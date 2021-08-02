***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYPAY TOPLAM 11.885.242,53 44.225.351,86 51,39TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKKOZALTOPLAMİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriPETKM 0,32 1,83 0 0MERCN 840.000 8.601.600 19,45 9,99TOPLAM 840.000,32 8.601.601,83 19,45 9,99Taş ve Toprağa DayalıOYAKC 0,9 5,82 0 0TOPLAM 0,9 5,82 0 0Metal Ana SanayiEREGL 0,61 12,2 0 0KRDMD 0,44 3,45 0 0TOPLAM 1,05 15,65 0 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiSISE 3,04 23,04 0 0TOASO 0,33 10,82 0 0TOPLAM 3,37 33,86 0 0ELEKTRİK GAZ VE SUAKENR 0,78 1,22 0 0TOPLAM 0,78 1,22 0 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretSELEC 0,8 6,73 0 0Perakende TicaretMGROS 0,01 0,31 0 0Lokanta ve OtellerAVTUR 1.200.000 3.492.000 7,9 4,06TOPLAM 1.200.000,81 3.492.007,04 7,9 4,06ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeTCELL 0,05 0,77 0 0TOPLAM 0,05 0,77 0 0DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıAKBNK 500.000,72 2.630.003,79 5,95 3,06QNBFB 1,16 47,4 0 0GARAN 250.000 2.130.000 4,82 2,47ISCTR 225.000,85 1.185.754,48 2,68 1,38SKBNK 0,03 0,03 0 0TSKB 0,34 0,43 0 0YKBNK 0,43 1,02 0 0HALKB 500.000 2.295.000 5,19 2,67VAKBN 500.000,3 1.730.001,04 3,91 2,01TOPLAM 1.975.003,83 9.970.808,19 22,55 11,59Sigorta ŞirketleriAKGRT 0 0,02 0 0ANHYT 0,86 7,89 0 0TOPLAM 0,86 7,91 0 0Finansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriISFIN 0,65 1,87 0 0VAKFN 0,68 6,01 0 0TOPLAM 1,33 7,88 0 0Holdingler ve Yatırım ŞirketleriALARK 0,81 7,64 0 0DOHOL 0,54 1,41 0 0KCHOL 0,48 9,87 0 0SAHOL 0,5 4,74 0 0METRO 4.217.474 6.790.133,14 15,35 7,89ENKAI 0,55 5,08 0 0ITTFH 610.000 976.000 2,21 1,13TOPLAM 4.827.476,88 7.766.161,88 17,56 9,02Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıAVGYO 1.743.750 5.754.375 13,01 6,69ISGYO 0,35 0,65 0 0OZGYO 0,56 0,83 0 0VKGYO 0,44 0,65 0 0PAGYO 670.000 4.596.200 10,39 5,34TRGYO 500.000 1.775.000 4,01 2,06TOPLAM 2.913.751,35 12.125.577,13 27,41 14,09Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimFONET 1 12,68 0 0VBTYZ 129.000 2.269.110 5,13 2,64TOPLAM 129.001 2.269.122,68 5,13 2,64SavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERTOPLAM 0İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilFinansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BYF TRYFNBK00089 0 0 4.000 837,09 0 0 0 803,9 3.215.600 7,69 3,74REPO 02/08/2021 TRT080328T15 19 0 18.028.109,59 0,83 30/07/2021 20,9 745649487007808955 21.612.555 0,83 18.028.109,59 43,09 20,95REPO 02/08/2021 TRT140126T11 19 0 20.031.232,88 1,93 30/07/2021 20,9 745649487007808954 10.356.825 1,93