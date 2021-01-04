Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

04.01.2021 16:02



***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
PAY TOPLAM 8.790.118,35 34.336.149,77 40,7
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
TOPLAM 0 0 49.242.713,21 58,41
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 55.916.031,56 84.330.499,8 100


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
84.330.500,27 % 0 % 100,18
B. HAZIR DEĞERLER
3.992,74 % 100 % 0
a) Kasa
0 % 0 % 0
b) Bankalar
3.992,74 % 100 % 0
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
26.290.942,21 % 100 % 31,23
a) Takastan Alacaklar
26.288.148,45 % 99,99 % 31,23
b) Diğer Alacaklar
2.793,76 % 0,01 % 0
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
22.689 % 0 % 0,03
D. BORÇLAR (-)
-26.470.512,53 % 100 -% 31,45
a) Takasa Borçlar
-26.287.346,77 % 99,31 -% 31,23
b) Yönetim Ücreti
0 % 0 % 0
c) Ödenecek Vergi
0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar
0 % 0 % 0
d) Krediler
0 % 0 % 0
e) Diğer Borçlar
-183.165,76 % 0,69 -% 0,22
NET VARLIK DEĞERİ
84.177.612,62 % 0 % 100
Pay Sayısı
42.000.000 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
2


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

31/12/2020 tarihli portföy değer tablosu 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896690


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:211.497
Değişim :  1,35% |  19,92
Açılış :  1.482  
Önceki Kapanış :  1.477  
En Yüksek
1.500 En Düşük
1.479
BIST En Aktif Hisseler17:21
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
NIBAS 57,20 26.225.126 % 10,00  
IDGYO 7,48 6.003.890 % 10,00  
SEKFK 7,04 33.039.028 % 10,00  
ISKUR 418.000,00 418.000 % 10,00  
CASA 116,60 1.474.563 % 10,00  
daha fazla
17:21 Alış Satış %  
Dolar 7,3834 7,3901 % -0,54  
Euro 9,0760 9,0864 % 0,13  
Sterlin 10,0216 10,0719 % -1,04  
Frank 8,3557 8,4061 % -0,01  
Riyal 1,9611 1,9710 % -0,68  
daha fazla
17:21 Alış Satış %  
Altın Ons 1.940 1.941 44,61  
Altın Gr. 459 459 6,29  
Cumhuriyet 3.048 3.094 45,00  
Tam 3.032 3.109 42,49  
Yarım 1.466 1.504 20,55  
Çeyrek 735 752 10,27  
Gümüş.Ons 27,45 27,48 1,13  
Gümüş Gr. 6,51 6,52 0,22  
B. Petrol 52,36 52,36 0,56  
Seans Raporu 17:21
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru