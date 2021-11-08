***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
08.11.2021 12:17
***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
PAY TOPLAM 12.581.239,52 46.987.237,76 51,72
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
TOPLAM 300.000 9.400.000 10,35
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TOPLAM 200.000,32 2.056.002,15 2,26
Taş ve Toprağa Dayalı
TOPLAM 0,9 6,19 0
Metal Ana Sanayi
TOPLAM 1,05 14,58 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
TOPLAM 0,37 19,36 0
ELEKTRİK GAZ VE SU
TOPLAM 115.000,78 1.016.601,47 1,12
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
TOPLAM 0,8 7,28 0
Perakende Ticaret
TOPLAM
12:111.599
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 15,84
|Açılış
|: 1.589
|
|Önceki Kapanış
|: 1.584
|
1.599
En Düşük
1.589
12:119,6910
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0118
|Açılış
|: 9,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6750
|
9,7226
En Düşük
9,6551
12:1111,2161
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0031
|Açılış
|: 11,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1800
|
11,2553
En Düşük
11,1772
12:11566,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,17
|Açılış
|: 566,14
|
|Önceki Kapanış
|: 565,97
|
567,87
En Düşük
563,84
BIST En Aktif Hisseler12:11
|SNPAM
|16,28
|312.804
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,62
|15.151.009
|% 9,98
|
|PENTA
|237,00
|13.886.485
|% 8,62
|
|VERTU
|25,26
|42.796.132
|% 8,13
|
|BRYAT
|373,70
|68.437.407
|% 7,42
|
|BASGZ
|22,72
|10.648.092
|% -9,98
|
|KARYE
|14,72
|127.781.759
|% -8,23
|
|BJKAS
|5,87
|84.645.587
|% -5,78
|
|GSRAY
|3,92
|82.978.117
|% -5,08
|
|FENER
|30,38
|46.582.528
|% -4,59
|
|THYAO
|17,69
|1.152.755.586
|% 0,23
|
|GARAN
|10,68
|949.441.851
|% 0,66
|
|PETKM
|6,92
|700.595.576
|% 3,59
|
|ASELS
|16,99
|519.077.106
|% 1,61
|
|KRDMD
|7,23
|446.437.526
|% 2,41
|
|TSKB
|1,58
|182.269.955
|% 0,64
|
|PETKM
|6,92
|700.595.576
|% 3,59
|
|GARAN
|10,68
|949.441.851
|% 0,66
|
|YKBNK
|3,03
|221.629.205
|% 0,66
|
|ODAS
|1,50
|102.685.544
|% 2,04
|
|12:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6872
|9,6910
|% 0,12
|
|Euro
|11,2107
|11,2161
|% -0,03
|
|Sterlin
|13,0556
|13,1211
|% 0,22
|
|Frank
|10,5758
|10,6395
|% 0,07
|
|Riyal
|2,5799
|2,5928
|% 0,28
|
|12:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|-3,28
|
|Altın Gr.
|566
|566
|0,17
|
|Cumhuriyet
|3.737
|3.794
|-4,00
|
|Tam
|3.721
|3.814
|-2,64
|
|Yarım
|1.798
|1.845
|-1,28
|
|Çeyrek
|902
|923
|-0,63
|
|Gümüş.Ons
|24,16
|24,20
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,53
|7,54
|0,01
|
|B. Petrol
|83,63
|83,63
|0,89
|