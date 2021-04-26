***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYPAY TOPLAM 10.616.868,34 35.746.818,74 45,83TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKTOPLAM 240.000 4.024.000 5,16İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTOPLAM 74.000,32 2.066.082,03 2,65Taş ve Toprağa DayalıTOPLAM 0,9 6,24 0Metal Ana SanayiTOPLAM 1,05 14,04 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiTOPLAM 3,37 31,45 0ELEKTRİK GAZ VE SUTOPLAM 0,78 1,08 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretTOPLAM 0,8 7,8 0Perakende TicaretTOPLAM 0,01 0,31 0Lokanta ve OtellerTOPLAM 1.200.000 2.772.000 3,55TOPLAM 1.200.000,81 2.772.008,11 3,55ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaTOPLAM 0 0 0HaberleşmeTOPLAM 0,05 0,75 0DepolamaTOPLAM 0,05 0,75 0MALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıTOPLAM 1.975.003,83 9.096.058,16 11,66Sigorta ŞirketleriTOPLAM 0,86 7,92 0Finansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriTOPLAM 1,19 13,59 0Holdingler ve Yatırım ŞirketleriTOPLAM 4.214.102,88 7.751.110,74 9,94Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıTOPLAM 2.913.751,31 10.037.471,32 12,87Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporTOPLAMEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişim- 0,99 13,31 0SavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilOSTK 26/07/2021 TRSDOGH72112 5,41 4 1.000.000 1 08/05/2018 125,52 0,91 914.770,21 100 1,17Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMIARA GRUP TOPLAMI 1.000.000 914.770,21 100 1,17B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BYF TRYFNBK00030 0 0 85.000 41,76 0 0 45,85 3.897.250 9,43 5BYF TRYFNBK00055 0 0 65.000 39,12 0 0 41,96 2.727.400 6,6 3,5REPO 26/04/2021 TRT050624T19 19,15 0 31.065.057,53 0,99 22/04/2021 21,08 741732476834160992 31.069.410 0,99 31.065.057,53 75,16 39,83REPO 26/04/2021 TRT171127T15 19,1 0 3.006.279,45 0,97 22/04/2021 21,02 741732476834160993 3.061.665 0,98 3.006.279,45 7,27 3,85BPP 26/04/2021 BPP 19,1 0 634.324,96 633 22/04/2021 21,02 0 34.131.075 634,32 634.324,96 1,53 0,82GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 34.855.661,94 41.330.311,94 53ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 46.472.530,28 77.991.900,89 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ77.991.901,37 % 0 % 99,78B. HAZIR DEĞERLER159,2 % 100 % 0a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar159,2 % 100 % 0c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)2.049.520,22 % 100 % 2,62a) Takastan Alacaklar2.046.583,61 % 99,86 % 2,62b) Diğer Alacaklar2.936,61 % 0,14 % 0Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)51.444,57 % 0 % 0,07D. BORÇLAR (-)-1.929.643 % 100 -% 2,47a) Takasa Borçlar-1.808.307,54 % 93,71 -% 2,31b) Yönetim Ücreti0 % 0 % 0c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-121.335,46 % 6,29 -% 0,16NET VARLIK DEĞERİ78.163.382,36 % 0 % 100Pay Sayısı42.000.000 % 100Pay Başına Net Aktif Değer1,86İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama22.04.2021 tarihli portföy değer tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930907BIST