***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYPAY TOPLAM 11.466.242,52 39.822.648,03 46,9TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKTOPLAM 50.000 4.757.500 5,6İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTOPLAM 0,32 2,1 0Taş ve Toprağa DayalıTOPLAM 0,9 5,98 0Metal Ana SanayiTOPLAM 325.001,05 3.887.763,02 4,58Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiTOPLAM 3,37 41,92 0ELEKTRİK GAZ VE SUTOPLAM 125.000,78 1.142.501,32 1,35İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretTOPLAM 0,8 6,73 0Perakende TicaretTOPLAM 0,01 0,29 0Lokanta ve OtellerTOPLAM 1.200.000 2.844.000 3,35TOPLAM 1.200.000,81 2.844.007,02 3,35ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaTOPLAM 0 0 0HaberleşmeTOPLAM 0,05 0,75 0DepolamaTOPLAM 0,05 0,75 0MALİ KURULUŞLARBankalar ve Öze 1.975.003,83 9.891.052,75 11,65Sigorta ŞirketleriTOPLAM 0,86 8,15 0Finansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriTOPLAM 1,32 7,09 0Holdingler ve Yatırım ŞirketleriTOPLAM 4.827.476,88 6.673.618,5 7,86Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıTOPLAM 2.913.751,35 9.579.127,19 11,28Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporTOPLAMEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişim- 50.001 1.047.012,24 1,23SavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilFinansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİY TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BYF TRYFNBK00030 0 0 50.000 41,86 0 0 41,56 2.078.000 4,61 2,45BYF TRYFNBK00055 0 0 40.000 43,82 0 0 44 1.760.000 3,91 2,07REPO 04/10/2021 TRT170822T15 18,25 0 34.051.000 0,92 01/10/2021 20 748143454257531741 36.576.225 0,93 34.051.000 75,36 40,11REPO 04/10/2021 TRT180625T13 18,25 0 7.010.500 1,13 01/10/2021 20 748143454257531745 6.140.460 1,14 7.010.500 15,56 8,26BPP 04/10/2021 BPP 18,3 0 168.252,69 168 01/10/2021 20,06 0 168,25 168.252,69 0,37 0,21GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 41.319.752,69 45.067.752,69 53,1ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 52.785.995,21 84.890.400,72 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ84.890.401,11 % 0 % 104,11B. HAZIR DEĞERLER2.753,46 % 100 % 0a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar2.753,46 % 100 % 0c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)8.214.523,6 % 100 % 10,07a) Takastan Alacaklar8.211.988,88 % 99,97 % 10,07b) Diğer Alacaklar2.534,72 % 0,03 % 0Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)35.684,29 % 0 % 0,04D. BORÇLAR (-)-11.606.701,19 % 100 -% 14,23a) Takasa Borçlar-9.792.456,9 % 84,37 -% 12,01b) Yönetim Ücreti0 % 0 % 0c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-1.814.244,29 % 15,63 -% 2,23NET VARLIK DEĞERİ81.536.661,27 % 0 % 100Pay Sayısı42.000.000 % 100Pay Başına Net Aktif Değer1,94İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama01.10.2021 tarihli portföy değer tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966395BIST