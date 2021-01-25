***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYPAY TOPLAM 9.764.118,35 43.193.991,5 51,34TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKTOPLAM 330.000 6.768.200 8,04İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıTOPLAM 0 0 0Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTOPLAM 0,32 1,65 0Taş ve Toprağa DayalıTOPLAM 0,9 7,9 0Metal Ana SanayiTOPLAM 1,05 12,1 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiTOPLAM 3,37 36,15 0ELEKTRİK GAZ VE SUTOPLAM 0,78 1,8 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretTOPLAM 0,8 10,32 0Perakende TicaretTOPLAM 0,01 0,43 0Lokanta ve OtellerTOPLAM 1.200.000 3.996.000 4,75TOPLAM 1.200.000,81 3.996.010,75 4,75ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaTOPLAM 0 0 0HaberleşmeTOPLAM 0,05 0,83 0DepolamaTOPLAM 0,05 0,83 0MALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıTOPLAM 1.975.003,83 12.358.591,31 14,7Sigorta ŞirketleriTOPLAM 0,86 9,2 0Finansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriTOPLAM 1,19 6,18 0Holdingler ve Yatırım ŞirketleriTOPLAM 3.964.102,88 8.945.897,24 10,63Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıTOPLAM 2.295.001,31 11.125.203,73 13,22Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporTOPLAMEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişim- 1 12,66 0SavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilOSTK 26/07/2021 TRSDOGH72112 4,47 4 1.000.000 1 08/05/2018 119,98 0,78 786.513,66 100 0,93Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMIARA GRUP TOPLAMI 1.000.000 786.513,66 100 0,93B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BYF TRYFNBK00030 0 0 25.000 41,82 22/01/2021 0 0 41,7 1.042.500 2,6 1,24BYF TRYFNBK00055 0 0 80.000 41,24 0 0 38,9 3.112.000 7,75 3,7BYF TRYFNBK00089 0 0 1.500 710,72 22/01/2021 0 0 709,1 1.063.650 2,65 1,26REPO 25/01/2021 EKGYO.E 18,82 0 1.101.701,53 2,48 22/01/2021 20,69 0 441.768 2,49 1.101.701,53 2,74 1,31REPO 25/01/2021 KRDMD.E 18,82 0 2.003.093,7 6,93 22/01/2021 20,69 0 288.185 6,95 2.003.093,7 4,99 2,38REPO 25/01/2021 SISE.E 18,82 0 1.902.939,01 7,72 22/01/2021 20,69 0 245.796 7,74 1.902.939,01 4,74 2,26REPO 25/01/2021 TRT140623T19 17,26 0 24.034.047,12 1,03 22/01/2021 18,82 738169509404532739 23.294.450 1,03 24.034.047,12 59,85 28,56REPO 25/01/2021 TRT261022T10 17 0 5.006.986,3 2,36 22/01/2021 18,51 738169509404623003 2.113.325 2,36 5.006.986,3 12,47 5,95BPP 25/01/2021 BPP 17,45 0 892.277,91 891 22/01/2021 19,05 0 892,27 892.277,91 2,22 1,07GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 35.047.545,57 40.159.195,57 47,73ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 45.811.663,92 84.139.700,73 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ84.139.701,19 % 0 % 99,49B. HAZIR DEĞERLER5.665,99 % 100 % 0,01a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar5.665,99 % 100 % 0,01c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)12.178.584,66 % 100 % 14,4a) Takastan Alacaklar12.135.302,76 % 99,64 % 14,35b) Diğer Alacaklar43.281,9 % 0,36 % 0,05Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)31.400,5 % 0 % 0,04D. BORÇLAR (-)-11.783.807,45 % 100 -% 13,93a) Takasa Borçlar-11.642.222,68 % 98,8 -% 13,77b) Yönetim Ücreti0 % 0 % 0c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-141.584,77 % 1,2 -% 0,17NET VARLIK DEĞERİ84.571.544,89 % 0 % 100Pay Sayısı42.000.000 % 100Pay Başına Net Aktif Değer2,01İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama22.01.2021 tarihli portföy değer tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904158BIST