 14,39Sigorta ŞirketleriTOPLAM 0,86 6,83 0Finansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriTOPLAM 1,19 4,58 0Holdingler ve Yatırım ŞirketleriTOPLAM 3.314.102,88 7.291.045,02 8,85Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıTOPLAM 4.345.001,31 14.982.253,47 18,19Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporTOPLAMEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişim- 369 12.891,34 0,02SavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilOSTK 26/07/2021 TRSDOGH72112 4,47 4 1.000.000 1 08/05/2018 119,98 0,7 707.528,19 100 0,86Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMIARA GRUP TOPLAMI 1.000.000 707.528,19 100 0,86B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)REPO 07/12/2020 TRT030523T13 14,75 0 14.016.972,6 2,08 04/12/2020 15,88 736231070404743707 6.716.235 2,08 14.016.972,6 32,39 17,02REPO 07/12/2020 TRT030523T13 14,75 0 6.007.273,97 2,08 04/12/2020 15,88 736231070404743708 2.878.390 2,08 6.007.273,97 13,88 7,29REPO 07/12/2020 TRT030523T13 14,75 0 14.016.972,6 2,08 04/12/2020 15,88 736231070404744028 6.716.235 2,08 14.016.972,6 32,39 17,02REPO 07/12/2020 TRT030523T13 14,75 0 6.007.273,97 2,08 04/12/2020 15,88 736231070404744029 2.878.390 2,08 6.007.273,97 13,88 7,29REPO 07/12/2020 TRT030523T13 14,75 0 3.003.636,99 2,08 04/12/2020 15,88 736231070404744495 1.439.200 2,08 3.003.636,99 6,94 3,65REPO 07/12/2020 TRT170221T12 10,55 0 220.190,77 0,89 04/12/2020 11,12 736231070404745943 245.000 0,89 220.190,77 0,51 0,27GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 43.272.320,9 43.272.320,9 52,54ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 55.142.933,24 82.371.085,9 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ82.371.086,35 % 0 % 98,94B. HAZIR DEĞERLER1.767,42 % 100 % 0a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar1.767,42 % 100 % 0c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)10.821.074,71 % 100 % 13a) Takastan Alacaklar10.818.628,79 % 99,98 % 12,99b) Diğer Alacaklar2.445,92 % 0,02 % 0,01Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)27.993,43 % 0 % 0,03D. BORÇLAR (-)-9.968.420,94 % 100 -% 11,97a) Takasa Borçlar-7.211.677,14 % 72,35 -% 8,66b) Yönetim Ücreti0 % 0 % 0c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-2.756.743,8 % 27,65 -% 3,31NET VARLIK DEĞERİ83.253.500,97 % 0 % 100Pay Sayısı42.000.000 % 100Pay Başına Net Aktif Değer1,98İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama04.12.2020 tarihli portföy değer tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891774BIST