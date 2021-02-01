***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
01.02.2021 16:01
***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
PAY TOPLAM 11.274.118,35 48.032.742,51 54,37
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
IPEKE 185.000 2.349.500 4,89 2,66
KOZAL 20.000 2.308.000 4,81 2,61
KOZAA 125.000 1.931.250 4,02 2,19
TOPLAM 330.000 6.588.750 13,72 7,46
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
PETKM 0,32 1,61 0 0
TOPLAM 0,32 1,61 0 0
Taş ve Toprağa Dayalı
OYAKC 0,9
16:111.496
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 22,83
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.473
|
1.498
En Düşük
1.472
16:117,1881
En Yüksek
|Değişim
|: -1,79%
|| -0,1312
|Açılış
|: 7,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2800
|
7,3151
En Düşük
7,1683
16:118,6888
En Yüksek
|Değişim
|: -2,21%
|| -0,1966
|Açılış
|: 8,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8350
|
8,8821
En Düşük
8,6685
16:11430,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -2,68
|Açılış
|: 430,85
|
|Önceki Kapanış
|: 433,53
|
439,11
En Düşük
429,15
BIST En Aktif Hisseler16:11
|LUKSK
|47,08
|5.513.483
|% 10,00
|
|IDEAS
|16,28
|4.328.599
|% 10,00
|
|SEKUR
|35,42
|14.904.388
|% 10,00
|
|DNISI
|16,06
|32.464.531
|% 10,00
|
|ISBTR
|42.624,00
|888.696
|% 10,00
|
|KAPLM
|32,66
|12.376.279
|% -9,98
|
|PAMEL
|22,30
|712.210
|% -8,98
|
|EMNIS
|35,76
|1.234.580
|% -7,84
|
|NIBAS
|39,90
|58.599.949
|% -7,68
|
|PSDTC
|30,28
|2.819.582
|% -7,46
|
|KOZAL
|124,00
|1.811.544.145
|% 7,45
|
|ODAS
|4,13
|1.140.079.088
|% 8,97
|
|KARSN
|5,50
|1.136.564.676
|% 5,57
|
|GARAN
|9,51
|1.130.845.668
|% 2,15
|
|SISE
|7,39
|679.178.006
|% 2,21
|
|ODAS
|4,13
|1.140.079.088
|% 8,97
|
|EKGYO
|2,45
|645.755.435
|% 1,66
|
|KARSN
|5,50
|1.136.564.676
|% 5,57
|
|GSDHO
|2,53
|427.725.135
|% 9,05
|
|SKBNK
|1,46
|207.230.562
|% 0,00
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1842
|7,1881
|% -1,79
|
|Euro
|8,6840
|8,6888
|% -2,21
|
|Sterlin
|9,8208
|9,8701
|% -1,76
|
|Frank
|7,9976
|8,0458
|% -2,28
|
|Riyal
|1,9107
|1,9203
|% -1,79
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.864
|21,43
|
|Altın Gr.
|430
|430
|-3,18
|
|Cumhuriyet
|2.836
|2.879
|-73,00
|
|Tam
|2.823
|2.897
|-71,05
|
|Yarım
|1.364
|1.401
|-34,36
|
|Çeyrek
|684
|701
|-17,19
|
|Gümüş.Ons
|29,45
|29,49
|2,57
|
|Gümüş Gr.
|6,82
|6,82
|0,49
|
|B. Petrol
|55,64
|55,64
|0,62
|
Seans Raporu
16:11
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