***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYPAY TOPLAM 12.581.239,52 46.987.237,76 51,72TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKTOPLAM 300.000 9.400.000 10,35İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTOPLAM 200.000,32 2.056.002,15 2,26Taş ve Toprağa DayalıTOPLAM 0,9 6,19 0Metal Ana SanayiTOPLAM 1,05 14,58 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiTOPLAM 0,37 19,36 0ELEKTRİK GAZ VE SUTOPLAM 115.000,78 1.016.601,47 1,12İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretTOPLAM 0,8 7,28 0Perakende TicaretTOPLAM 0,01 2.796.000 3,08Lokanta ve OtellerTOPLAM 1.200.000 0,32 0TOPLAM 1.200.000,81 2.796.007,6 3,08ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaTOPLAM 0 0 0HaberleşmeTOPLAM 0,05 0,84 0DepolamaTOPLAM 0,05 0,84 0MALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıTOPLAM 1.975.003,83 11.368.304,61 12,51Sigorta ŞirketleriTOPLAM 500.000,86 2.455.008,74 2,7Finansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriTOPLAM 1,32 6,54 0Holdingler ve Yatırım ŞirketleriTOPLAM 5.327.476,88 7.304.050,48 8,04Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıTOPLAM 2.913.751,35 9.538.202,4 10,5Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporTOPLAMEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişim- 50.001 1.053.012,8 1,16SavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilFinansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)REPO 08/11/2021 TRT140126T11 16 0 22.028.931,51 2,16 05/11/2021 17,33 749528838908696282 10.164.840 2,16 22.028.931,51 50,21 24,24REPO 08/11/2021 TRT290125T15 16 0 21.027.616,44 1,28 05/11/2021 17,33 749528838908696281 16.379.330 1,28 21.027.616,44 47,92 23,14BPP 08/11/2021 BPP 16,5 0 821.112,05 820 05/11/2021 17,92 0 821,11 821.112,05 1,87 0,9GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 43.877.660 43.877.660 48,28ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 56.458.899,52 90.864.897,76 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ90.864.898,17 % 0 % 106,97B. HAZIR DEĞERLER2.608,18 % 100 % 0a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar2.608,18 % 100 % 0c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)2.398.693,95 % 100 % 2,82a) Takastan Alacaklar2.397.316,36 % 99,94 % 2,82b) Diğer Alacaklar1.377,59 % 0,06 % 0Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)18.037,5 % 0 % 0,02D. BORÇLAR (-)-8.343.167,18 % 100 -% 9,82a) Takasa Borçlar-6.594.911,8 % 79,05 -% 7,76b) Yönetim Ücreti0 % 0 % 0c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-1.748.255,38 % 20,95 -% 2,06NET VARLIK DEĞERİ84.941.070,62 % 0 % 100Pay Sayısı42.000.000 % 100Pay Başına Net Aktif Değer2,02İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama05.11.2021 tarihli portföy değer tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975614BIST