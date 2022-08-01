***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYPAY TOPLAM 21.915.036,3 73.932.034,49 100 65,71TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKMadencilik ve Taş OcaklığıKOZAL 12.500 2.027.500 2,74 1,8TOPLAM 12.500 2.027.500 2,74 1,8İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıFADE 200.000 1.410.000 1,91 1,25TOPLAM 200.000 1.410.000 1,91 1,25Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriPETKM 0,32 2,89 0 0TOPLAM 0,32 2,89 0 0Taş ve Toprağa DayalıOYAKC 0,9 11,43 0 0TOPLAM 0,9 11,43 0 0Metal Ana SanayiEREGL 0,61 16,85 0 0KRDMD 55.173,44 588.700,6 0,8 0,52KCAER 35.000 980.000 1,33 0,87TOPLAM 90.174,05 1.568.717,45 2,13 1,39Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımTOASO 0,33 24,35 0 0TOPLAM 0,33 24,35 0 0Diğer İmalat SanayiiENSRI 50.000 807.500 1,09 0,72SUNTK 30.000 719.400 0,97 0,64TOPLAM 80.000 1.526.900 2,06 1,36ELEKTRİK GAZ VE SUAKENR 0,78 1,34 0 0TOPLAM 0,78 1,34 0 0EnerjiBASGZ 51.000 801.720 1,08 0,71TOPLAM 51.000 801.720 1,08 0,71İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretSELEC 0,8 13,6 0 0Perakende TicaretMGROS 0,01 0,51 0 0MEPET 250.000 772.500 1,04 0,69Lokanta ve OtellerKonaklamaAVTUR 1.200.000 2.532.000 3,42 2,25TOPLAM 1.450.000,81 3.304.514,11 4,46 2,94ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeTCELL 50.000,05 846.000,85 1,14 0,75TOPLAM 50.000,05 846.000,85 1,14 0,75DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıAKBNK 500.000,72 4.315.006,21 5,84 3,84QNBFB 1,16 42,9 0 0GARAN 250.000 3.630.000 4,91 3,23ISCTR 500.000,74 2.610.003,84 3,53 2,32SKBNK 2.000.000,03 3.420.000,05 4,63 3,04TSKB 0,34 0,9 0 0YKBNK 400.000,43 1.900.002,03 2,57 1,69HALKB 800.000 3.880.000 5,25 3,45VAKBN