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***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

31.05.2021 15:35



***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
PAY TOPLAM 10.922.759,39 41.327.080,84 49,31
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
KOZAL 15.000 1.795.500 4,35 2,14
TOPLAM 15.000 1.795.500 4,35 2,14
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
PETKM 0,32 2,02 0 0
MERCN 840.000 7.996.800 19,35 9,54
TOPLAM 840.000,32 7.996.802,02 19,35 9,54
Taş ve Toprağa Dayalı
OYAKC 0,9 6,52 0 0
TOPLAM 0,9 6,52 0 0
Metal Ana Sanayi
EREGL 0,61 11,72 0 0
KRDMD 0,44 3,47 0 0
TOPLAM 1,05 15,19 0 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
SISE 3,04 24,08 0 0
TOASO 0,33 9,54 0 0
TOPLAM 3,37 33,62 0 0
ELEKTRİK GAZ VE SU
AKENR 0,78 1,12 0 0
TOPLAM 0,78 1,12 0 0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
SELEC 0,8 7,1 0 0
Perakende Ticaret
MGROS 0,01 0,32 0 0
Lokanta ve Oteller
AVTUR 1.200.000 3.528.000 8,54 4,21
TOPLAM 1.200.000,81 3.528.007,42 8,54 4,21
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
TCELL 0,05 0,79 0 0
TOPLAM 0,05 0,79 0 0
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
AKBNK 500.000,72 2.595.003,74 6,28 3,1
QNBFB 1,16 50,06 0 0
GARAN 250.000 1.995.000 4,83 2,38
ISCTR 225.000,85 1.147.504,33 2,78 1,37
SKBNK 0,03 0,04 0 0
TSKB 0,34 0,45 0 0
YKBNK 0,43 0,92 0 0
HALKB 500.000 2.295.000 5,55 2,74
VAKBN 500.000,3 1.780.001,07 4,31 2,12
TOPLAM 1.975.003,83 9.812.560,61 23,75 11,71
Sigorta Şirketleri
AKGRT 0 0,02 0 0
ANHYT 0,86 7,9 0 0
TOPLAM 0,86 7,92 0 0
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
ISFIN 0,65 2 0 0
VAKFN 0,54 5,69 0 0
TOPLAM 1,19 7,69 0 0
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
ALARK 0,81 8,12 0 0
DOHOL 0,54 1,59 0 0
KCHOL 45.000,48 836.108,92 2,02 1
SAHOL 0,5 4,32 0 0
METRO 3.314.100 5.832.816 14,11 6,96
ENKAI 0,55 4,66 0 0
ITTFH 619.891 1.047.615,79 2,53 1,25
TOPLAM 3.978.993,88 7.716.559,4 18,66 9,21
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
AVGYO 1.743.750 4.725.562,5 11,43 5,64
ISGYO 0,35 0,64 0 0
OZGYO 0,56 0,92 0 0
VKGYO 0,44 0,98 0 0
PAGYO 670.000 4.087.000 9,89 4,88
TRGYO 500.000 1.665.000 4,03 1,98
TOPLAM 2.913.751,35 10.477.565,04 25,35 12,5
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
FONET 1 13,5 0 0
TOPLAM 1 13,5 0 0
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
TOPLAM
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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KONTR 72,60 10.969.409 % 10,00  
MZHLD 35,08 328.875 % 9,97  
VAKKO 11,82 15.558.004 % 9,95  
DERIM 10,94 9.209.674 % 9,95  
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12:30 Alış Satış %  
Altın Ons 1.908 1.908 1,46  
Altın Gr. 524 524 3,50  
Cumhuriyet 3.460 3.512 19,00  
Tam 3.444 3.531 19,02  
Yarım 1.665 1.708 9,20  
Çeyrek 835 854 4,61  
Gümüş.Ons 28,22 28,25 0,18  
Gümüş Gr. 7,76 7,77 0,10  
B. Petrol 70,73 70,73 1,42  
Seans Raporu 12:30
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