***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYPAY TOPLAM 10.032.868,34 38.691.981,18 47,91TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKTOPLAM 230.000 3.247.000 4,02İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTOPLAM 0,32 1,93 0Taş ve Toprağa DayalıTOPLAM 0,9 6,48 0Metal Ana SanayiTOPLAM 1,05 12,41 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiTOPLAM TRYFNBK00030 0 0 75.000 41,81 0 0 41,99 3.149.250 7,65 3,9BYF TRYFNBK00030 0 0 5.000 41,55 02/04/2021 0 0 41,99 209.950 0,51 0,26BYF TRYFNBK00055 0 0 60.000 39,03 0 0 39,89 2.393.400 5,81 2,96REPO 05/04/2021 TRT080323T10 18,85 0 22.034.084,93 0,8 02/04/2021 20,72 740940828461964084 27.276.325 0,8 22.034.084,93 53,49 27,29REPO 05/04/2021 TRT140623T19 18,85 0 13.020.141,1 0,98 02/04/2021 20,72 740940828461964074 13.215.600 0,98 13.020.141,1 31,61 16,12BPP 05/04/2021 BPP 18,95 0 384.598,09 384 02/04/2021 20,84 0 384,59 384.598,09 0,93 0,48GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 35.578.824,12 41.191.424,12 51,01ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 46.611.692,46 80.756.361,03 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ80.756.361,45 % 0 % 95,3B. HAZIR DEĞERLER553.027,01 % 100 % 0,65a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar553.027,01 % 100 % 0,65c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)6.594.720,97 % 100 % 7,78a) Takastan Alacaklar6.556.152,32 % 99,42 % 7,74b) Diğer Alacaklar38.568,65 % 0,58 % 0,05Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)51.444,57 % 0 % 0,06D. BORÇLAR (-)-3.215.308,74 % 100 -% 3,79a) Takasa Borçlar-3.061.800 % 95,23 -% 3,61b) Yönetim Ücreti0 % 0 % 0c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-153.508,74 % 4,77 -% 0,18NET VARLIK DEĞERİ84.740.245,26 % 0 % 100Pay Sayısı42.000.000 % 100Pay Başına Net Aktif Değer2,02İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama02.04.2021 tarihli portföy değer tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923500BIST