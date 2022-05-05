***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYPAY TOPLAM 20.300.219,4 61.645.267,99 100 58,82TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıFADE 200.000 1.286.000 2,09 1,23TOPLAM 200.000 1.286.000 2,09 1,23Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriPETKM 0,32 3,07 0 0TOPLAM 0,32 3,07 0 0Taş ve Toprağa DayalıOYAKC 0,9 9,71 0 0TOPLAM 0,9 9,71 0 0Metal Ana SanayiEREGL 0,61 20,47 0 0KRDMD 0,44 6,67 0 0TOPLAM 1,05 27,14 0 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımTOASO 0,33 25,95 0 0TOPLAM 0,33 25,95 0 0Diğer İmalat SanayiiENSRI 20.000 324.600 0,53 0,31TOPLAM 20.000 324.600 0,53 0,31ELEKTRİK GAZ VE SUAKENR 0,78 1,26 0 0TOPLAM 0,78 1,26 0 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretSELEC 0,8 9,29 0 0Perakende TicaretMGROS 0,01 0,41 0 0MEPET 250.000 780.000 1,27 0,74Lokanta ve OtellerAVTUR 1.200.000 2.964.000 4,81 2,83TOPLAM 1.450.000,81 3.744.009,7 6,08 3,57ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeTCELL 0,05 1,08 0 0TOPLAM 0,05 1,08 0 0DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıAKBNK 500.000,72 4.460.006,42 7,23 4,26QNBFB 1,16 42,71 0 0GARAN 250.000 3.745.000 6,08 3,57ISCTR 225.000,85 2.369.258,95 3,83 2,26SKBNK 2.000.000,03 2.320.000,04 3,76 2,21TSKB 0,34 0,63 0 0YKBNK 0,43 2,08 0 0HALKB 800.000 4.328.000 7,02 4,13VAKBN 1.000.000,3 4.450.001,33 7,22 4,25TOPLAM 4.775.003,83 21.672.312,16 35,14 20,68Sigorta ŞirketleriAKGRT 0 0,01 0 0ANHYT 0,86 10,92 0 0TOPLAM 0,86 10,93 0 0Finansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriISFIN 0,65 2,24 0 0VAKFN 1,36 4,3 0 0TOPLAM 2,01 6,54 0 0Holdingler ve Yatırım ŞirketleriALARK 0,81 21,76 0 0DOHOL 0,54 1,87 0 0KCHOL 0,48 19,3 0 0SAHOL 0,5 10,02 0 0METRO 7.591.453,2 9.109.743,84 14,78 8,69ENKAI 0,55 8,71 0 0ITTFH 650.000 897.000 1,46 0,86SISE 0,04 0,65 0 0TRCAS 200.000 1.274.000 2,07 1,21TOPLAM 8.441.456,12 11.280.806,15 18,31 10,76Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıAVGYO 1.743.750 5.178.937,5 8,4 4,94EKGYO 1.500.000 3.990.000 6,47 3,81HLGYO 1.000.000 2.060.000 3,34 1,97ISGYO 0,35 4,4 0 0OZGYO 0,56 1,2 0 0VKGYO 0,43 0,96 0 0PAGYO 670.000 8.408.500 13,64 8,02TRGYO 500.000