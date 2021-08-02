***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
02.08.2021 16:55
***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
PAY TOPLAM 11.885.242,53 44.225.351,86 51,39
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
KOZAL
TOPLAM
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
PETKM 0,32 1,83 0 0
MERCN 840.000 8.601.600 19,45 9,99
TOPLAM 840.000,32 8.601.601,83 19,45 9,99
Taş ve Toprağa Dayalı
OYAKC 0,9 5,82 0 0
TOPLAM 0,9 5,82 0 0
Metal Ana Sanayi
EREGL 0,61 12,2 0 0
KRDMD 0,44 3,45 0 0
TOPLAM 1,05 15,65 0 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
SISE 3,04 23,04 0 0
TOASO 0,33 10,82 0 0
TOPLAM 3,37 33,86 0 0
ELEKTRİK GAZ VE SU
AKENR 0,78 1,22 0 0
TOPLAM 0,78 1,22 0 0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
SELEC 0,8 6,73 0 0
Perakende Ticaret
MGROS 0,01 0,31 0 0
Lokanta ve Oteller
AVTUR 1.200.000 3.492.000 7,9 4,06
TOPLAM 1.200.000,81 3.492.007,04 7,9 4,06
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
TCELL 0,05 0,77 0 0
TOPLAM 0,05 0,77 0 0
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
AKBNK 500.000,72 2.630.003,79 5,95 3,06
QNBFB 1,16 47,4 0 0
GARAN 250.000 2.130.000 4,82 2,47
ISCTR 225.000,85 1.185.754,48 2,68 1,38
SKBNK 0,03 0,03 0 0
TSKB 0,34 0,43 0 0
YKBNK 0,43 1,02 0 0
HALKB 500.000