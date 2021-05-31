***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYPAY TOPLAM 10.922.759,39 41.327.080,84 49,31TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKKOZAL 15.000 1.795.500 4,35 2,14TOPLAM 15.000 1.795.500 4,35 2,14İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriPETKM 0,32 2,02 0 0MERCN 840.000 7.996.800 19,35 9,54TOPLAM 840.000,32 7.996.802,02 19,35 9,54Taş ve Toprağa DayalıOYAKC 0,9 6,52 0 0TOPLAM 0,9 6,52 0 0Metal Ana SanayiEREGL 0,61 11,72 0 0KRDMD