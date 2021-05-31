***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYPAY TOPLAM 10.922.759,39 41.327.080,84 49,31TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKKOZAL 15.000 1.795.500 4,35 2,14TOPLAM 15.000 1.795.500 4,35 2,14İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriPETKM 0,32 2,02 0 0MERCN 840.000 7.996.800 19,35 9,54TOPLAM 840.000,32 7.996.802,02 19,35 9,54Taş ve Toprağa DayalıOYAKC 0,9 6,52 0 0TOPLAM 0,9 6,52 0 0Metal Ana SanayiEREGL 0,61 11,72 0 0KRDMD 0,44 3,47 0 0TOPLAM 1,05 15,19 0 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiSISE 3,04 24,08 0 0TOASO 0,33 9,54 0 0TOPLAM 3,37 33,62 0 0ELEKTRİK GAZ VE SUAKENR 0,78 1,12 0 0TOPLAM 0,78 1,12 0 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretSELEC 0,8 7,1 0 0Perakende TicaretMGROS 0,01 0,32 0 0Lokanta ve OtellerAVTUR 1.200.000 3.528.000 8,54 4,21TOPLAM 1.200.000,81 3.528.007,42 8,54 4,21ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeTCELL 0,05 0,79 0 0TOPLAM 0,05 0,79 0 0DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıAKBNK 500.000,72 2.595.003,74 6,28 3,1QNBFB 1,16 50,06 0 0GARAN 250.000 1.995.000 4,83 2,38ISCTR 225.000,85 1.147.504,33 2,78 1,37SKBNK 0,03 0,04 0 0TSKB 0,34 0,45 0 0YKBNK 0,43 0,92 0 0HALKB 500.000 2.295.000 5,55 2,74VAKBN 500.000,3 1.780.001,07 4,31 2,12TOPLAM 1.975.003,83 9.812.560,61 23,75 11,71Sigorta ŞirketleriAKGRT 0 0,02 0 0ANHYT 0,86 7,9 0 0TOPLAM 0,86 7,92 0 0Finansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriISFIN 0,65 2 0 0VAKFN 0,54 5,69 0 0TOPLAM 1,19 7,69 0 0Holdingler ve Yatırım ŞirketleriALARK 0,81 8,12 0 0DOHOL 0,54 1,59 0 0KCHOL 45.000,48 836.108,92 2,02 1SAHOL 0,5 4,32 0 0METRO 3.314.100 5.832.816 14,11 6,96ENKAI 0,55 4,66 0 0ITTFH 619.891 1.047.615,79 2,53 1,25TOPLAM 3.978.993,88 7.716.559,4 18,66 9,21Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıAVGYO 1.743.750 4.725.562,5 11,43 5,64ISGYO 0,35 0,64 0 0OZGYO 0,56 0,92 0 0VKGYO 0,44 0,98 0 0PAGYO 670.000 4.087.000 9,89 4,88TRGYO 500.000 1.665.000 4,03 1,98TOPLAM 2.913.751,35 10.477.565,04 25,35 12,5Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimFONET 1 13,5 0 0TOPLAM 1 13,5 0 0SavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERTOPLAM