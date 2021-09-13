***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
13.09.2021 16:23
***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
PAY TOPLAM 11.281.242,52 42.075.952,01 53,33
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
TOPLAM 50.000 5.035.000 6,38
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TOPLAM 0,32 1,95 0
Taş ve Toprağa Dayalı
TOPLAM 0,9 6,05 0
Metal Ana Sanayi
TOPLAM 1,05 14,15 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
TOPLAM 3,37 41,47 0
ELEKTRİK GAZ VE SU
TOPLAM 0,78
13:431.439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,78
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.438
|
1.443
En Düşük
1.436
13:438,4534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0272
|Açılış
|: 8,4430
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4280
|
8,4707
En Düşük
8,4072
13:439,9850
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0254
|Açılış
|: 9,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9350
|
10,0170
En Düşük
9,9390
13:43485,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,33
|Açılış
|: 485,60
|
|Önceki Kapanış
|: 485,93
|
487,16
En Düşük
484,47
BIST En Aktif Hisseler13:43
|CRFSA
|46,70
|8.924.371
|% 9,99
|
|ORCAY
|19,06
|19.648.666
|% 9,98
|
|YEOTK
|42,84
|6.059.718
|% 9,96
|
|YUNSA
|12,03
|12.986.423
|% 9,96
|
|ISKPL
|9,88
|27.557.807
|% 9,93
|
|SELVA
|9,18
|65.611.638
|% -10,00
|
|KTSKR
|77,85
|2.007.829
|% -9,95
|
|DOGUB
|5,93
|16.457.043
|% -9,74
|
|UTPYA
|20,40
|307.092
|% -7,27
|
|EUHOL
|2,59
|28.041.797
|% -6,83
|
|GARAN
|9,43
|547.913.972
|% 0,43
|
|TUPRS
|106,10
|537.689.354
|% 2,41
|
|BJKAS
|6,78
|396.331.710
|% 5,12
|
|THYAO
|12,49
|287.010.968
|% 0,48
|
|GESAN
|23,22
|281.036.335
|% -2,35
|
|YKBNK
|2,49
|217.687.314
|% 0,81
|
|MRGYO
|1,15
|84.998.087
|% 5,50
|
|YESIL
|2,32
|159.747.532
|% -4,13
|
|BJKAS
|6,78
|396.331.710
|% 5,12
|
|GARAN
|9,43
|547.913.972
|% 0,43
|
|13:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4511
|8,4570
|% 0,37
|
|Euro
|9,9802
|9,9864
|% 0,27
|
|Sterlin
|11,6846
|11,7432
|% 0,47
|
|Frank
|9,1261
|9,1811
|% 0,28
|
|Riyal
|2,2458
|2,2570
|% 0,25
|
|13:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|-7,93
|
|Altın Gr.
|486
|486
|0,02
|
|Cumhuriyet
|3.220
|3.268
|-9,00
|
|Tam
|3.203
|3.284
|-11,69
|
|Yarım
|1.548
|1.588
|-5,65
|
|Çeyrek
|776
|794
|-2,83
|
|Gümüş.Ons
|23,54
|23,57
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,42
|-0,02
|
|B. Petrol
|74,09
|74,09
|0,58
|