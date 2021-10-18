***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
18.10.2021 16:22
***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
PAY TOPLAM 12.471.242,52 42.617.400,31 51,47
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
TOPLAM 100.000 5.679.000 6,86
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TOPLAM 115.000,32 1.098.251,95 1,33
Taş ve Toprağa Dayalı
TOPLAM 0,9 5,83 0
Metal Ana Sanayi
TOPLAM 1,05 13,93 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
TOPLAM 3,37 42,88 0
ELEKTRİK GAZ VE SU
TOPLAM 115.000,78 959.101,41 1,16
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
TOPLAM 0,8 6,58 0
Perakende Ticaret
TOPLAM 0,01 0,28 0
Lokanta ve Oteller
TOPLAM 1.200.000 2.868.000 3,46
TOPLAM 1.200.000,81 2.868.006,86 3,46
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
TOPLAM 0 0 0
Haberleşme
TOPLAM 0,05 0,77 0
Depolama
TOPLAM 0,05 0,77 0
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
TOPLAM 2.725.003,83 11.551.551,23 13,95
Sigorta Şirketleri
TOPLAM 0,86 8,48 0
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
TOPLAM 1,32 6,27 0
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
TOPLAM 5.252.476,88 10.072.146,32 12,16
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
TOPLAM 2.913.751,35 9.337.252,13 11,28
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
TOPLAM
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
- 50.001