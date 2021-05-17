***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
17.05.2021 14:48
***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
PAY TOPLAM 10.594.166,38 37.406.423,36 46,25
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
TOPLAM 201.407 4.193.269,31 5,18
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TOPLAM 0,32 2,06 0
Taş ve Toprağa Dayalı
TOPLAM 0,9 6,57 0
Metal Ana Sanayi
TOPLAM 1,05 15,89 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
TOPLAM 3,37 33,04 0
ELEKTRİK GAZ VE SU
TOPLAM 0,78 1,19 0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
TOPLAM 0,8 7,6 0
Perakende Ticaret
TOPLAM 0,01 0,33 0
Lokanta ve Oteller
TOPLAM 1.200.000 3.588.000 4,44
TOPLAM 1.200.000,81 3.588.007,93 4,44
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
TOPLAM 0 0 0
Haberleşme
TOPLAM 0,05
15:141.452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 10,99
|Açılış
|: 1.447
|
|Önceki Kapanış
|: 1.441
|
1.455
En Düşük
1.446
15:148,3690
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -0,0864
|Açılış
|: 8,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2250
|
8,4544
En Düşük
8,3102
15:1410,1697
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -0,1012
|Açılış
|: 10,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9650
|
10,2739
En Düşük
10,0998
15:14496,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -4,18
|Açılış
|: 496,97
|
|Önceki Kapanış
|: 501,15
|
503,52
En Düşük
495,22
BIST En Aktif Hisseler15:14
|NTGAZ
|9,90
|25.714.257
|% 10,00
|
|INVEO
|137,50
|71.833.395
|% 10,00
|
|DAGHL
|12,98
|4.782.703
|% 10,00
|
|QNBFL
|103,50
|370.116
|% 9,99
|
|GSDDE
|5,51
|5.318.952
|% 9,98
|
|CEOEM
|9,83
|159.694.798
|% -8,56
|
|IHGZT
|1,51
|7.969.858
|% -6,79
|
|BRKO
|1,14
|539.472
|% -6,56
|
|UTPYA
|30,00
|958.932
|% -6,25
|
|GSRAY
|3,33
|310.141.805
|% -5,93
|
|EREGL
|19,71
|897.386.326
|% -1,40
|
|GARAN
|7,84
|738.954.468
|% 2,08
|
|THYAO
|13,45
|538.865.220
|% 0,45
|
|PETKM
|6,32
|470.372.105
|% -1,40
|
|KOZAL
|128,20
|462.645.251
|% 1,83
|
|EKGYO
|1,89
|231.018.595
|% 1,61
|
|YKBNK
|2,12
|220.215.443
|% 0,47
|
|GSRAY
|3,33
|310.141.805
|% -5,93
|
|GARAN
|7,84
|738.954.468
|% 2,08
|
|KARSN
|4,52
|339.599.034
|% 3,67
|
|15:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3655
|8,3690
|% -1,02
|
|Euro
|10,1625
|10,1697
|% -0,99
|
|Sterlin
|11,7529
|11,8118
|% -1,11
|
|Frank
|9,2431
|9,2988
|% -1,06
|
|Riyal
|2,2241
|2,2352
|% -1,06
|
|15:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.848
|4,54
|
|Altın Gr.
|497
|497
|-4,31
|
|Cumhuriyet
|3.271
|3.320
|161,00
|
|Tam
|3.256
|3.340
|161,73
|
|Yarım
|1.574
|1.616
|78,23
|
|Çeyrek
|789
|808
|39,12
|
|Gümüş.Ons
|27,57
|27,59
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,42
|7,42
|-0,04
|
|B. Petrol
|68,48
|68,48
|-0,23
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