***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
05.04.2021 17:52
***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
PAY TOPLAM 10.032.868,34 38.691.981,18 47,91
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
TOPLAM 230.000 3.247.000 4,02
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TOPLAM 0,32 1,93 0
Taş ve Toprağa Dayalı
TOPLAM 0,9 6,48 0
Metal Ana Sanayi
TOPLAM 1,05 12,41 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
TOPLAM TRYFNBK00030 0 0 75.000 41,81 0 0 41,99 3.149.250 7,65 3,9
BYF TRYFNBK00030 0 0 5.000 41,55 02/04/2021 0 0 41,99 209.950 0,51 0,26
BYF TRYFNBK00055 0 0 60.000 39,03 0 0 39,89 2.393.400 5,81 2,96
REPO 05/04/2021 TRT080323T10 18,85 0 22.034.084,93 0,8 02/04/2021 20,72 740940828461964084 27.276.325 0,8 22.034.084,93 53,49 27,29
REPO 05/04/2021 TRT140623T19 18,85 0 13.020.141,1 0,98 02/04/2021 20,72 740940828461964074 13.215.600 0,98 13.020.141,1 31,61 16,12
BPP 05/04/2021 BPP 18,95 0 384.598,09 384 02/04/2021 20,84 0 384,59 384.598,09 0,93 0,48
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 35.578.824,12 41.191.424,12 51,01
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 46.611.692,46 80.756.361,03 100
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
80.756.361,45 % 0 % 95,3
B. HAZIR DEĞERLER
553.027,01 % 100 % 0,65
a) Kasa
0 % 0 % 0
b) Bankalar
553.027,01 % 100 % 0,65
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
6.594.720,97 % 100 % 7,78
a) Takastan Alacaklar
6.556.152,32 % 99,42 % 7,74
b) Diğer Alacaklar
38.568,65 % 0,58 % 0,05
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
51.444,57 % 0 % 0,06
D. BORÇLAR (-)
-3.215.308,74 % 100 -% 3,79
a) Takasa Borçlar
-3.061.800 % 95,23 -% 3,61
b) Yönetim Ücreti
0 % 0 % 0
c) Ödenecek Vergi
0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar
0 % 0 % 0
d) Krediler
0 % 0 % 0
e) Diğer Borçlar
-153.508,74 % 4,77 -% 0,18
NET VARLIK DEĞERİ
84.740.245,26 % 0 % 100
Pay Sayısı
42.000.000 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
2,02
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
02.04.2021 tarihli portföy değer tablosu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923500
BIST