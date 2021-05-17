***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYPAY TOPLAM 10.594.166,38 37.406.423,36 46,25TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKTOPLAM 201.407 4.193.269,31 5,18İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTOPLAM 0,32 2,06 0Taş ve Toprağa DayalıTOPLAM 0,9 6,57 0Metal Ana SanayiTOPLAM 1,05 15,89 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiTOPLAM 3,37 33,04 0ELEKTRİK GAZ VE SUTOPLAM 0,78 1,19 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretTOPLAM 0,8 7,6 0Perakende TicaretTOPLAM 0,01 0,33 0Lokanta ve OtellerTOPLAM 1.200.000 3.588.000 4,44TOPLAM 1.200.000,81 3.588.007,93 4,44ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaTOPLAM 0 0 0HaberleşmeTOPLAM 0,05