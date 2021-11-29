***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
29.11.2021 15:20
***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
PAY TOPLAM 11.761.311,53 46.515.213,39 49,87
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
IPEKE 200.000 2.762.000 5,94 2,96
KOZAL 40.000 4.800.000 10,32 5,15
TOPLAM 240.000 7.562.000 16,26 8,11
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
TOPLAM
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
PETKM 0,32 2,44 0 0
MERCN 100.000 998.000 2,15 1,07
TOPLAM 100.000,32 998.002,44 2,15 1,07
Taş ve Toprağa Dayalı
OYAKC 0,9 6,46 0 0
TOPLAM 0,9 6,46 0 0
Metal Ana Sanayi
EREGL 0,61 13,71 0 0
KRDMD 0,44 3,79 0 0
TOPLAM 1,05 17,5 0 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
SISE 0,04 0,43 0 0
TOASO 0,33 25,97 0 0
TOPLAM 0,37 26,4 0 0
ELEKTRİK GAZ VE SU
AKENR 0,78 1,47 0 0
MAGEN 115.000 1.020.050 2,19 1,09
TOPLAM 115.000,78 1.020.051,47 2,19 1,09
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
SELEC 0,8 9,05 0 0
Perakende Ticaret
MGROS 0,01 0,4 0 0
Lokanta ve Oteller
AVTUR 1.200.000 2.556.000 5,49 2,74
TOPLAM 1.200.000,81 2.556.009,45 5,49 2,74
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
TCELL 0,05 0,92 0 0
TOPLAM 0,05 0,92 0 0
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
AKBNK 500.000,72 3.305.004,76 7,11 3,54
QNBFB 1,16 41,8 0 0
GARAN 250.000 2.860.000 6,15 3,07
ISCTR 225.000,85 1.507.505,7 3,24 1,62
SKBNK 0,03 0,04 0 0
TSKB 0,34 0,5 0 0
YKBNK 0,43 1,36 0 0
HALKB 500.000 2.440.000 5,25 2,62
VAKBN 750361169211496484 49.402.805 0,72 36.045.271,23 77,07 38,64
REPO 29/11/2021 TRT130127T11 15,3 0 10.012.575,34 0,94 26/11/2021 16,52 750361169211496472 10.528.475 0,95 10.012.575,34 21,41 10,73
BPP 29/11/2021 BPP 16,25 0 710.948,29 710 26/11/2021 17,63 0 0 710,94 710.948,29 1,52 0,76
TOPLAM 46.768.794,86 59.931.280 46.768.794,86 100 50,13
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAM 58.530.106,39 93.284.008,25 100
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
93.284.008,7 % 0 % 106,3
B. HAZIR DEĞERLER
2.188,62 % 100 % 0
a) Kasa
0 % 0 % 0
b) Bankalar
2.188,62 % 100 % 0
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
7.583.749,54 % 100 % 8,64
a) Takastan Alacaklar
7.582.511,95 % 99,98 % 8,64
b) Diğer Alacaklar
1.237,59 % 0,02 % 0
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
18.037,5 % 0 % 0,02
D. BORÇLAR (-)
-13.134.777,07 % 100 -% 14,97
a) Takasa Borçlar
-11.363.593,36 % 86,52 -% 12,95
b) Yönetim Ücreti
0 % 0 % 0
c) Ödenecek Vergi
0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar
0 % 0 % 0
d) Krediler
0 % 0 % 0
e) Diğer Borçlar
-1.771.183,71 % 13,48 -% 2,02
NET VARLIK DEĞERİ
87.753.207,29 % 0 % 100
Pay Sayısı
42.000.000 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
2,09
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Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
26.11.2021 tarihli portföy değer tablosu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980072
BIST