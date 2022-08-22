***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYPAY TOPLAM 21.111.363,3 81.324.702,56 64,16TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTOPLAM 0,32 3,74 0Taş ve Toprağa DayalıTOPLAM 0,9 12,76 0Metal Ana SanayiTOPLAM 1,05 23,48 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımTOPLAM 0,33 28,15 0Diğer İmalat SanayiiTOPLAM 80.000 1.510.400 1,19ELEKTRİK GAZ VE SUTOPLAM 0,78 1,53 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretTOPLAM 0,8 14,93 0Perakende TicaretTOPLAM 250.000,01 892.500,67 0,7Lokanta ve OtellerTOPLAM 1.200.000 2.808.000 2,22TOPLAM 1.450.000,81 3.700.515,6 2,92ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaTOPLAM 0 0 0HaberleşmeTOPLAM 0,05 0,94 0DepolamaTOPLAM 0,05 0,94 0MALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıTOPLAM 5.050.003,72 30.120.062,39 23,76Sigorta ŞirketleriTOPLAM 0,86 11,28 0Finansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriTOPLAM 2,28 8,98 0Holdingler ve Yatırım ŞirketleriTOPLAM 8.541.456,15 15.220.588,31 12,01Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıTOPLAM 5.939.895,05 29.496.032,26 23,27Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişim- 1 13,14 0SavunmaTOPLAM 50.000 1.277.000 1,01DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilFinansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BYF TRYFNBK00030 0 0 55.000 69,85 0 0 0 74,74 4.110.700 9,05 3,24BYF TRYFNBK00055 0 0 40.000 82,54 0 0 0 89,34 3.573.600 7,87 2,82BYF TRYFNBK00089 0 0 3.000 1.693,3 0 0 0 1.727,4 5.182.200 11,41 4,09REPO 22/08/2022 TRT180924T11 13,11 0 24.025.860,82 4,84 19/08/2022 14 760890367436901046 4.954.480 4,84 24.025.860,82 52,88 18,95BPP 22/08/2022 BPP 15,85 0 3.535.599,97 3.531 19/08/2022 17,16 0 0 3.535,59 3.535.599,97 7,78 2,79BPP 22/08/2022 BPP 15,75 0 5.006.472,6 5.000 19/08/2022 17,04 0 0 5.006,47 5.006.472,6 11,02 3,95GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 32.665.933,39 45.434.433,39 35,84ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 53.777.296,69 126.759.135,95 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ126.759.136,39 % 0 % 101,74B. HAZIR DEĞERLER4.186,54 % 100 % 0a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar4.186,54 % 100 % 0c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)2.038,52 % 100 % 0a) Takastan Alacaklar0,03 % 0 % 0b) Diğer Alacaklar2.038,49 % 100 % 0Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)157.523,44 % 100 % 0,13D. BORÇLAR (-)-2.333.615,37 % 100 -% 1,87a) Takasa Borçlar0 % 0 % 0b) Yönetim Ücreti0 % 0 % 0c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-2.333.615,37 % 100 -% 1,87NET VARLIK DEĞERİ124.589.269,52 % 0 % 100Pay Sayısı42.000.000 % 100Pay Başına Net Aktif Değer2,97İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Açıklama19.08.2022 Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057487BIST