***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYPAY TOPLAM 21.915.036,3 73.932.034,49 100 65,71TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKMadencilik ve Taş OcaklığıKOZAL 12.500 2.027.500 2,74 1,8TOPLAM 12.500 2.027.500 2,74 1,8İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıFADE 200.000 1.410.000 1,91 1,25TOPLAM 200.000 1.410.000 1,91 1,25Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriPETKM 0,32 2,89 0 0TOPLAM 0,32 2,89 0 0Taş ve Toprağa DayalıOYAKC 0,9 11,43 0 0TOPLAM 0,9 11,43 0 0Metal Ana SanayiEREGL 0,61 16,85 0 0KRDMD 55.173,44 588.700,6 0,8 0,52KCAER 35.000 980.000 1,33 0,87TOPLAM 90.174,05 1.568.717,45 2,13 1,39Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımTOASO 0,33 24,35 0 0TOPLAM 0,33 24,35 0 0Diğer İmalat SanayiiENSRI 50.000 807.500 1,09 0,72SUNTK 30.000 719.400 0,97 0,64TOPLAM 80.000 1.526.900 2,06 1,36ELEKTRİK GAZ VE SUAKENR 0,78 1,34 0 0TOPLAM 0,78 1,34 0 0EnerjiBASGZ 51.000 801.720 1,08 0,71TOPLAM 51.000 801.720 1,08 0,71İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretSELEC 0,8 13,6 0 0Perakende TicaretMGROS 0,01 0,51 0 0MEPET 250.000 772.500 1,04 0,69Lokanta ve OtellerKonaklamaAVTUR 1.200.000 2.532.000 3,42 2,25TOPLAM 1.450.000,81 3.304.514,11 4,46 2,94ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeTCELL 50.000,05 67 57,12 19,58BPP 01/08/2022 BPP 18,5 0 8.465.853,19 8.453 29/07/2022 20,3049 0 0 8.465,85 8.465.853,19 21,95 7,53BYF TRYFNBK00030 0 0 55.000 69,85 0 0 0 76,44 4.096.400 10,62 3,64BYF TRYFNBK00055 0 0 45.000 82,65 0 0 0 88,38 3.977.100 10,31 3,54TOPLAM 30.592.180,86 4.220.010 38.565.680,86 100 34,29GRUP TOPLAMIORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAM 52.507.217,16 112.497.715,35 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ112.497.715,8 % 0 % 103,93B. HAZIR DEĞERLER4.126,72 % 0 % 0a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar4.126,72 % 100 % 0c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)9.750.767,92 % 0 % 9,01a) Takastan Alacaklar9.748.373,18 % 99,98 % 9,01b) Diğer Alacaklar2.394,74 % 0,02 % 0Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)157.523,44 % 0 % 0,15D. BORÇLAR (-)-14.170.342,75 % 0 -% 13,09a) Takasa Borçlar-11.803.567,68 % 83,3 -% 10,91b) Yönetim Ücreti0 % 0 % 0c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-2.366.775,07 % 16,7 -% 2,19NET VARLIK DEĞERİ108.239.791,13 % 0 % 100Pay Sayısı42.000.000 % 0 % 100Pay Başına Net Aktif Değer2,58İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama29.07.2022 Tarihli Porftöy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050347BIST