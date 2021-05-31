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***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

31.05.2021 15:35



***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
PAY TOPLAM 10.922.759,39 41.327.080,84 49,31
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
KOZAL 15.000 1.795.500 4,35 2,14
TOPLAM 15.000 1.795.500 4,35 2,14
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
PETKM 0,32 2,02 0 0
MERCN 840.000 7.996.800 19,35 9,54
TOPLAM 840.000,32 7.996.802,02 19,35 9,54
Taş ve Toprağa Dayalı
OYAKC 0,9 6,52 0 0
TOPLAM 0,9 6,52 0 0
Metal Ana Sanayi
EREGL 0,61 11,72 0 0
KRDMD
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BIST En Aktif Hisseler15:45
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IHLGM 1,10 114.829.169 % 10,00  
YAYLA 3,85 39.669.653 % 10,00  
MZHLD 31,90 204.433 % 10,00  
EPLAS 25,96 1.392.424 % 10,00  
OYAYO 8,40 22.643.197 % 9,99  
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15:45 Alış Satış %  
Dolar 8,4855 8,4873 % -0,90  
Euro 10,3545 10,3612 % -0,77  
Sterlin 12,0026 12,0628 % -0,94  
Frank 9,3920 9,4486 % -0,92  
Riyal 2,2563 2,2676 % -0,90  
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15:45 Alış Satış %  
Altın Ons 1.906 1.906 2,28  
Altın Gr. 520 521 -3,68  
Cumhuriyet 3.442 3.494 -8,00  
Tam 3.424 3.510 -11,42  
Yarım 1.655 1.698 -5,52  
Çeyrek 830 849 -2,76  
Gümüş.Ons 27,98 28,01 0,07  
Gümüş Gr. 7,64 7,65 -0,04  
B. Petrol 69,65 69,65 0,93  
Seans Raporu 15:45
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