***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
22.03.2021 15:57
***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
PAY TOPLAM 10.082.868,34 39.269.868,24 45,6
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
TOPLAM 230.000 3.139.800 3,65
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TOPLAM 0,32 1,95 0
Taş ve Toprağa Dayalı
TOPLAM 0,9 6,86 0
Metal Ana Sanayi
TOPLAM 1,05 13,2 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
TOPLAM 3,37 35,59 0
ELEKTRİK GAZ VE SU
TOPLAM 0,78 1,47 0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
TOPLAM 0,8 8,8 0
Perakende Ticaret
TOPLAM 0,01 0,35 0
Lokanta ve Oteller
TOPLAM 1.200.000 4.068.000 4,72
TOPLAM 1.200.000,81 4.068.009,15 4,72
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
TOPLAM
11:161.268
En Yüksek
|Değişim
|: -8,08%
|| -111,44
|Açılış
|: 1.336
|
|Önceki Kapanış
|: 1.379
|
1.336
En Düşük
1.256
11:167,7707
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0112
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8000
|
7,9528
En Düşük
7,7363
11:169,3437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0846
|Açılış
|: 9,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,5275
En Düşük
9,2407
11:16435,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 1,00
|Açılış
|: 435,17
|
|Önceki Kapanış
|: 434,17
|
444,42
En Düşük
432,72
BIST En Aktif Hisseler11:16
|UMPAS
|1,82
|49.002
|% 9,64
|
|TRILC
|33,08
|80.594.695
|% 5,62
|
|ARSAN
|9,88
|16.735.090
|% 1,54
|
|YBTAS
|14.997,90
|29.996
|% 1,30
|
|ISBTR
|40.000,00
|80.000
|% 1,01
|
|GOZDE
|6,57
|22.563.777
|% -10,00
|
|AKSGY
|1,80
|2.274.216
|% -10,00
|
|VKFYO
|7,29
|3.346.182
|% -10,00
|
|DOKTA
|29,70
|960.037
|% -10,00
|
|SAHOL
|8,10
|42.566.770
|% -10,00
|
|GARAN
|7,19
|234.413.075
|% -9,90
|
|EREGL
|13,28
|186.126.827
|% -9,72
|
|FROTO
|186,70
|166.631.195
|% -9,19
|
|PETKM
|4,98
|159.479.615
|% -8,62
|
|AKBNK
|4,80
|134.776.733
|% -9,94
|
|YKBNK
|2,17
|86.153.347
|% -9,21
|
|GARAN
|7,19
|234.413.075
|% -9,90
|
|PETKM
|4,98
|159.479.615
|% -8,62
|
|EKGYO
|1,74
|55.048.717
|% -7,94
|
|AKBNK
|4,80
|134.776.733
|% -9,94
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7671
|7,7707
|% -0,14
|
|Euro
|9,2739
|9,3437
|% 0,91
|
|Sterlin
|10,7376
|10,7914
|% 0,04
|
|Frank
|8,3566
|8,4070
|% -0,24
|
|Riyal
|2,0703
|2,0806
|% 0,28
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.739
|1.739
|0,10
|
|Altın Gr.
|435
|435
|1,00
|
|Cumhuriyet
|2.892
|2.935
|119,00
|
|Tam
|2.879
|2.953
|121,41
|
|Yarım
|1.391
|1.429
|58,73
|
|Çeyrek
|698
|714
|29,37
|
|Gümüş.Ons
|25,56
|25,60
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,39
|-0,04
|
|B. Petrol
|63,60
|63,60
|-1,02
|
Seans Raporu
11:16
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-
11:29XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -119, 16 kaybederek (% -8.32 ) 1, 314
-
11:29
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, ZPLIB, TOASO
-
11:29XU100
Endeks 1, 267 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -8, 14 altında . İşlem hacmi 2, 887.00 milyon TL de
-
11:29ZPLIB
Yüzde -18.65 oranında düşüşle 10.60 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 700 adet işlem
-
11:24XU100
Endeks 1, 273 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -7, 73 altında . İşlem hacmi 2, 391.00 milyon TL de