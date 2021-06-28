***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYPAY TOPLAM 11.756.242,39 39.786.528,53 48,1TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKKOZALTOPLAMİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriPETKM 0,32 1,74 0 0MERCN 840.000 8.038.800 9,5 9,72TOPLAM 840.000,32 8.038.801,74 9,5 9,72Taş ve Toprağa DayalıOYAKC 0,9 6,38 0 0TOPLAM 0,9 6,38 0 0Metal Ana SanayiEREGL 0,61 11,07 0 0KRDMD 0,44 3 0 0TOPLAM 1,05 14,07 0 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiSISE 3,04 23,8 0 0TOASO 0,33 9,98 0 0TOPLAM 3,37 33,78 0 0ELEKTRİK GAZ VE SUAKENR 0,78 1,05 0 0TOPLAM 0,78 1,05 0 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretSELEC 0,8 7,12 0 0Perakende TicaretMGROS 0,01 0,3 0 0Lokanta ve OtellerAVTUR 1.200.000 3.780.000 9,5 4,57TOPLAM 1.200.000,81 3.780.007,42 9,5 4,57ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeTCELL 0,05 0,85 0 0TOPLAM 0,05 0,85 0 0DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıAKBNK 500.000,72 2.670.003,84 6,71 3,23QNBFB 1,16 50,11 0 0GARAN 250.000 2.050.000 5,15 2,48ISCTR 225.000,85 1.174.504,44 2,95 1,42SKBNK 0,03 0,04 0 0TSKB 0,34 0,45 0 0YKBNK 0,43 0,94 0 0HALKB 500.000 2.540.000 6,38 3,07VAKBN 500.000,3 1.795.001,08 4,51 2,17TOPLAM 1.975.003,83 10.229.560,9 25,7 12,37Sigorta ŞirketleriAKGRT 0 0,02 0 0ANHYT 0,86 7,71 0 0TOPLAM 0,86 7,73 0 0Finansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriISFIN 0,65 1,95 0 0VAKFN 0,54 6,24 0 0TOPLAM 1,19 8,19 0 0Holdingler ve Yatırım ŞirketleriALARK 0,81 6,84 0 0DOHOL 0,54 1,56 0 0KCHOL 0,48 9,01 0 0SAHOL 0,5 4,62 0 0METRO 4.217.474 7.085.356,32 17,81 8,56ENKAI 0,55 4,95 0 0ITTFH 610.000 945.500 2,38 1,14TOPLAM 4.827.476,88 8.030.883,3 20,19 9,7Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıAVGYO 1.743.750 3.993.187,5 10,04 4,83ISGYO 0,35 0,7 0 0OZGYO 0,56 0,92 0 0VKGYO 0,44 0,7 0 0PAGYO 670.000 4.154.000 10,44 5,02TRGYO 500.000 1.560.000 3,92 1,89TOPLAM 2.913.751,35 9.707.189,82 24,4 11,74Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimFONET 1 13,3 0 0TOPLAM 1 13,3 0 0SavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERTOPLAM 0İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilOSTK 26/07/2021 TRSDOGH72112 5,91 4 1.000.000 1 08/05/2018 36,62 0 1,03 1.034.035,22 100 1,25TOPLAM 1.000.000 1.034.035,22 100 1,25Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BYF TRYFNBK00089 0 0 4.000 837,09 0 0 0 834 3.336.000 7,96 4,03REPO 28/06/2021 TRT050624T19 19,05 0 35.054.801,37 0,97 25/06/2021 20,96 744264926990496631 36.242.095 0,97 35.054.801,37 83,62 42,37REPO 28/06/2021 TRT210721T11 19,05 0 3.004.697,26 2,73 25/06/2021 20,96 744264926990496632 1.097.675 2,74 3.004.697,26 7,17 3,63BPP 28/06/2021 BPP 19,05 0 525.822,02 525 25/06/2021 20,96 0 0 525,82 525.822,02 1,25 0,64TOPLAM 38.589.320,65 37.339.770 41.921.320,65 100 50,65GRUP TOPLAMIORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAM 51.345.563,04 82.741.884,4 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ82.741.884,87 % 0 % 100,1B. HAZIR DEĞERLER4.871,61 % 100 % 0,01a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar4.871,61 % 100 % 0,01c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)1.411,38 % 100 % 0a) Takastan Alacaklar0,01 % 0 % 0b) Diğer Alacaklar1.411,37 % 100 % 0Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)58.314,59 % 0 % 0,07D. BORÇLAR (-)-148.159,92 % 100 -% 0,18a) Takasa Borçlar0 % 0 % 0b) Yönetim Ücreti0 % 0 % 0c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-148.159,92 % 100 -% 0,18NET VARLIK DEĞERİ82.658.322,63 % 0 % 100Pay Sayısı42.000.000 % 100Pay Başına Net Aktif Değer1,97İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama25.06.2021 Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944515BIST