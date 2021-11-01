***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
01.11.2021 15:40
***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
PAY TOPLAM 11.466.239,53 40.667.946,15 49,41
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
KOZAL 50.000 5.365.000 13,19 6,52
TOPLAM 50.000 5.365.000 13,19 6,52
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
ULKER 120.000 2.421.600 5,95 2,94
TOPLAM 120.000 2.421.600 5,95 2,94
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
PETKM 0,32 2,1 0 0
MERCN 115.000 1.206.350 2,97 1,47
TOPLAM 115.000,32 1.206.352,1 2,97 1,47
Taş ve Toprağa Dayalı
OYAKC 0,9 6,22 0 0
TOPLAM 0,9 6,22 0 0
Metal Ana Sanayi
EREGL 0,61 12,01 0 0
KRDMD 0,44
15:411.533
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 11,22
|Açılış
|: 1.522
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.535
En Düşük
1.516
15:419,5137
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -0,0759
|Açılış
|: 9,5230
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5050
|
9,6129
En Düşük
9,5015
15:4111,0235
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -0,0904
|Açılış
|: 11,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9700
|
11,1161
En Düşük
11,0123
15:41548,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -1,08
|Açılış
|: 548,95
|
|Önceki Kapanış
|: 550,02
|
551,52
En Düşük
545,61
BIST En Aktif Hisseler15:41
|RALYH
|7,15
|82.679.843
|% 10,00
|
|ZRGYO
|2,20
|9.071.942
|% 10,00
|
|GSRAY
|3,97
|132.022.254
|% 9,97
|
|TSPOR
|5,96
|101.140.033
|% 9,96
|
|DOBUR
|58,55
|21.899.131
|% 9,95
|
|NUGYO
|14,04
|36.072.347
|% -10,00
|
|EGSER
|14,27
|41.333.657
|% -9,97
|
|BIOEN
|23,72
|387.401.577
|% -9,95
|
|AKFGY
|6,09
|78.075.941
|% -9,91
|
|BALAT
|7,56
|398.585
|% -7,13
|
|GARAN
|10,13
|1.989.643.689
|% 2,84
|
|SISE
|8,46
|773.589.046
|% -2,31
|
|THYAO
|15,29
|733.570.379
|% 2,14
|
|BIMAS
|62,75
|543.708.954
|% 0,97
|
|GUBRF
|71,90
|531.796.211
|% 4,58
|
|GARAN
|10,13
|1.989.643.689
|% 2,84
|
|YKBNK
|2,79
|508.318.773
|% 2,20
|
|ODAS
|1,44
|148.597.841
|% 2,86
|
|DOHOL
|2,73
|267.197.891
|% 2,63
|
|SISE
|8,46
|773.589.046
|% -2,31
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5109
|9,5137
|% -0,79
|
|Euro
|11,0122
|11,0235
|% -0,81
|
|Sterlin
|13,0164
|13,0817
|% -0,48
|
|Frank
|10,4108
|10,4735
|% -0,16
|
|Riyal
|2,5365
|2,5492
|% -0,48
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.789
|5,28
|
|Altın Gr.
|549
|549
|-1,21
|
|Cumhuriyet
|3.617
|3.672
|17,00
|
|Tam
|3.600
|3.690
|14,08
|
|Yarım
|1.740
|1.785
|6,81
|
|Çeyrek
|873
|893
|3,40
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|24,00
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,35
|7,35
|-0,02
|
|B. Petrol
|84,28
|84,28
|0,56
|
Seans Raporu
15:41
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-
15:53XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 92 artarak (% 0.91 ) 1, 651
-
15:53
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, SISE, THYAO
-
15:53ALARK
Yüzde 4.78 oranında artışla 9.86 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 678, 989 adet işlem
-
15:51TSPOR
Yüzde 9.96 oranında artışla 5.96 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 979, 890 adet işlem
-
15:50VERTU
Yüzde 6.19 oranında artışla 21.62 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 704, 948 adet işlem