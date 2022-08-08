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***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

08.08.2022 12:01
***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor


***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
PAY TOPLAM 21.311.363,3 73.143.781,99 62,54
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
TOPLAM
Kömür ve Linyit Madencilik
TOPLAM
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
TOPLAM 200.000 1.448.000 1,24
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TOPLAM 0,32 2,97 0
Taş ve Toprağa Dayalı
TOPLAM 0,9 11,61 0
Metal Ana Sanayi
TOPLAM 1,05 21,67 0
Madencilik ve Taş Ocaklığı
TOPLAM
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
TOPLAM 0,33 27,79 0
Diğer İmalat Sanayii
TOPLAM 80.000 1.499.400 1,28
ELEKTRİK GAZ VE SU
TOPLAM 0,78 1,53 0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
TOPLAM 0,8 14,28 0
Perakende Ticaret
TOPLAM 250.000,01 857.500,52 0,73
Lokanta ve Oteller
Konaklama
TOPLAM 1.200.000 2.676.000 2,29
TOPLAM 1.450.000,81 3.533.514,8 3,02
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
TOPLAM 0 0 0
Haberleşme
TOPLAM 0,05 0,87 0
Depolama
TOPLAM 0,05 0,87 0
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
TOPLAM 5.050.003,72 24.717.059,24 21,13
Sigorta Şirketleri
TOPLAM 0,86 11,16 0
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
TOPLAM 2,28 6,81 0
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
TOPLAM 8.541.456,15 843


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BIST En Aktif Hisseler13:48
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
NETAS 22,24 40.491.127 % 9,99  
DAPGM 38,96 58.283.150 % 9,99  
GSRAY 4,74 189.295.272 % 9,98  
OBASE 15,36 13.978.860 % 9,95  
ORMA 39,34 877.925 % 9,95  
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13:48 Alış Satış %  
Dolar 17,9576 17,9685 % 0,31  
Euro 18,3141 18,3247 % 0,46  
Sterlin 21,6654 21,7740 % 0,50  
Frank 18,6810 18,7936 % 0,72  
Riyal 4,7656 4,7895 % 0,27  
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13:48 Alış Satış %  
Altın Ons 1.780 1.780 4,38  
Altın Gr. 1.027 1.027 4,49  
Cumhuriyet 6.852 6.955 5,00  
Tam 6.893 6.946 -44,00  
Yarım 3.359 3.396 -22,00  
Çeyrek 1.685 1.697 -11,00  
Gümüş.Ons 20,18 20,22 0,30  
Gümüş Gr. 11,62 11,64 0,17  
B. Petrol 93,92 93,92 -1,00  
Seans Raporu 13:48
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