***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
01.08.2022 16:52
***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
PAY TOPLAM 21.915.036,3 73.932.034,49 100 65,71
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
Madencilik ve Taş Ocaklığı
KOZAL 12.500 2.027.500 2,74 1,8
TOPLAM 12.500 2.027.500 2,74 1,8
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
FADE 200.000 1.410.000 1,91 1,25
TOPLAM 200.000 1.410.000 1,91 1,25
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
PETKM 0,32 2,89 0 0
TOPLAM 0,32 2,89 0 0
Taş ve Toprağa Dayalı
OYAKC 0,9 11,43 0 0
TOPLAM 0,9 11,43 0 0
Metal Ana Sanayi
EREGL 0,61 16,85 0 0
KRDMD 55.173,44 588.700,6 0,8 0,52
KCAER 35.000 980.000 1,33 0,87
TOPLAM 90.174,05 1.568.717,45 2,13 1,39
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
TOASO 0,33 24,35 0 0
TOPLAM 0,33 24,35 0 0
Diğer İmalat Sanayii
ENSRI 50.000 807.500 1,09 0,72
SUNTK 30.000 719.400 0,97 0,64
TOPLAM 80.000 1.526.900 2,06 1,36
ELEKTRİK GAZ VE SU
AKENR 0,78 1,34 0 0
TOPLAM 0,78 1,34 0 0
Enerji
BASGZ 51.000 801.720 1,08 0,71
TOPLAM 51.000 801.720 1,08 0,71
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
SELEC 0,8 13,6 0 0
Perakende Ticaret
MGROS 0,01 0,51 0 0
MEPET 250.000 772.500 1,04 0,69
Lokanta ve Oteller
Konaklama
AVTUR 1.200.000 2.532.000 3,42 2,25
TOPLAM 1.450.000,81 3.304.514,11 4,46 2,94
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
TCELL 50.000,05 67 57,12 19,58
BPP 01/08/2022 BPP 18,5 0 8.465.853,19 8.453 29/07/2022 20,3049 0 0 8.465,85 8.465.853,19 21,95 7,53
BYF TRYFNBK00030 0 0 55.000 69,85 0 0 0 76,44 4.096.400 10,62 3,64
BYF TRYFNBK00055 0 0 45.000 82,65 0 0 0 88,38 3.977.100 10,31 3,54
TOPLAM 30.592.180,86 4.220.010 38.565.680,86 100 34,29
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAM 52.507.217,16 112.497.715,35 100
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
112.497.715,8 % 0 % 103,93
B. HAZIR DEĞERLER
4.126,72 % 0 % 0
a) Kasa
0 % 0 % 0
b) Bankalar
4.126,72 % 100 % 0
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
9.750.767,92 % 0 % 9,01
a) Takastan Alacaklar
9.748.373,18 % 99,98 % 9,01
b) Diğer Alacaklar
2.394,74 % 0,02 % 0
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
157.523,44 % 0 % 0,15
D. BORÇLAR (-)
-14.170.342,75 % 0 -% 13,09
a) Takasa Borçlar
-11.803.567,68 % 83,3 -% 10,91
b) Yönetim Ücreti
0 % 0 % 0
c) Ödenecek Vergi
0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar
0 % 0 % 0
d) Krediler
0 % 0 % 0
e) Diğer Borçlar
-2.366.775,07 % 16,7 -% 2,19
NET VARLIK DEĞERİ
108.239.791,13 % 0 % 100
Pay Sayısı
42.000.000 % 0 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
2,58
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
29.07.2022 Tarihli Porftöy Değer Tablosu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050347
BIST