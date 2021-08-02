***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
02.08.2021 16:55
***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
PAY TOPLAM 11.885.242,53 44.225.351,86 51,39
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
KOZAL
TOPLAM
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
PETKM 0,32 1,83 0 0
MERCN 840.000 8.601.600 19,45 9,99
TOPLAM 840.000,32 8.601.601,83 19,45 9,99
Taş ve Toprağa Dayalı
OYAKC 0,9 5,82 0 0
TOPLAM 0,9 5,82 0 0
Metal Ana Sanayi
EREGL 0,61 12,2 0 0
KRDMD 0,44 3,45 0 0
TOPLAM 1,05 15,65 0 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
SISE 3,04 23,04 0 0
TOASO 0,33 10,82 0 0
TOPLAM 3,37 33,86 0 0
ELEKTRİK GAZ VE SU
AKENR 0,78 1,22 0 0
TOPLAM 0,78 1,22 0 0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
SELEC 0,8 6,73 0 0
Perakende Ticaret
MGROS 0,01 0,31 0 0
Lokanta ve Oteller
AVTUR 1.200.000 3.492.000 7,9 4,06
TOPLAM 1.200.000,81 3.492.007,04 7,9 4,06
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
TCELL 0,05 0,77 0 0
TOPLAM 0,05 0,77 0 0
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
AKBNK 500.000,72 2.630.003,79 5,95 3,06
QNBFB 1,16 47,4 0 0
GARAN 250.000 2.130.000 4,82 2,47
ISCTR 225.000,85 1.185.754,48 2,68 1,38
SKBNK 0,03 0,03 0 0
TSKB 0,34 0,43 0 0
YKBNK 0,43 1,02 0 0
HALKB 500.000 2.295.000 5,19 2,67
VAKBN 500.000,3 1.730.001,04 3,91 2,01
TOPLAM 1.975.003,83 9.970.808,19 22,55 11,59
Sigorta Şirketleri
AKGRT 0 0,02 0 0
ANHYT 0,86 7,89 0 0
TOPLAM 0,86 7,91 0 0
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
ISFIN 0,65 1,87 0 0
VAKFN 0,68 6,01 0 0
TOPLAM 1,33 7,88 0 0
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
ALARK 0,81 7,64 0 0
DOHOL 0,54 1,41 0 0
KCHOL 0,48 9,87 0 0
SAHOL 0,5 4,74 0 0
METRO 4.217.474 6.790.133,14 15,35 7,89
ENKAI 0,55 5,08 0 0
ITTFH 610.000 976.000 2,21 1,13
TOPLAM 4.827.476,88 7.766.161,88 17,56 9,02
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
AVGYO 1.743.750 5.754.375 13,01 6,69
ISGYO 0,35 0,65 0 0
OZGYO 0,56 0,83 0 0
VKGYO 0,44 0,65 0 0
PAGYO 670.000 4.596.200 10,39 5,34
TRGYO 500.000 1.775.000 4,01 2,06
TOPLAM 2.913.751,35 12.125.577,13 27,41 14,09
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
FONET 1 12,68 0 0
VBTYZ 129.000 2.269.110 5,13 2,64
TOPLAM 129.001 2.269.122,68 5,13 2,64
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
TOPLAM 0
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BYF TRYFNBK00089 0 0 4.000 837,09 0 0 0 803,9 3.215.600 7,69 3,74
REPO 02/08/2021 TRT080328T15 19 0 18.028.109,59 0,83 30/07/2021 20,9 745649487007808955 21.612.555 0,83 18.028.109,59 43,09 20,95
REPO 02/08/2021 TRT140126T11 19 0 20.031.232,88 1,93 30/07/2021 20,9 745649487007808954 10.356.825 1,93