***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYPAY TOPLAM 11.963.120,52 44.815.446,34 53,27TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKTOPLAMİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTOPLAM 840.000,32 8.870.401,71 10,54Taş ve Toprağa DayalıTOPLAM 0,9 5,82 0Metal Ana SanayiTOPLAM 1,05 14,12 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiTOPLAM 3,37 32,63 0ELEKTRİK GAZ VE SUTOPLAM 0,78 1,2 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretTOPLAM 0,8 6,57 0Perakende TicaretTOPLAM 0,01 0,3 0Lokanta ve OtellerTOPLAM 1.200.000 3.600.000 4,28TOPLAM 1.200.000,81 3.600.006,87 4,28ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaTOPLAM 0 0 0HaberleşmeTOPLAM 0,05 0,76 0DepolamaTOPLAM 0,05 0,76 0MALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıTOPLAM 1.975.003,83 9.887.307,52 11,75Sigorta ŞirketleriTOPLAM 0,86 7,81 0Finansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriTOPLAM 1,32 8,03 0Holdingler ve Yatırım ŞirketleriTOPLAM 4.827.476,88 7.542.036,76 8,97Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıTOPLAM 2.913.751,35 11.305.589,56 13,44Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporTOPLAMEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişim- 206.879 3.610.033,55 4,29SavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilOSTK 26/07/2021 TRSDOGH72112 5,91 4 1.000.000 1 08/05/2018 36,62 1,05 1.059.088 100 1,26Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMIARA GRUP TOPLAMI 1.000.000 1.059.088 100 1,26B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BYF TRYFNBK00089 0 0 4.000 837,1 0 0 818,7 3.274.800 8,56 3,89REPO 26/07/2021 TRT210623T10 19 0 34.176.986,3 0,97 16/07/2021 20,87 0 34.921.875 0,97 34.176.986,3 89,35 40,63BPP 26/07/2021 BPP 19,3 0 800.208,99 796 16/07/2021 21,23 0 800,2 800.208,99 2,09 0,95GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 34.981.195,29 38.251.995,29 45,47ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 47.944.315,81 84.126.529,63 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ84.126.530,09 % 0 % 100,53B. HAZIR DEĞERLER2.795,01 % 100 % 0a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar2.795,01 % 100 % 0c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)1.281.034,22 % 100 % 1,53a) Takastan Alacaklar1.273.882,58 % 99,44 % 1,52b) Diğer Alacaklar7.151,64 % 0,56 % 0,01Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)56.225,66 % 0 % 0,07D. BORÇLAR (-)-1.783.032,99 % 100 -% 2,13a) Takasa Borçlar0 % 0 % 0b) Yönetim Ücreti0 % 0 % 0c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0