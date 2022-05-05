Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

05.05.2022 12:42
***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor


***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
PAY TOPLAM 20.300.219,4 61.645.267,99 100 58,82
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
FADE 200.000 1.286.000 2,09 1,23
TOPLAM 200.000 1.286.000 2,09 1,23
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
PETKM 0,32 3,07 0 0
TOPLAM 0,32 3,07 0 0
Taş ve Toprağa Dayalı
OYAKC 0,9 9,71 0 0
TOPLAM 0,9 9,71 0 0
Metal Ana Sanayi
EREGL 0,61 20,47 0 0
KRDMD 0,44 6,67 0 0
TOPLAM 1,05 27,14 0 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
TOASO 0,33 25,95 0 0
TOPLAM 0,33 25,95 0 0
Diğer İmalat Sanayii
ENSRI 20.000 324.600 0,53 0,31
TOPLAM 20.000 324.600 0,53 0,31
ELEKTRİK GAZ VE SU
AKENR 0,78 1,26 0 0
TOPLAM 0,78 1,26 0 0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
SELEC 0,8 9,29 0 0
Perakende Ticaret
MGROS 0,01 0,41 0 0
MEPET 250.000 780.000 1,27 0,74
Lokanta ve Oteller
AVTUR
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:502.475
Değişim :  1,84% |  44,81
Açılış :  2.461  
Önceki Kapanış :  2.431  
En Yüksek
2.477 En Düşük
2.460
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:48
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IMASM 18,15 5.583.085 % 10,00  
CRDFA 2,75 26.312.180 % 10,00  
DENGE 1,54 465.898 % 10,00  
TIRE 15,44 10.692.833 % 9,97  
KRTEK 15,79 3.379.976 % 9,96  
daha fazla
12:48 Alış Satış %  
Dolar 14,8586 14,8644 % 0,89  
Euro 15,7714 15,7869 % 0,81  
Sterlin 18,6043 18,6976 % 0,30  
Frank 15,1306 15,2217 % 0,32  
Riyal 3,9487 3,9685 % 0,91  
daha fazla
12:48 Alış Satış %  
Altın Ons 1.897 1.898 16,36  
Altın Gr. 905 906 15,07  
Cumhuriyet 6.060 6.151 -23,00  
Tam 6.031 6.181 -24,60  
Yarım 2.915 2.990 -11,90  
Çeyrek 1.462 1.495 -5,95  
Gümüş.Ons 22,97 22,99 0,00  
Gümüş Gr. 10,97 10,99 0,10  
B. Petrol 110 110 0,17  
Seans Raporu 12:48
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru