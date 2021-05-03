***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYPAY TOPLAM 10.766.868,39 38.866.350,09 47,83TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKIPEKE 100.000 1.253.000 3,22 1,54KOZAL 10.000 1.130.000 2,91 1,39KOZAA 130.000 1.790.100 4,61 2,2TOPLAM 240.000 4.173.100 10,74 5,13İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriDEVA 74.000 2.257.000 5,81 2,78PETKM 0,32 2,16 0 0TOPLAM 74.000,32 2.257.002,16 5,81 2,78Taş ve Toprağa DayalıOYAKC 0,9 6,22 0 0TOPLAM 0,9 6,22 0 0Metal Ana SanayiEREGL 0,61 11,61 0 0KRDMD 0,44 3,15 0 0TOPLAM 1,05 14,76 0 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiSISE 3,04 22,8 0 0TOASO 0,33 9,85 0 0TOPLAM 3,37 32,65 0 0ELEKTRİK GAZ VE SUAKENR 0,78 1,12 0 0TOPLAM 0,78 1,12 0 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretSELEC 0,8 8,04 0 0Perakende TicaretMGROS 0,01 0,33 0 0Lokanta ve OtellerAVTUR 1.200.000 3.312.000 8,52 4,08TOPLAM 1.200.000,81 3.312.008,37 8,52 4,08ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeTCELL 0,05 0 0TOPLAM 0,05 0,74 0 0DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıAKBNK 500.000,72 2.440.003,51 6,28 3QNBFB 1,16 56,77 0 0GARAN 250.000