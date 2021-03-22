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***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

22.03.2021 15:57



***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
PAY TOPLAM 10.082.868,34 39.269.868,24 45,6
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
TOPLAM 230.000 3.139.800 3,65
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TOPLAM 0,32 1,95 0
Taş ve Toprağa Dayalı
TOPLAM 0,9 6,86 0
Metal Ana Sanayi
TOPLAM 1,05 13,2 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
TOPLAM 3,37 35,59 0
ELEKTRİK GAZ VE SU
TOPLAM 0,78 1,47 0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
TOPLAM 0,8 8,8 0
Perakende Ticaret
TOPLAM 0,01 0,35 0
Lokanta ve Oteller
TOPLAM 1.200.000 4.068.000 4,72
TOPLAM 1.200.000,81 4.068.009,15 4,72
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BIST En Aktif Hisseler11:16
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
UMPAS 1,82 49.002 % 9,64  
TRILC 33,08 80.594.695 % 5,62  
ARSAN 9,88 16.735.090 % 1,54  
YBTAS 14.997,90 29.996 % 1,30  
ISBTR 40.000,00 80.000 % 1,01  
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11:16 Alış Satış %  
Dolar 7,7671 7,7707 % -0,14  
Euro 9,2739 9,3437 % 0,91  
Sterlin 10,7376 10,7914 % 0,04  
Frank 8,3566 8,4070 % -0,24  
Riyal 2,0703 2,0806 % 0,28  
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11:16 Alış Satış %  
Altın Ons 1.739 1.739 0,10  
Altın Gr. 435 435 1,00  
Cumhuriyet 2.892 2.935 119,00  
Tam 2.879 2.953 121,41  
Yarım 1.391 1.429 58,73  
Çeyrek 698 714 29,37  
Gümüş.Ons 25,56 25,60 -0,18  
Gümüş Gr. 6,39 6,39 -0,04  
B. Petrol 63,60 63,60 -1,02  
Seans Raporu 11:16
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