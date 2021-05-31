***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
31.05.2021 15:35
***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
PAY TOPLAM 10.922.759,39 41.327.080,84 49,31
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
KOZAL 15.000 1.795.500 4,35 2,14
TOPLAM 15.000 1.795.500 4,35 2,14
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
PETKM 0,32 2,02 0 0
MERCN 840.000 7.996.800 19,35 9,54
TOPLAM 840.000,32 7.996.802,02 19,35 9,54
Taş ve Toprağa Dayalı
OYAKC 0,9 6,52 0 0
TOPLAM 0,9 6,52 0 0
Metal Ana Sanayi
EREGL 0,61 11,72 0 0
KRDMD
15:461.419
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -3,50
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.422
|
1.427
En Düşük
1.414
15:468,4869
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -0,0778
|Açılış
|: 8,4730
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5300
|
8,5796
En Düşük
8,4716
15:4610,3606
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -0,0813
|Açılış
|: 10,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3650
|
10,4759
En Düşük
10,3345
15:46519,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -4,54
|Açılış
|: 519,72
|
|Önceki Kapanış
|: 524,25
|
526,76
En Düşük
519,16
BIST En Aktif Hisseler15:45
|IHLGM
|1,10
|114.829.169
|% 10,00
|
|YAYLA
|3,85
|39.669.653
|% 10,00
|
|MZHLD
|31,90
|204.433
|% 10,00
|
|EPLAS
|25,96
|1.392.424
|% 10,00
|
|OYAYO
|8,40
|22.643.197
|% 9,99
|
|KUTPO
|36,12
|74.896.647
|% -9,97
|
|ISGSY
|9,96
|40.760.023
|% -9,95
|
|DENGE
|4,51
|295.556
|% -7,01
|
|KENT
|254,10
|1.662.014
|% -6,92
|
|ADESE
|1,41
|44.100.308
|% -6,62
|
|THYAO
|13,31
|1.037.484.764
|% 2,54
|
|KRDMD
|7,92
|589.744.605
|% 0,38
|
|EREGL
|19,20
|488.112.208
|% -0,05
|
|EKGYO
|1,94
|416.356.218
|% 3,19
|
|GARAN
|7,96
|382.889.957
|% -0,25
|
|EKGYO
|1,94
|416.356.218
|% 3,19
|
|YKBNK
|2,16
|298.171.950
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,10
|114.829.169
|% 10,00
|
|THYAO
|13,31
|1.037.484.764
|% 2,54
|
|KRDMD
|7,92
|589.744.605
|% 0,38
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4855
|8,4873
|% -0,90
|
|Euro
|10,3545
|10,3612
|% -0,77
|
|Sterlin
|12,0026
|12,0628
|% -0,94
|
|Frank
|9,3920
|9,4486
|% -0,92
|
|Riyal
|2,2563
|2,2676
|% -0,90
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.906
|2,28
|
|Altın Gr.
|520
|521
|-3,68
|
|Cumhuriyet
|3.442
|3.494
|-8,00
|
|Tam
|3.424
|3.510
|-11,42
|
|Yarım
|1.655
|1.698
|-5,52
|
|Çeyrek
|830
|849
|-2,76
|
|Gümüş.Ons
|27,98
|28,01
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,64
|7,65
|-0,04
|
|B. Petrol
|69,65
|69,65
|0,93
|
Seans Raporu
15:45
daha fazla
-
15:58XU100
Endeks 1, 418 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 28 altında . İşlem hacmi 8, 818.00 milyon TL de
-
15:58MERCN
Yüzde -3.36 oranında düşüşle 9.20 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 601, 558 adet işlem
-
15:57YAPRK
Yüzde -4.03 oranında düşüşle 76.20 lira fiyatla işlem gören hissede 69, 907 adet işlem
-
15:56ISGSY
Yüzde -9.95 oranında düşüşle 9.96 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 076, 349 adet işlem
-
15:54GENTS
Yüzde -4.48 oranında düşüşle 4.69 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 353, 049 adet işlem