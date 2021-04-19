***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYPAY TOPLAM 9.736.868,34 39.679.274,26 48,57TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKTOPLAM 250.000 5.393.800 6,6İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTOPLAM 84.000,32 2.504.882,04 3,07Taş ve Toprağa DayalıTOPLAM 0,9 6,55 0Metal Ana SanayiTOPLAM 1,05 14,46 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiTOPLAM 3,37 32,49 0ELEKTRİK GAZ VE SUTOPLAM 0,78 1,22 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretTOPLAM 0,8 8,79 0Perakende TicaretTOPLAM 0,01 0,34 0Lokanta ve OtellerTOPLAM 1.200.000 3.252.000 3,98TOPLAM 1.200.000,81 3.252.009,13 3,98ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaTOPLAM 0 0 0HaberleşmeTOPLAM 0,05 0,75 0DepolamaTOPLAM 0,05 0,75 0MALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıTOPLAM 1.975.003,83 9.364.817,56 11,46Sigorta ŞirketleriTOPLAM 0,86 8,57 0Finansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriTOPLAM 1,19 13,94 0Holdingler ve Yatırım ŞirketleriTOPLAM 3.314.102,88 7.025.919,5 8,6Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıTOPLAM 2.913.751,31 12.137.752,92 14,86Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporTOPLAMEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişim- 0,99 15,13 0SavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilOSTK 26/07/2021 TRSDOGH72112 5,41 4 1.000.000 1 08/05/2018 125,52 0,9 900.614,13 100 1,1Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMIARA GRUP TOPLAMI 1.000.000 900.614,13 100 1,1B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BYF TRYFNBK00030 0 0 90.000 41,73 0 0 43,95 3.955.500 9,62 4,84BYF TRYFNBK00055 0 0 65.000 39,12 0 0 40,6 2.639.000 6,42 3,23REPO 19/04/2021 TRT090621T18 19 0 5.007.808,22 0,94 16/04/2021 20,9 741496081834008711 5.285.790 0,94 5.007.808,22 12,18 6,13REPO 19/04/2021 TRT200422T14 19 0 29.045.287,67 0,99 16/04/2021 20,9 741496081834008712 29.260.945 0,99 29.045.287,67 70,63 35,55BPP 19/04/2021 BPP 18,95 0 476.741,39 476 16/04/2021 20,84 0 34.546.735 476,74 476.741,39 1,16 0,58GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 34.684.837,28 41.124.337,28 50,33ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 45.421.705,62 81.704.225,67 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ81.704.226,14 % 0 % 99,54B. HAZIR DEĞERLER330,03 % 100 % 0a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar330,03 % 100 % 0c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)431.044,92 % 100 % 0,53a) Takastan Alacaklar428.130,21 % 99,32 % 0,52b) Diğer Alacaklar2.914,71 % 0,68 % 0Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)51.444,57 % 0 % 0,06D. BORÇLAR (-)-106.616,79 % 100 -% 0,13a) Takasa Borçlar0 % 0 % 0b) Yönetim Ücreti0 % 0 % 0c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-106.616,79 % 100 -% 0,13NET VARLIK DEĞERİ82.080.428,87 % 0 % 100Pay Sayısı42.000.000 % 100Pay Başına Net Aktif Değer1,95İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama16.04.2021 Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929088BIST