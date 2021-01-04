***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYPAY TOPLAM 8.790.118,35 34.336.149,77 40,7TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKTOPLAM 0 0 49.242.713,21 58,41ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 55.916.031,56 84.330.499,8 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ84.330.500,27 % 0 % 100,18B. HAZIR DEĞERLER3.992,74 % 100 % 0a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar3.992,74 % 100 % 0c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)26.290.942,21 % 100 % 31,23a) Takastan Alacaklar26.288.148,45 % 99,99 % 31,23b) Diğer Alacaklar2.793,76 % 0,01 % 0Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)22.689 % 0 % 0,03D. BORÇLAR (-)-26.470.512,53 % 100 -% 31,45a) Takasa Borçlar-26.287.346,77 % 99,31 -% 31,23b) Yönetim Ücreti0 % 0 % 0c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-183.165,76 % 0,69 -% 0,22NET VARLIK DEĞERİ84.177.612,62 % 0 % 100Pay Sayısı42.000.000 % 100Pay Başına Net Aktif Değerİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama31/12/2020 tarihli portföy değer tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896690BIST