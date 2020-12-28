***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYPAY TOPLAM 8.790.118,35 33.771.916,45 42,55TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKTOPLAM 0İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriPETKM 0,32 1,61 0 0TOPLAM 0,32 1,61 0 0Taş ve Toprağa DayalıOYAKC 0,9 7,85 0 0TOPLAM 0,9 7,85 0 0Metal Ana SanayiEREGL 0,61 8,66 0 0KRDMD 0,44 2,37 0 0TOPLAM 1,05 11,03 0 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiSISE 3,04 21,83 0 0TOASO 0,33 10,55 0 0TOPLAM 3,37 32,38 0 0ELEKTRİK GAZ VE SUAKENR 0,78 1,72 0 0TOPLAM 0,78 1,72 0 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretSELEC 0,8 12,35 0 0Perakende TicaretMGROS 0,01 0,38 0 0Lokanta ve OtellerAVTUR 1.200.000 3.888.000 11,51 4,9TOPLAM 1.200.000,81 3.888.012,73 11,51 4,9ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeTCELL 6.000,05 96.180,8 0,28 0,12TOPLAM 6.000,05 96.180,8 0,28 0,12DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıAKBNK 500.000,72 3.255.004,69 9,64 4,1QNBFB 1,16 80,44 0 0GARAN 250.000 2.462.500 7,29 3,1ISCTR 225.000,85 1.518.755,74 4,5 1,91SKBNK 0,03 0,05 0 0TSKB 0,34 0,62 0 0YKBNK 0,43 1,29 0 0HALKB 500.000 2.725.000 8,07 3,43VAKBN 500.000,3 2.310.001,39 6,84 2,91TOPLAM 1.975.003,83 12.271.344,22 36,34 15,45Sigorta ŞirketleriAKGRT 0 0,02 0 0ANHYT 0,86 7,17 0 0TOPLAM 0,86 7,19 0 0Finansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriISFIN 0,65 2,45 0 0VAKFN 0,54 2,29 0 0TOPLAM 1,19 4,74 0 0Holdingler ve Yatırım ŞirketleriALARK 0,81 6,32 0 0DOHOL 0,54 1,65 0 0KCHOL 0,48 9,55 0 0SAHOL 0,5 5,26 0 0METRO 3.314.100 6.926.469 20,51 8,73ENKAI 0,55 4,02 0 0TOPLAM 3.314.102,88 6.926.495,8 20,51 8,73Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıAVGYO 1.125.000 4.477.500 13,26 5,64ISGYO 0,35 0,81 0 0OZGYO 0,56 1,26 0 0VKGYO 0,4 1,47 0 0PAGYO 670.000 4.147.300 12,28 5,23TRGYO 500.000 1.965.000 5,82 2,48TOPLAM 2.295.001,31 10.589.803,54 31,36 13,35Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimFONET 1 12,84 0 0TOPLAM 1 12,84 0 0SavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERTOPLAM 0İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilOSTK 26/07/2021 TRSDOGH72112 4,47 4 1.000.000 1 08/05/2018 119,98 0 0,74 740.358,34 100 0,93TOPLAM 1.000.000 740.358,34 0 0,93Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BYF TRYFNBK00055 0 0 80.000 41,24 0 0 40,5 3.240.000 7,22 4,08REPO 28/12/2020 TRT140126T11 18 0 41.060.657,53 1,85 25/12/2020 19,7058 737060651927557555 22.121.055 1,86 41.060.657,53 91,54 51,74BPP 28/12/2020 BPP 16,6 0 552.753,14 552 25/12/2020 18,044 0 552,75 552.753,14 1,23 0,7TOPLAM 41.693.410,67 22.121.055 44.853.410,67 56,52GRUP TOPLAMIORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAM 51.483.529,02 79.365.685,46 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ79.365.685,92 % 0 % 94,91B. HAZIR DEĞERLER2.014,28 % 100 % 0a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar2.014,28 % 100 % 0c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)19.687.165,96 % 100 % 23,54a) Takastan Alacaklar19.684.165,1 % 99,98 % 23,54b) Diğer Alacaklar3.000,86 % 0,02 % 0Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)20.690,6 % 0 % 0,02D. BORÇLAR (-)-15.451.808,1 % 100 -% 18,48a) Takasa Borçlar-15.335.208,43 % 99,25 -% 18,34b) Yönetim Ücreti0 % 0 % 0c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-116.599,67 % 0,75 -% 0,14NET VARLIK DEĞERİ83.623.748,66 % 100Pay Sayısı42.000.000 % 100Pay Başına Net Aktif Değer1,99İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama25/12/2020 tarihli portföy değer tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895250BIST