Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

01.08.2022 16:52
***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor


***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
PAY TOPLAM 21.915.036,3 73.932.034,49 100 65,71
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
Madencilik ve Taş Ocaklığı
KOZAL 12.500 2.027.500 2,74 1,8
TOPLAM 12.500 2.027.500 2,74 1,8
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
FADE 200.000 1.410.000 1,91 1,25
TOPLAM 200.000 1.410.000 1,91 1,25
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
PETKM 0,32 2,89 0 0
TOPLAM 0,32 2,89 0 0
Taş ve Toprağa Dayalı
OYAKC 0,9 11,43 0 0
TOPLAM 0,9 11,43 0 0
Metal Ana Sanayi
EREGL 0,61 16,85 0 0
KRDMD 55.173,44 588.700,6 0,8 0,52
KCAER 35.000 980.000 1,33 0,87
TOPLAM 90.174,05 1.568.717,45 2,13 1,39
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
TOASO 0,33 24,35 0 0
TOPLAM 0,33 24,35 0 0
Diğer İmalat Sanayii
ENSRI 50.000 807.500 1,09 0,72
SUNTK 30.000 719.400 0,97 0,64
TOPLAM 80.000 1.526.900 2,06 1,36
ELEKTRİK GAZ VE SU
AKENR 0,78 1,34 0 0
TOPLAM 0,78 1,34 0 0
Enerji
BASGZ 51.000 801.720 1,08 0,71
TOPLAM 51.000 801.720 1,08 0,71
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
SELEC 0,8 13,6 0 0
Perakende Ticaret
MGROS 0,01 0,51 0 0
MEPET 250.000 772.500 1,04 0,69
Lokanta ve Oteller
Konaklama
AVTUR 1.200.000 2.532.000 3,42 2,25
TOPLAM 1.450.000,81 3.304.514,11 4,46 2,94
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
TCELL 50.000,05 846.000,85 1,14 0,75
TOPLAM 50.000,05 846.000,85 1,14 0,75
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
AKBNK 500.000,72 4.315.006,21 5,84 3,84
QNBFB 1,16 42,9 0 0
GARAN 250.000 3.630.000 4,91 3,23
ISCTR 500.000,74 2.610.003,84 3,53 2,32
SKBNK 2.000.000,03 3.420.000,05 4,63 3,04
TSKB 0,34 0,9 0 0
YKBNK 400.000,43 1.900.002,03 2,57 1,69
HALKB 800.000 3.880.000 5,25 3,45
VAKBN
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:352.670
Değişim :  0,51% |  13,59
Açılış :  2.662  
Önceki Kapanış :  2.656  
En Yüksek
2.678 En Düşük
2.649
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:32
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ORMA 33,44 803.162 % 10,00  
KRPLS 6,83 463.629.685 % 9,98  
PRKME 8,83 66.590.682 % 9,96  
TGSAS 15,45 69.612.651 % 9,96  
COSMO 15,05 543.636 % 9,93  
daha fazla
15:32 Alış Satış %  
Dolar 17,9468 17,9598 % 0,41  
Euro 18,3308 18,3530 % -0,09  
Sterlin 21,8487 21,9583 % -0,08  
Frank 18,7662 18,8792 % -0,01  
Riyal 4,7622 4,7861 % 0,24  
daha fazla
15:32 Alış Satış %  
Altın Ons 1.784 1.785 12,19  
Altın Gr. 1.027 1.027 7,59  
Cumhuriyet 6.828 6.931 54,00  
Tam 6.863 6.913 30,00  
Yarım 3.344 3.380 15,00  
Çeyrek 1.677 1.689 7,00  
Gümüş.Ons 20,44 20,47 0,09  
Gümüş Gr. 11,79 11,80 0,08  
B. Petrol 100 100 -0,17  
Seans Raporu 15:32
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru