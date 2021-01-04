***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
04.01.2021 16:02
***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
PAY TOPLAM 8.790.118,35 34.336.149,77 40,7
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
TOPLAM 0 0 49.242.713,21 58,41
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 55.916.031,56 84.330.499,8 100
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
84.330.500,27 % 0 % 100,18
B. HAZIR DEĞERLER
3.992,74 % 100 % 0
a) Kasa
0 % 0 % 0
b) Bankalar
3.992,74 % 100 % 0
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
26.290.942,21 % 100 % 31,23
a) Takastan Alacaklar
26.288.148,45 % 99,99 % 31,23
b) Diğer Alacaklar
2.793,76 % 0,01 % 0
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
22.689 % 0 % 0,03
D. BORÇLAR (-)
-26.470.512,53 % 100 -% 31,45
a) Takasa Borçlar
-26.287.346,77 % 99,31 -% 31,23
b) Yönetim Ücreti
0 % 0 % 0
c) Ödenecek Vergi
0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar
0 % 0 % 0
d) Krediler
0 % 0 % 0
e) Diğer Borçlar
-183.165,76 % 0,69 -% 0,22
NET VARLIK DEĞERİ
84.177.612,62 % 0 % 100
Pay Sayısı
42.000.000 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
2
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
31/12/2020 tarihli portföy değer tablosu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896690
BIST