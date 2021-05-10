***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
10.05.2021 15:00
***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
PAY TOPLAM 38.922.347,89 47,76
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
TOPLAM 291.407 4.256.300,47 5,22
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TOPLAM 0,32 2,1 0
Taş ve Toprağa Dayalı
TOPLAM 0,9 6,48 0
Metal Ana Sanayi
TOPLAM 1,05 15,77 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
TOPLAM
16:181.458
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 16,61
|Açılış
|: 1.449
|
|Önceki Kapanış
|: 1.441
|
1.461
En Düşük
1.448
16:188,2611
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0271
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2828
En Düşük
8,2246
16:1810,0625
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0357
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0806
En Düşük
10,0015
16:18488,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 4,03
|Açılış
|: 488,82
|
|Önceki Kapanış
|: 484,79
|
489,40
En Düşük
484,13
BIST En Aktif Hisseler16:18
|INVEO
|132,00
|105.171.921
|% 10,00
|
|YONGA
|28,42
|1.242.210
|% 9,98
|
|ISKPL
|33,56
|18.583.599
|% 9,96
|
|TGSAS
|15,25
|7.541.874
|% 9,95
|
|CANTE
|5,09
|186.436.074
|% 9,94
|
|VAKFN
|13,99
|3.787.834
|% -9,97
|
|EKIZ
|7,70
|295.859
|% -7,78
|
|BRKO
|1,12
|1.499.711
|% -7,44
|
|PEKGY
|1,30
|50.263.898
|% -5,80
|
|DEVA
|29,74
|100.335.633
|% -5,59
|
|GARAN
|7,78
|1.189.695.451
|% 0,78
|
|PETKM
|6,60
|963.448.908
|% 1,07
|
|THYAO
|13,21
|809.450.498
|% 1,69
|
|KOZAL
|129,70
|736.114.772
|% 0,39
|
|KRDMD
|8,64
|714.295.943
|% 1,89
|
|YKBNK
|2,14
|355.953.137
|% 0,47
|
|GARAN
|7,78
|1.189.695.451
|% 0,78
|
|PETKM
|6,60
|963.448.908
|% 1,07
|
|EKGYO
|1,88
|210.999.575
|% 2,17
|
|DOHOL
|3,08
|277.974.589
|% 3,01
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2574
|8,2611
|% 0,33
|
|Euro
|10,0560
|10,0625
|% 0,36
|
|Sterlin
|11,6391
|11,6975
|% 1,38
|
|Frank
|9,1483
|9,2034
|% 0,49
|
|Riyal
|2,1956
|2,2066
|% 0,30
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.840
|8,46
|
|Altın Gr.
|488
|488
|3,63
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,67
|27,71
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|7,36
|7,37
|0,09
|
|B. Petrol
|68,72
|68,72
|0,44
|
Seans Raporu
16:18
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16:33XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 19, 29 artarak (% 1.28 ) 1, 529
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16:33
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, GARAN, TRKCM
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16:33IHGZT
Yüzde 9.79 oranında artışla 1.57 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 571, 629 adet işlem
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16:28XU100
Endeks 1, 458 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 12 üstünde . İşlem hacmi 13, 547.00 milyon TL de
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16:28GEDZA
Yüzde 6.92 oranında artışla 37.72 lira fiyatla işlem gören hissede 419, 573 adet işlem