***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYPAY TOPLAM 11.756.576,52 41.829.695,07 49,24TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKTOPLAMİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTOPLAM 840.000,32 8.551.201,75 10,07Taş ve Toprağa DayalıTOPLAM 0,9 6,01 0Metal Ana SanayiTOPLAM 1,05 14,19 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiTOPLAM 3,37 33,6 0ELEKTRİK GAZ VE SUTOPLAM 0,78 1,01 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretTOPLAM 0,8 6,59 0Perakende TicaretTOPLAM 0,01 0,3 0Lokanta ve OtellerTOPLAM 1.200.000 3.900.000 4,59TOPLAM 1.200.000,81 3.900.006,89 4,59ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaTOPLAM 0 0 0HaberleşmeTOPLAM 0,05 0,8 0DepolamaTOPLAM 0,05 0,8 0MALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıTOPLAM 1.975.003,83 10.208.308,95 12,02Sigorta ŞirketleriTOPLAM 0,86 7,58 0Finansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriTOPLAM 1,32 8,05 0Holdingler ve Yatırım ŞirketleriTOPLAM 4.827.476,88 7.765.110,61 9,14Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıTOPLAM 2.913.751,35 11.400.814,61 13,42Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporTOPLAMEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişim- 335 4.181,02 0SavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilOSTK 26/07/2021 TRSDOGH72112 5,91 4 1.000.000 1 08/05/2018 36,62 1,05 1.046.486,64 100 1,23Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMIARA GRUP TOPLAMI 1.000.000 1.046.486,64 100 1,23B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BYF TRYFNBK00089 0 0 4.000 837,1 0 0 827 3.308.000 7,86 3,89REPO 12/07/2021 TRT040522T13 18,95 0 30.046.726,03 0,92 09/07/2021 20,8467 744818256217092400 32.630.760 0,92 30.046.726,03 71,42 35,37REPO 12/07/2021 TRT040522T13 18,95 0 8.012.460,27 0,92 09/07/2021 20,8467 744818256217092402 8.701.535 0,92 8.012.460,27 19,05 9,43BPP 12/07/2021 BPP 19 0 701.093,15 700 09/07/2021 20,907 0 701,09 701.093,15 1,67 0,84GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 38.764.279,45 42.068.279,45 49,53ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 51.520.855,97 84.944.461,16 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ84.944.461,62 % 0 % 100,07B. HAZIR DEĞERLER2.366,23 % 100 % 0a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar2.366,23 % 100 % 0c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)2.242,07 % 100 % 0a) Takastan Alacaklar0,01 % 0 % 0b) Diğer Alacaklar2.242,06 % 100 % 0Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)55.562,5 % 0 % 0,07D. BORÇLAR (-)-122.165,24 % 100 -% 0,14a) Takasa Borçlar0 % 0 % 0b) Yönetim Ücreti0 % 0 % 0c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-122.165,24 % 100 -% 0,14NET VARLIK DEĞERİ84.882.467,18 % 0 % 100Pay Sayısı42.000.000 % 100Pay Başına Net Aktif Değer2,02İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama09.07.2021 Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950244BIST