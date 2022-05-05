***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
05.05.2022 12:42
***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
PAY TOPLAM 20.300.219,4 61.645.267,99 100 58,82
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
FADE 200.000 1.286.000 2,09 1,23
TOPLAM 200.000 1.286.000 2,09 1,23
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
PETKM 0,32 3,07 0 0
TOPLAM 0,32 3,07 0 0
Taş ve Toprağa Dayalı
OYAKC 0,9 9,71 0 0
TOPLAM 0,9 9,71 0 0
Metal Ana Sanayi
EREGL 0,61 20,47 0 0
KRDMD 0,44 6,67 0 0
TOPLAM 1,05 27,14 0 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
TOASO 0,33 25,95 0 0
TOPLAM 0,33 25,95 0 0
Diğer İmalat Sanayii
ENSRI 20.000 324.600 0,53 0,31
TOPLAM 20.000 324.600 0,53 0,31
ELEKTRİK GAZ VE SU
AKENR 0,78 1,26 0 0
TOPLAM 0,78 1,26 0 0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
SELEC 0,8 9,29 0 0
Perakende Ticaret
MGROS 0,01 0,41 0 0
MEPET 250.000 780.000 1,27 0,74
Lokanta ve Oteller
AVTUR