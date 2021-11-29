***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYPAY TOPLAM 11.761.311,53 46.515.213,39 49,87TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKIPEKE 200.000 2.762.000 5,94 2,96KOZAL 40.000 4.800.000 10,32 5,15TOPLAM 240.000 7.562.000 16,26 8,11İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıTOPLAMDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriPETKM 0,32 2,44 0 0MERCN 100.000 998.000 2,15 1,07TOPLAM 100.000,32 998.002,44 2,15 1,07Taş ve Toprağa DayalıOYAKC 0,9 6,46 0 0TOPLAM 0,9 6,46 0 0Metal Ana SanayiEREGL 0,61 13,71 0 0KRDMD 0,44 3,79 0 0TOPLAM 1,05 17,5 0 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiSISE 0,04 0,43 0 0TOASO 0,33 25,97 0 0TOPLAM 0,37 26,4 0 0ELEKTRİK GAZ VE SUAKENR 0,78 1,47 0 0MAGEN 115.000 1.020.050 2,19 1,09TOPLAM 115.000,78 1.020.051,47 2,19 1,09İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretSELEC 0,8 9,05 0 0Perakende TicaretMGROS 0,01 0,4 0 0Lokanta ve OtellerAVTUR 1.200.000 2.556.000 5,49 2,74TOPLAM 1.200.000,81 2.556.009,45 5,49 2,74ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeTCELL 0,05 0,92 0 0TOPLAM 0,05 0,92 0 0DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıAKBNK 500.000,72 3.305.004,76 7,11 3,54QNBFB 1,16 41,8 0 0GARAN 250.000 2.860.000 6,15 3,07ISCTR 225.000,85 1.507.505,7 3,24 1,62SKBNK 0,03 0,04 0 0TSKB 0,34 0,5 0 0YKBNK 0,43 1,36 0 0HALKB 500.000 2.440.000 5,25 2,62VAKBN 750361169211496484 49.402.805 0,72 36.045.271,23 77,07 38,64REPO 29/11/2021 TRT130127T11 15,3 0 10.012.575,34 0,94 26/11/2021 16,52 750361169211496472 10.528.475 0,95 10.012.575,34 21,41 10,73BPP 29/11/2021 BPP 16,25 0 710.948,29 710 26/11/2021 17,63 0 0 710,94 710.948,29 1,52 0,76TOPLAM 46.768.794,86 59.931.280 46.768.794,86 100 50,13GRUP TOPLAMIORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAM 58.530.106,39 93.284.008,25 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ93.284.008,7 % 0 % 106,3B. HAZIR DEĞERLER2.188,62 % 100 % 0a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar2.188,62 % 100 % 0c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)7.583.749,54 % 100 % 8,64a) Takastan Alacaklar7.582.511,95 % 99,98 % 8,64b) Diğer Alacaklar1.237,59 % 0,02 % 0Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)18.037,5 % 0 % 0,02D. BORÇLAR (-)-13.134.777,07 % 100 -% 14,97a) Takasa Borçlar-11.363.593,36 % 86,52 -% 12,95b) Yönetim Ücreti0 % 0 % 0c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-1.771.183,71 % 13,48 -% 2,02NET VARLIK DEĞERİ87.753.207,29 % 0 % 100Pay Sayısı42.000.000 % 100Pay Başına Net Aktif Değer2,09İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama26.11.2021 tarihli portföy değer tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980072BIST